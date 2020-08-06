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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 714715716717
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Я смотрю, как "штормит" турецкую лиру и это даёт основания предполагать, что у желающих купить недвижимость в Турции появляется дополнительная приятная фора. ИМХО конечно, но туристический сезон в этом году, можно сказать провальный из-за короны, и то, что откроют границы для туристов из рф, большой погоды не сделает. Акурт много раз говорил о соотношении лира-гривна 1*4. На сегодня - это уже меньше, что для украинских граждан просто сказка. Турция становится всё доступнее украинцам.
San1t
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:05

  San1t написав:Я смотрю, как "штормит" турецкую лиру и это даёт основания предполагать, что у желающих купить недвижимость в Турции появляется дополнительная приятная фора. ИМХО конечно, но туристический сезон в этом году, можно сказать провальный из-за короны, и то, что откроют границы для туристов из рф, большой погоды не сделает. Акурт много раз говорил о соотношении лира-гривна 1*4. На сегодня - это уже меньше, что для украинских граждан просто сказка. Турция становится всё доступнее украинцам.

Лиру штормит всегда. Но что бы понять вам просто надо купить для себя, а не в аренду ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:26

  stm написав:Лиру штормит всегда. Но что бы понять вам просто надо купить для себя, а не в аренду ;)

Если бы у меня была бы возможность, время в достаточном количестве пользоваться этой недвижимостью, возможно я бы и купил. Ничего в этом такого страшного не вижу. Пусть даже если и не сложиться, всегда есть возможность продать, опять пусть даже с какими-то потерями. Ведь тут речь не идёт о инвестициях, тут речь о себе любимом.
San1t
 
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  #<1 ... 714715716717
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