Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:28

stm написав: А пока времени не много исходите слюной на большие тексты? Зачем?!

А пока времени не много исходите слюной на большие тексты? Зачем?!

Слюной. Вы меня с кем то спутали. Тут многие исходят желчью - это да. А мне чего? Я живу нормально, мне нечему завидовать. Вас Акурт например, просил многократно рассказать, как вы живёте и вы не справились с такой элементарной задачей. Так о какой слюне вы мне рассказываете, когда у меня свой дом 300 с лишним метров и достаточное количество недвижимости, которая меня будет кормить при любом раскладе, и приходит то время, когда следует подумать о пенсионной программе.Слюной...)) Акурт бы вас сейчас потролилл, что читая ваш пост откупоривает 18летний Chivas Regal роняя скупую мужскую слезу, жалея себя закусывает его очередным деликатесом, а мне и этого делать лень...)) СлюнойСпасибо, за состраданиеПойду жене расскажу, как я страдаю и исхожу слюной, а она вместе со мной...