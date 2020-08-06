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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 713714715716
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:20

  akurt написав:Благодарю Понаехала за хорошие подробные ответы.
Я, живя в Турции, так и видел в бинокль, что по всем фронтам полный швах.
Ничего не продал и ничего продать не может. Но рассказывает, как рухнет недвига в Турции.
Понаехал! Вы же серьезный чувак - по крайне мере я Вас таким считаю - не к лицу Вам в компании Франтов быть.

Ну смотри. Какой смысл мне сейчас продавать? Во всех квартира живут родственники мои. Все довольны и я не парюсь о пенсии своих родителей. Их личные квартиры в аренде. Я спокоен за их благосостояние. Так должны поступать все дети.
В Турции недвига не может не рухнуть.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:26

  akurt написав:Понаехал - вот это Вы реально зря:
...
Тут Франт пасет всех, кто хоть где-то имеет участки земли (лично я нигде не имею).
Вам будет очень не сладко....
Он Вас... боюсь и предположить... Фильмы смотрели про 1917 год?

мне какое дело до Франта? У меня земелька в США куплена под процент, который ниже естественно девальвации бакса.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:28

  Мизантрóп написав:Витька сбегай за пивом)) Быстро!

Я пить бросил почти. :( Теперь только раз в меся джин с тоником... Вот от него не могу отказаться. Правда теперь не оболонская бурда, а приличный... Но как хочется иногда "вкус детства" :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:33

  akurt написав:Принято прочитать адекватные тексты от Понаехала.
Вот все же нормальный чувак.

нормальный или нет, а как приятно будет выйти из дома, вокруг кедровая роща... Вид на реку со склона. Пожарить bbq.
На соседском участке вот такую вот сделали беседку:
Зображення

У меня вот такой вот вид:
Зображення
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:52

  Мизантрóп написав:не,тут по лыжам ветка) снега нет-болото @akurt

Вот хорошая недвига в NY упала в цене более чем на 40% за пол года... Видимо все в Турцию к нему валят.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:59

  akurt написав:Бесится Мизантроп... .
Теперь отчаянная борьба за кэшбек и эта ветка.

А что плохого в кешбеке? большинство моих знакомых его активно используют. Среди них есть и мультимилионеры.
Я вот за прошлый год получил кешбеком 1k$. Удобно если правильно использовать.
А вообще сейчас в топе использование следующей связки:
http://www.acorns.com и http://www.fidelity.com/cash-management/visa-signature-card
Также имею http://www.card.americanexpress.com/d/gold-card/ ее взял под офигенную акцию и плачу всего 35$ за обслуживаение. Ну и Costco Anywhere Visa® Card by Citi, ибо все равно в Costco все беру. Так что за кешбеком следят все :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:01

  Понаехал написав:
  Мизантрóп написав:не,тут по лыжам ветка) снега нет-болото @akurt

Вот хорошая недвига в NY упала в цене более чем на 40% за пол года...

можно пруфы?
тут я вижу -3% https://www.zillow.com/new-york-ny/home-values/
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:02

  San написав:можно пруфы?
тут я вижу -3% https://www.zillow.com/new-york-ny/home-values/

https://www.forbes.com/sites/lisachamoff/2020/08/03/manhattan-developer-deeply-discounts-unsold-units-in-ultra-luxury-peter-marino-building-on-the-high-line/#3ae46cd61ec3
Я по NY не скажу. Вся инфа по ссылке.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Вот мне просто интересно, какой смысл в том, чтобы додалбываться до акурта??? Он бросит ветку и она умрёт буквально через страницу. А ведь ветка интересная, если даже хейтеры мимо пройти не могут)). Так для чего, собственно?
P.S. Да, и не забудьте мой I.P. проверить))))
San1t
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Frant написав:
  San1t написав:какой смысл в том, чтобы додалбываться до акурта???

навіщо він заливає, бахвалиться і нарцисує?
  San1t написав:Он бросит ветку и она умрёт

Ви будете страждати від цього? :mrgreen:
Да, будем!
Не нравится - в сад!
Реально интересно читать!
И пока я только пользу получаю с этой ветки! Начиная от советов по обзору (экскурсионному) Анталии и заканчивая организации зимнего отдыха (в феврале был в Кайсери). Ну и да.. думаю нужна/не нужна ли мне квартира.
Не интересно- идите на киевскую ветку!

И прошу Вас - не стоит мне отвечать!


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