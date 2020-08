Додано: Чет 06 сер, 2020 22:52

akurt написав: Для San. Статистики по Украине вас точно пугает меньше, чем в в Турции?

так я и не сравниваю Украину с Турцией: у нас тут свое лыхо. Мой текст в контексте того, куда цены на недвигу могут пойти.

Вообще, имхо, тут очевидно: жизнь коротка, чтобы ждать понижения ценника, которого может и не быть, и даже наоборот. Тут ИМХО, все просто: хочешь в Турцию, езжай, но чтобы там жить большую часть времени (именно тут у многих проблема - не пускает что-то: работа\семья\бизнес). Стоит покупать по цене, что есть на моменте, и наслаждаться солнцем, морем, горами, чистым воздухом, морепродуктами, фруктами, овощами, йогуртом, кофе, чаем, кальяном. Сколько стоит год жизни?

