akurt написав:

Хорошо, что из штата Техас очень хорошо видно, что и как будет стоить.Серьезные аналитики пишут, что Нацбанк Турции ОСОЗНАННО не выходит на рынок с вливаниями валюты.Ну а тем, кто сейчас отдыхает в Турции, реально повезло: тут многие форумчане рыщут по всему Киеву в надежде получить кэшбек в сумме 10% с вычетом потом 19,5% налогов, а тут бабло падает с неба.Гости из Запорожья лакомятся арбузом со словами: "В жизни не ели такой классный арбуз!"Цена 1,5 лиры кг - затянул 10 кг на 15 лир - по цене пачки сигарет.Реально забавляют попытки доказать, что кто-то и где-то живет просто плохо.По сторонам давно оглядывались?Нет? Ну тогда продолжайте доказывать...P.S.ДляСтатистики по Украине вас точно пугает меньше, чем в в Турции?Руки точно моете?Мне сегодня прислали видео из Днепра: в трамвае едет 16 пассажиров из них только 2 (два) - мои приятели - в новых масках на лице. Остальные ваще безбашенные.Это я уже не говорю у ноу-хаю: на лице намордники из х/б ткани, которые напоминают давно нестиранные трусы, ибо их реально и не стирают.