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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 714715716717
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Я смотрю, как "штормит" турецкую лиру и это даёт основания предполагать, что у желающих купить недвижимость в Турции появляется дополнительная приятная фора. ИМХО конечно, но туристический сезон в этом году, можно сказать провальный из-за короны, и то, что откроют границы для туристов из рф, большой погоды не сделает. Акурт много раз говорил о соотношении лира-гривна 1*4. На сегодня - это уже меньше, что для украинских граждан просто сказка. Турция становится всё доступнее украинцам.
San1t
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:05

  San1t написав:Я смотрю, как "штормит" турецкую лиру и это даёт основания предполагать, что у желающих купить недвижимость в Турции появляется дополнительная приятная фора. ИМХО конечно, но туристический сезон в этом году, можно сказать провальный из-за короны, и то, что откроют границы для туристов из рф, большой погоды не сделает. Акурт много раз говорил о соотношении лира-гривна 1*4. На сегодня - это уже меньше, что для украинских граждан просто сказка. Турция становится всё доступнее украинцам.

Лиру штормит всегда. Но что бы понять вам просто надо купить для себя, а не в аренду ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:26

  stm написав:Лиру штормит всегда. Но что бы понять вам просто надо купить для себя, а не в аренду ;)

Если бы у меня была бы возможность, время в достаточном количестве пользоваться этой недвижимостью, возможно я бы и купил. Ничего в этом такого страшного не вижу. Пусть даже если и не сложиться, всегда есть возможность продать, опять пусть даже с какими-то потерями. Ведь тут речь не идёт о инвестициях, тут речь о себе любимом.
San1t
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:04

  San1t написав:
  stm написав:Лиру штормит всегда. Но что бы понять вам просто надо купить для себя, а не в аренду ;)

Если бы у меня была бы возможность, время в достаточном количестве пользоваться этой недвижимостью, возможно я бы и купил. Ничего в этом такого страшного не вижу. Пусть даже если и не сложиться, всегда есть возможность продать, опять пусть даже с какими-то потерями. Ведь тут речь не идёт о инвестициях, тут речь о себе любимом.

А пока времени не много исходите слюной на большие тексты? Зачем?!
В этом году Турция аренда для себя, в следующем Тай остров Самуи аренда для себя, ещё в следующем можно побывать в Ах@е (село в Испании, потом вам друзья звонят с фразой "Вы где?", а ответ какой следует), в следующем проехать по побережью Италии, Филипины, ГОА, и т.д. и т.п.
Страшна жизнь тех кто не купил для себя, а арендует на время... ))) Это ж нет заботы о курсах, починках неисправностей в доме, мыслей как там не вселилась ли беременная не турчанка в твою квартиру, никто в трубку из адвокатов не дышит... )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:28

  stm написав:А пока времени не много исходите слюной на большие тексты? Зачем?!

Слюной :mrgreen: . Вы меня с кем то спутали. Тут многие исходят желчью - это да. А мне чего? Я живу нормально, мне нечему завидовать. Вас Акурт например, просил многократно рассказать, как вы живёте и вы не справились с такой элементарной задачей. Так о какой слюне вы мне рассказываете, когда у меня свой дом 300 с лишним метров и достаточное количество недвижимости, которая меня будет кормить при любом раскладе, и приходит то время, когда следует подумать о пенсионной программе.
Слюной...)) Акурт бы вас сейчас потролилл, что читая ваш пост откупоривает 18летний Chivas Regal роняя скупую мужскую слезу, жалея себя закусывает его очередным деликатесом, а мне и этого делать лень...)) Слюной :mrgreen: Спасибо, за сострадание :mrgreen: Пойду жене расскажу, как я страдаю и исхожу слюной :mrgreen:, а она вместе со мной...
San1t
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:30

  San1t написав:
  stm написав:А пока времени не много исходите слюной на большие тексты? Зачем?!

Слюной :mrgreen: . Вы меня с кем то спутали. Тут многие исходят желчью - это да. А мне чего? Я живу нормально, мне нечему завидовать. Вас Акурт например, просил многократно рассказать, как вы живёте и вы не справились с такой элементарной задачей. Так о какой слюне вы мне рассказываете, когда у меня свой дом 300 с лишним метров и достаточное количество недвижимости, которая меня будет кормить при любом раскладе, и приходит то время, когда следует подумать о пенсионной программе.
Слюной...)) Акурт бы вас сейчас потролилл, что читая ваш пост откупоривает 18летний Chivas Regal роняя скупую мужскую слезу, жалея себя закусывает его очередным деликатесом, а мне и этого делать лень...)) Слюной :mrgreen: Спасибо, за сострадание :mrgreen: Пойду жене расскажу, как я страдаю и исхожу слюной :mrgreen:, а она вместе со мной...

Так почему не купили то самое с чивасом, вот уж 2-3 года ветке, а вы все читаете )))))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:37

  stm написав:Страшна жизнь тех кто не купил для себя, а арендует на время... ))) Это ж нет заботы о курсах, починках неисправностей в доме, мыслей как там не вселилась ли беременная не турчанка в твою квартиру, никто в трубку из адвокатов не дышит... )))


Вопрос стоит именно в покупке для себя. И суть покупки заключается не только в курортном отдыхе!!! Вы задумайтесь и дайте себе ответ на пару вопросов. Где вы например планируете получать качественные медицинские услуги в Украине? После прочтения за последнюю неделю новостей, купите ли билет на поезд, если поездка будет дальней, например Львов Запорожье? Посмотрите и присмотритесь, кто и что вас окружает. Вам не страшно? Вы чувствуете себя в безопасности?
San1t
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:50

  stm написав:Так почему не купили то самое с чивасом, вот уж 2-3 года ветке, а вы все читаете )))))

Во первых эту ветку я читаю меньше года. И до этой ветки, в таком ключе о Турции и не думал. Да и сейчас, я не планирую покупать из-за массы причин. Я активно работаю и бросить на данном этапе не могу. Всё пойдёт к чертям... У меня несовершеннолетние дети и сейчас они в такой фазе развития, когда крутые жизненные виражи не пойдут на пользу их будущему. Так что для меня эта ветка, пока больше энциклопедическая...)
San1t
 
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