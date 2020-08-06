Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Благодарю Понаехала за хорошие подробные ответы. Я, живя в Турции, так и видел в бинокль, что по всем фронтам полный швах. Ничего не продал и ничего продать не может. Но рассказывает, как рухнет недвига в Турции. Понаехал! Вы же серьезный чувак - по крайне мере я Вас таким считаю - не к лицу Вам в компании Франтов быть.
Ну смотри. Какой смысл мне сейчас продавать? Во всех квартира живут родственники мои. Все довольны и я не парюсь о пенсии своих родителей. Их личные квартиры в аренде. Я спокоен за их благосостояние. Так должны поступать все дети. В Турции недвига не может не рухнуть.
akurt написав:Понаехал - вот это Вы реально зря: ... Тут Франт пасет всех, кто хоть где-то имеет участки земли (лично я нигде не имею). Вам будет очень не сладко.... Он Вас... боюсь и предположить... Фильмы смотрели про 1917 год?
мне какое дело до Франта? У меня земелька в США куплена под процент, который ниже естественно девальвации бакса.