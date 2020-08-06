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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 713714715716
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:20

  akurt написав:Благодарю Понаехала за хорошие подробные ответы.
Я, живя в Турции, так и видел в бинокль, что по всем фронтам полный швах.
Ничего не продал и ничего продать не может. Но рассказывает, как рухнет недвига в Турции.
Понаехал! Вы же серьезный чувак - по крайне мере я Вас таким считаю - не к лицу Вам в компании Франтов быть.

Ну смотри. Какой смысл мне сейчас продавать? Во всех квартира живут родственники мои. Все довольны и я не парюсь о пенсии своих родителей. Их личные квартиры в аренде. Я спокоен за их благосостояние. Так должны поступать все дети.
В Турции недвига не может не рухнуть.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:26

  akurt написав:Понаехал - вот это Вы реально зря:
...
Тут Франт пасет всех, кто хоть где-то имеет участки земли (лично я нигде не имею).
Вам будет очень не сладко....
Он Вас... боюсь и предположить... Фильмы смотрели про 1917 год?

мне какое дело до Франта? У меня земелька в США куплена под процент, который ниже естественно девальвации бакса.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:28

  Мизантрóп написав:Витька сбегай за пивом)) Быстро!

Я пить бросил почти. :( Теперь только раз в меся джин с тоником... Вот от него не могу отказаться. Правда теперь не оболонская бурда, а приличный... Но как хочется иногда "вкус детства" :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:33

  akurt написав:Принято прочитать адекватные тексты от Понаехала.
Вот все же нормальный чувак.

нормальный или нет, а как приятно будет выйти из дома, вокруг кедровая роща... Вид на реку со склона. Пожарить bbq.
На соседском участке вот такую вот сделали беседку:
Зображення

У меня вот такой вот вид:
Зображення
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:52

  Мизантрóп написав:не,тут по лыжам ветка) снега нет-болото @akurt

Вот хорошая недвига в NY упала в цене более чем на 40% за пол года... Видимо все в Турцию к нему валят.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:59

  akurt написав:Бесится Мизантроп... .
Теперь отчаянная борьба за кэшбек и эта ветка.

А что плохого в кешбеке? большинство моих знакомых его активно используют. Среди них есть и мультимилионеры.
Я вот за прошлый год получил кешбеком 1k$. Удобно если правильно использовать.
А вообще сейчас в топе использование следующей связки:
http://www.acorns.com и http://www.fidelity.com/cash-management/visa-signature-card
Также имею http://www.card.americanexpress.com/d/gold-card/ ее взял под офигенную акцию и плачу всего 35$ за обслуживаение. Ну и Costco Anywhere Visa® Card by Citi, ибо все равно в Costco все беру. Так что за кешбеком следят все :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:01

  Понаехал написав:
  Мизантрóп написав:не,тут по лыжам ветка) снега нет-болото @akurt

Вот хорошая недвига в NY упала в цене более чем на 40% за пол года...

можно пруфы?
тут я вижу -3% https://www.zillow.com/new-york-ny/home-values/
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:02

  San написав:можно пруфы?
тут я вижу -3% https://www.zillow.com/new-york-ny/home-values/

https://www.forbes.com/sites/lisachamoff/2020/08/03/manhattan-developer-deeply-discounts-unsold-units-in-ultra-luxury-peter-marino-building-on-the-high-line/#3ae46cd61ec3
Я по NY не скажу. Вся инфа по ссылке.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:28

  Понаехал написав:
  akurt написав:Понаехал - вот это Вы реально зря:
...
Тут Франт пасет всех, кто хоть где-то имеет участки земли (лично я нигде не имею).
Вам будет очень не сладко....
Он Вас... боюсь и предположить... Фильмы смотрели про 1917 год?

мне какое дело до Франта? У меня земелька в США куплена под процент, который ниже естественно девальвации бакса.


Акурт заливає. Він же "правдолюб", тому лапшає на 100%.

Питання землі мене ніде і ніколи не цікавило.

Очевидно, Акурта пам'ять підвела. Треба робити скидку на поважний вік цього "пана". Можливо, маємо початкову стадію Альцгеймера.
Можливо, Акурт перегрівся на турецькому сонці. Треба йому тиждень охолоджуватись десь в погребі)))

Акурт, наведіть хоч одну мою цитату, де я цікавлюсь землею як інвестицією
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 07 сер, 2020 09:31, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:33

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:ВЫ НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ БЫЛИ В ТУРЦИИ и нифига не можете судить.

Серйозно?
Акурт, а Ви хоч раз бували в Туреччині?
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