Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Благодарю Понаехала за хорошие подробные ответы. Я, живя в Турции, так и видел в бинокль, что по всем фронтам полный швах. Ничего не продал и ничего продать не может. Но рассказывает, как рухнет недвига в Турции. Понаехал! Вы же серьезный чувак - по крайне мере я Вас таким считаю - не к лицу Вам в компании Франтов быть.
Ну смотри. Какой смысл мне сейчас продавать? Во всех квартира живут родственники мои. Все довольны и я не парюсь о пенсии своих родителей. Их личные квартиры в аренде. Я спокоен за их благосостояние. Так должны поступать все дети. В Турции недвига не может не рухнуть.
akurt написав:Понаехал - вот это Вы реально зря: ... Тут Франт пасет всех, кто хоть где-то имеет участки земли (лично я нигде не имею). Вам будет очень не сладко.... Он Вас... боюсь и предположить... Фильмы смотрели про 1917 год?
мне какое дело до Франта? У меня земелька в США куплена под процент, который ниже естественно девальвации бакса.
akurt написав:Понаехал - вот это Вы реально зря: ... Тут Франт пасет всех, кто хоть где-то имеет участки земли (лично я нигде не имею). Вам будет очень не сладко.... Он Вас... боюсь и предположить... Фильмы смотрели про 1917 год?
мне какое дело до Франта? У меня земелька в США куплена под процент, который ниже естественно девальвации бакса.
Акурт заливає. Він же "правдолюб", тому лапшає на 100%.
Питання землі мене ніде і ніколи не цікавило.
Очевидно, Акурта пам'ять підвела. Треба робити скидку на поважний вік цього "пана". Можливо, маємо початкову стадію Альцгеймера. Можливо, Акурт перегрівся на турецькому сонці. Треба йому тиждень охолоджуватись десь в погребі)))
Акурт, наведіть хоч одну мою цитату, де я цікавлюсь землею як інвестицією
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 07 сер, 2020 09:31, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців