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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:24
При том, Понаехал, что Вы, живя в США в штате Техас, и НИКОГДА жизни не быв в Турции, выносите на украинском форуме СВОЕ ЧЕТКОЕ МНЕНИЕ.
Вы его лично публикуете.
Оно не есть цитатой - оно есть вашим мнением.
Я так понимаю берете бинокль и точно все видите.
Если видите четко, то четкие вопросы:
- чем закончилась продажа недвиги в Василькове?
- чем закончилась продажа недвиги в Киеве?
- чем закончилась история с родительским домом в Кропивницком?
- чем закончилась покупка двух участков земли в болотеоп д Остином?
Дадите ответ, или мне взять бинокль?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
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akurt
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:24
Frant написав:
Акурт, як і будь-який ріелтор, може розказати лише про дорожай)))
Мне каждые 2 недели знакомые рылы рассказывают, что срочно надо брать и таких ставок процентных не будет еще долго. Но они постоянно понижаются
Так и akurt. Вот как можно брать недвигу в стране, которая идет по пути РАДИКАЛЬНОГО ислама? Людей уламывать на это- преступление. Это говоря вам я, человек глубоко уважающий ислам и выросший с мусульманами. Хотите увидеть правильное развитие этой культуры и религии- гоу в Махачкалу. Хотите попасть под санкции вместе со страной- гляньте на Иран. Насколько там привлекательная недвига?
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Понаехал
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:26
Вам то совсем не к лицу про радикальный ислам рассказывать.
По двум починам:
- ВЫ НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ БЫЛИ В ТУРЦИИ и нифига не можете судить.
- Вы давно выходили на улицы Остина в штате Техас, там как с радикализмом?
Афроамериканцы точно не бьют по лицу?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
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akurt
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:28
akurt написав:
выносите на украинском форуме СВОЕ ЧЕТКОЕ МНЕНИЕ.
Вы его лично публикуете.
Оно не есть цитатой - оно есть вашим мнением.
Я так понимаю берете бинокль и точно все видите.
Если видите четко, то четкие вопросы:
- чем закончилась продажа недвиги в Василькове?
- чем закончилась продажа недвиги в Киеве?
- чем закончилась история с родительским домом в Кропивницком?
- чем закончилась покупка двух участков земли в болотеоп д Остином?
Дадите ответ, или мне взять бинокль?
1) Где хочу- там и выношу. Мое право.
2) В Василькове недвиги я не имел. Не надо врать.
3) В Киеве\Вишневом - не продал еще. Ждет пока.
4) Про Кропивницкий нечего не знаю. Под Кировоградом у меня земля.
5) На данный момент у меня 3 участка в Travis County, TX. Про город Остин я не говорил. Опять врешь. Также врешь, что болото. Мои участки с видом на р. Колорадо, на пригорке. Вокруг кедровый лес вечнозеленый. Уровень школ 7-9. В 30 минутах езды от центра Остина.
Востаннє редагувалось Понаехал
в Чет 06 сер, 2020 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Понаехал
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:34
akurt написав:
Вам то совсем не к лицу про радикальный ислам рассказывать.
По двум починам:
- ВЫ НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ БЫЛИ В ТУРЦИИ и нифига не можете судить.
- Вы давно выходили на улицы Остина в штате Техас, там как с радикализмом?
Афроамериканцы точно не бьют по лицу?
Я вырос среди мусульман. и именно мне понимать его,а не тебе. Ты даже и близко с ними не на одной волне. С Турции у меня много знакомых. Так вышло, что прошлый год я жил недалеко от мечети и со многими познакомился.
Я выхожу на улицы каждый день спокойно. Для не понимающих - я живу в красном штате и этим все сказано.
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Понаехал
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:34
Понаехал написав:
Значит съел перебродивший арбуз
Йому треба терміново прийняти дві таблетки ніфуроксазиду чи фталазолу. А він тут дрище словесним поносом.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:37
Frant написав: Понаехал написав:
Значит съел перебродивший арбуз
Йому треба терміново прийняти дві таблетки ніфуроксазиду чи фталазолу. А він тут дрище словесним поносом.
Ему надо в Иран на недельку. Что б попустило.
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Понаехал
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:38
Благодарю Понаехала за хорошие подробные ответы.
Я, живя в Турции, так и видел в бинокль, что по всем фронтам полный швах.
Ничего не продал и ничего продать не может. Но рассказывает, как рухнет недвига в Турции.
Понаехал! Вы же серьезный чувак - по крайне мере я Вас таким считаю - не к лицу Вам в компании Франтов быть.
В самом деле ли Ваш уровень - нифуроксазид и Иран?
Вот для меня это сюрприз реально...
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 06 сер, 2020 22:39, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:38
Було би добре, як би він там купив би хатинку на березі моря. І прожив би в Ірані рік-два.
Фталазолу чи ніфуроксазид - можу вислати любителю гнилих кавунів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:42
Понаехал написав: Frant написав:
Акурт, як і будь-який ріелтор, може розказати лише про дорожай)))
Мне каждые 2 недели знакомые рылы рассказывают, что срочно надо брать и таких ставок процентных не будет еще долго. Но они постоянно понижаются
Так и akurt. Вот как можно брать недвигу в стране, которая идет по пути РАДИКАЛЬНОГО ислама? Людей уламывать на это- преступление. Это говоря вам я, человек глубоко уважающий ислам и выросший с мусульманами. Хотите увидеть правильное развитие этой культуры и религии- гоу в Махачкалу. Хотите попасть под санкции вместе со страной- гляньте на Иран. Насколько там привлекательная недвига?
Ты Дагестанец?
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барабашов
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