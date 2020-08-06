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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 713714715716
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:43

Понаехал - вот это Вы реально зря:

5) На данный момент у меня 3 участка в Travis County, TX. Про город Остин я не говорил. Опять врешь. Также врешь, что болото. Мои участки с видом на р. Колорадо, на пригорке. Вокруг кедровый лес вечнозеленый. Уровень школ 7-9. В 30 минутах езды от центра Остина. :P

Тут Франт пасет всех, кто хоть где-то имеет участки земли (лично я нигде не имею).
Вам будет очень не сладко....
Он Вас... боюсь и предположить... Фильмы смотрели про 1917 год?

P.S. Удивительно, как нормальный чувак скатился быстро до уровня Франта. Печалька...
Забавная компашка: нищеброд и житель американского города.
Понаехал! Совет: чуть чуть сбавьте темп, это НЕ Ваша компашка.
У Вас вроде как уровень другой - на порядок выше.
По крайней мере я так считаю.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:47

  akurt написав:Я, как Глава Национального банка Турции, обещаю исправиться.
Хорошо, что из штата Техас очень хорошо видно, что и как будет стоить.
Серьезные аналитики пишут, что Нацбанк Турции ОСОЗНАННО не выходит на рынок с вливаниями валюты.
Ну а тем, кто сейчас отдыхает в Турции, реально повезло: тут многие форумчане рыщут по всему Киеву в надежде получить кэшбек в сумме 10% с вычетом потом 19,5% налогов из полученных копеек, а тут бабло падает с неба.
Гости из Запорожья лакомятся арбузом со словами: "В жизни не ели такой классный арбуз!"
Цена 1,5 лиры кг - затянул 10 кг на 15 лир - по цене пачки сигарет.

Реально забавляют попытки доказать, что кто-то и где-то живет просто плохо.
По сторонам давно оглядывались?
Нет? Ну тогда продолжайте доказывать...

P.S. Я, как Глава Национального банка Турции, обещаю исправиться.

Для San. Статистики по Украине вас точно пугает меньше, чем в в Турции?
Руки точно моете?
Мне сегодня прислали видео из Днепра: в трамвае едет 16 пассажиров из них только 2 (два) - мои приятели - в новых масках на лице. Остальные ваще безбашенные.
Это я уже не говорю у ноу-хаю: на лице намордники из х/б ткани, которые напоминают давно нестиранные трусы, ибо их реально и не стирают.

Арбузы в Днепре на Озерке тоже есть по 6грн. кило. Конечно турецкие слаще. Хотя и у нас вчера,сегодня и завтра в 16.00 минимум +35 будет в тени. А Вы видели в Украине трамвай с кондиционером? Тогда одевайте маску и проедтесь в долмуше без кондёра на периферии Курдистана вечерком в плюс 40. Об ощущениях расскажете позже.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:52

  akurt написав:Для San. Статистики по Украине вас точно пугает меньше, чем в в Турции?
Руки точно моете?

так я и не сравниваю Украину с Турцией: у нас тут свое лыхо. Мой текст в контексте того, куда цены на недвигу могут пойти.
Вообще, имхо, тут очевидно: жизнь коротка, чтобы ждать понижения ценника, которого может и не быть, и даже наоборот. Тут ИМХО, все просто: хочешь в Турцию, езжай, но чтобы там жить большую часть времени (именно тут у многих проблема - не пускает что-то: работа\семья\бизнес). Стоит покупать по цене, что есть на моменте, и наслаждаться солнцем, морем, горами, чистым воздухом, морепродуктами, фруктами, овощами, йогуртом, кофе, чаем, кальяном. Сколько стоит год жизни?
Но.. если кто думает, а куплю на будущее, перееду через 3-5-10-15 лет, буду ездить пока на месяц/в отпуск/сдавать, то по итогу жилье потеряет в виде/цене, сьест на коммуналке, потеряете доходы от альтернативы. Бассейны/тренажерки/хаммамы/детские площадки/лифты/крыши и т.д. получат износ. Лишь соседи скажут спасибо )
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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