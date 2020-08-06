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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:24
При том, Понаехал, что Вы, живя в США в штате Техас, и НИКОГДА жизни не быв в Турции, выносите на украинском форуме СВОЕ ЧЕТКОЕ МНЕНИЕ.
Вы его лично публикуете.
Оно не есть цитатой - оно есть вашим мнением.
Я так понимаю берете бинокль и точно все видите.
Если видите четко, то четкие вопросы:
- чем закончилась продажа недвиги в Василькове?
- чем закончилась продажа недвиги в Киеве?
- чем закончилась история с родительским домом в Кропивницком?
- чем закончилась покупка двух участков земли в болотеоп д Остином?
Дадите ответ, или мне взять бинокль?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
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akurt
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:24
Frant написав:
Акурт, як і будь-який ріелтор, може розказати лише про дорожай)))
Мне каждые 2 недели знакомые рылы рассказывают, что срочно надо брать и таких ставок процентных не будет еще долго. Но они постоянно понижаются
Так и akurt. Вот как можно брать недвигу в стране, которая идет по пути РАДИКАЛЬНОГО ислама? Людей уламывать на это- преступление. Это говоря вам я, человек глубоко уважающий ислам и выросший с мусульманами. Хотите увидеть правильное развитие этой культуры и религии- гоу в Махачкалу. Хотите попасть под санкции вместе со страной- гляньте на Иран. Насколько там привлекательная недвига?
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Понаехал
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:26
Вам то совсем не к лицу про радикальный ислам рассказывать.
По двум починам:
- ВЫ НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ БЫЛИ В ТУРЦИИ и нифига не можете судить.
- Вы давно выходили на улицы Остина в штате Техас, там как с радикализмом?
Афроамериканцы точно не бьют по лицу?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
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akurt
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:28
akurt написав:
выносите на украинском форуме СВОЕ ЧЕТКОЕ МНЕНИЕ.
Вы его лично публикуете.
Оно не есть цитатой - оно есть вашим мнением.
Я так понимаю берете бинокль и точно все видите.
Если видите четко, то четкие вопросы:
- чем закончилась продажа недвиги в Василькове?
- чем закончилась продажа недвиги в Киеве?
- чем закончилась история с родительским домом в Кропивницком?
- чем закончилась покупка двух участков земли в болотеоп д Остином?
Дадите ответ, или мне взять бинокль?
1) Где хочу- там и выношу. Мое право.
2) В Василькове недвиги я не имел. Не надо врать.
3) В Киеве\Вишневом - не продал еще. Ждет пока.
4) Про Кропивницкий нечего не знаю. Под Кировоградом у меня земля.
5) На данный момент у меня 3 участка в Travis County, TX. Про город Остин я не говорил. Опять врешь. Также врешь, что болото. Мои участки с видом на р. Колорадо, на пригорке. Вокруг кедровый лес вечнозеленый. Уровень школ 7-9. В 30 минутах езды от центра Остина.
Востаннє редагувалось Понаехал
в Чет 06 сер, 2020 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Понаехал
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:34
akurt написав:
Вам то совсем не к лицу про радикальный ислам рассказывать.
По двум починам:
- ВЫ НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ БЫЛИ В ТУРЦИИ и нифига не можете судить.
- Вы давно выходили на улицы Остина в штате Техас, там как с радикализмом?
Афроамериканцы точно не бьют по лицу?
Я вырос среди мусульман. и именно мне понимать его,а не тебе. Ты даже и близко с ними не на одной волне. С Турции у меня много знакомых. Так вышло, что прошлый год я жил недалеко от мечети и со многими познакомился.
Я выхожу на улицы каждый день спокойно. Для не понимающих - я живу в красном штате и этим все сказано.
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Понаехал
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:42
Понаехал написав: Frant написав:
Акурт, як і будь-який ріелтор, може розказати лише про дорожай)))
Мне каждые 2 недели знакомые рылы рассказывают, что срочно надо брать и таких ставок процентных не будет еще долго. Но они постоянно понижаются
Так и akurt. Вот как можно брать недвигу в стране, которая идет по пути РАДИКАЛЬНОГО ислама? Людей уламывать на это- преступление. Это говоря вам я, человек глубоко уважающий ислам и выросший с мусульманами. Хотите увидеть правильное развитие этой культуры и религии- гоу в Махачкалу. Хотите попасть под санкции вместе со страной- гляньте на Иран. Насколько там привлекательная недвига?
Ты Дагестанец?
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барабашов
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:43
Понаехал
- вот это Вы реально зря:5) На данный момент у меня 3 участка в Travis County, TX. Про город Остин я не говорил. Опять врешь. Также врешь, что болото. Мои участки с видом на р. Колорадо, на пригорке. Вокруг кедровый лес вечнозеленый. Уровень школ 7-9. В 30 минутах езды от центра Остина.
Тут Франт
пасет всех, кто хоть где-то имеет участки земли (лично я нигде не имею
).
Вам будет очень не сладко....
Он Вас... боюсь и предположить... Фильмы смотрели про 1917 год?P.S.
Удивительно, как нормальный чувак скатился быстро до уровня Франта
. Печалька...
Забавная компашка: нищеброд и житель американского города.Понаехал
! Совет: чуть чуть сбавьте темп, это НЕ Ваша компашка.
У Вас вроде как уровень другой - на порядок выше.По крайней мере я так считаю.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
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akurt
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:47
akurt написав:Я, как Глава Национального банка Турции, обещаю исправиться.
Хорошо, что из штата Техас очень хорошо видно, что и как будет стоить.
Серьезные аналитики пишут, что Нацбанк Турции ОСОЗНАННО не выходит на рынок с вливаниями валюты.
Ну а тем, кто сейчас отдыхает в Турции, реально повезло: тут многие форумчане рыщут по всему Киеву в надежде получить кэшбек в сумме 10% с вычетом потом 19,5% налогов из полученных копеек
, а тут бабло падает с неба.
Гости из Запорожья лакомятся арбузом со словами: "В жизни не ели такой классный арбуз!
"
Цена 1,5 лиры кг - затянул 10 кг на 15 лир - по цене пачки сигарет.Реально забавляют попытки доказать, что кто-то и где-то живет просто плохо.
По сторонам давно оглядывались?
Нет? Ну тогда продолжайте доказывать...
P.S. Я, как Глава Национального банка Турции, обещаю исправиться.
Для San.
Статистики по Украине вас точно пугает меньше, чем в в Турции?
Руки точно моете?
Мне сегодня прислали видео из Днепра: в трамвае едет 16 пассажиров из них только 2 (два) - мои приятели - в новых масках на лице. Остальные ваще безбашенные.
Это я уже не говорю у ноу-хаю: на лице намордники из х/б ткани, которые напоминают давно нестиранные трусы, ибо их реально и не стирают.
Арбузы в Днепре на Озерке тоже есть по 6грн. кило. Конечно турецкие слаще. Хотя и у нас вчера,сегодня и завтра в 16.00 минимум +35 будет в тени. А Вы видели в Украине трамвай с кондиционером? Тогда одевайте маску и проедтесь в долмуше без кондёра на периферии Курдистана вечерком в плюс 40. Об ощущениях расскажете позже.
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барабашов
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:52
akurt написав:
Для San.
Статистики по Украине вас точно пугает меньше, чем в в Турции?
Руки точно моете?
так я и не сравниваю Украину с Турцией: у нас тут свое лыхо. Мой текст в контексте того, куда цены на недвигу могут пойти.
Вообще, имхо, тут очевидно: жизнь коротка, чтобы ждать понижения ценника, которого может и не быть, и даже наоборот. Тут ИМХО, все просто: хочешь в Турцию, езжай, но чтобы там жить большую часть времени (именно тут у многих проблема - не пускает что-то: работа\семья\бизнес). Стоит покупать по цене, что есть на моменте, и наслаждаться солнцем, морем, горами, чистым воздухом, морепродуктами, фруктами, овощами, йогуртом, кофе, чаем, кальяном. Сколько стоит год жизни?
Но.. если кто думает, а куплю на будущее, перееду через 3-5-10-15 лет, буду ездить пока на месяц/в отпуск/сдавать, то по итогу жилье потеряет в виде/цене, сьест на коммуналке, потеряете доходы от альтернативы. Бассейны/тренажерки/хаммамы/детские площадки/лифты/крыши и т.д. получат износ. Лишь соседи скажут спасибо )
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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San
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Додано: Чет 06 сер, 2020 23:17
барабашов написав:
Ты Дагестанец?
Я родился в Киеве, но вырос в Махачкале. С 2х недель, до вполне осознанного возраста. Треть жизни там. Треть в Киеве. Треть Питер, Москва, РБ и США. Так что можно отнести меня ко всем. И к русским и евреям(по нацпризнаку), к киевлянам и дагестанцам(по месту проживания и формирования характера)
Востаннє редагувалось Понаехал
в Чет 06 сер, 2020 23:22, всього редагувалось 2 разів.
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Понаехал
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