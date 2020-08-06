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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 714715716717
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Я смотрю, как "штормит" турецкую лиру и это даёт основания предполагать, что у желающих купить недвижимость в Турции появляется дополнительная приятная фора. ИМХО конечно, но туристический сезон в этом году, можно сказать провальный из-за короны, и то, что откроют границы для туристов из рф, большой погоды не сделает. Акурт много раз говорил о соотношении лира-гривна 1*4. На сегодня - это уже меньше, что для украинских граждан просто сказка. Турция становится всё доступнее украинцам.
San1t
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:05

  San1t написав:Я смотрю, как "штормит" турецкую лиру и это даёт основания предполагать, что у желающих купить недвижимость в Турции появляется дополнительная приятная фора. ИМХО конечно, но туристический сезон в этом году, можно сказать провальный из-за короны, и то, что откроют границы для туристов из рф, большой погоды не сделает. Акурт много раз говорил о соотношении лира-гривна 1*4. На сегодня - это уже меньше, что для украинских граждан просто сказка. Турция становится всё доступнее украинцам.

Лиру штормит всегда. Но что бы понять вам просто надо купить для себя, а не в аренду ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:26

  stm написав:Лиру штормит всегда. Но что бы понять вам просто надо купить для себя, а не в аренду ;)

Если бы у меня была бы возможность, время в достаточном количестве пользоваться этой недвижимостью, возможно я бы и купил. Ничего в этом такого страшного не вижу. Пусть даже если и не сложиться, всегда есть возможность продать, опять пусть даже с какими-то потерями. Ведь тут речь не идёт о инвестициях, тут речь о себе любимом.
San1t
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:04

  San1t написав:
  stm написав:Лиру штормит всегда. Но что бы понять вам просто надо купить для себя, а не в аренду ;)

Если бы у меня была бы возможность, время в достаточном количестве пользоваться этой недвижимостью, возможно я бы и купил. Ничего в этом такого страшного не вижу. Пусть даже если и не сложиться, всегда есть возможность продать, опять пусть даже с какими-то потерями. Ведь тут речь не идёт о инвестициях, тут речь о себе любимом.

А пока времени не много исходите слюной на большие тексты? Зачем?!
В этом году Турция аренда для себя, в следующем Тай остров Самуи аренда для себя, ещё в следующем можно побывать в Ах@е (село в Испании, потом вам друзья звонят с фразой "Вы где?", а ответ какой следует), в следующем проехать по побережью Италии, Филипины, ГОА, и т.д. и т.п.
Страшна жизнь тех кто не купил для себя, а арендует на время... ))) Это ж нет заботы о курсах, починках неисправностей в доме, мыслей как там не вселилась ли беременная не турчанка в твою квартиру, никто в трубку из адвокатов не дышит... )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:28

  stm написав:А пока времени не много исходите слюной на большие тексты? Зачем?!

Слюной :mrgreen: . Вы меня с кем то спутали. Тут многие исходят желчью - это да. А мне чего? Я живу нормально, мне нечему завидовать. Вас Акурт например, просил многократно рассказать, как вы живёте и вы не справились с такой элементарной задачей. Так о какой слюне вы мне рассказываете, когда у меня свой дом 300 с лишним метров и достаточное количество недвижимости, которая меня будет кормить при любом раскладе, и приходит то время, когда следует подумать о пенсионной программе.
Слюной...)) Акурт бы вас сейчас потролилл, что читая ваш пост откупоривает 18летний Chivas Regal роняя скупую мужскую слезу, жалея себя закусывает его очередным деликатесом, а мне и этого делать лень...)) Слюной :mrgreen: Спасибо, за сострадание :mrgreen: Пойду жене расскажу, как я страдаю и исхожу слюной :mrgreen:, а она вместе со мной...
San1t
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:30

  San1t написав:
  stm написав:А пока времени не много исходите слюной на большие тексты? Зачем?!

Слюной :mrgreen: . Вы меня с кем то спутали. Тут многие исходят желчью - это да. А мне чего? Я живу нормально, мне нечему завидовать. Вас Акурт например, просил многократно рассказать, как вы живёте и вы не справились с такой элементарной задачей. Так о какой слюне вы мне рассказываете, когда у меня свой дом 300 с лишним метров и достаточное количество недвижимости, которая меня будет кормить при любом раскладе, и приходит то время, когда следует подумать о пенсионной программе.
Слюной...)) Акурт бы вас сейчас потролилл, что читая ваш пост откупоривает 18летний Chivas Regal роняя скупую мужскую слезу, жалея себя закусывает его очередным деликатесом, а мне и этого делать лень...)) Слюной :mrgreen: Спасибо, за сострадание :mrgreen: Пойду жене расскажу, как я страдаю и исхожу слюной :mrgreen:, а она вместе со мной...

Так почему не купили то самое с чивасом, вот уж 2-3 года ветке, а вы все читаете )))))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:37

  stm написав:Страшна жизнь тех кто не купил для себя, а арендует на время... ))) Это ж нет заботы о курсах, починках неисправностей в доме, мыслей как там не вселилась ли беременная не турчанка в твою квартиру, никто в трубку из адвокатов не дышит... )))


Вопрос стоит именно в покупке для себя. И суть покупки заключается не только в курортном отдыхе!!! Вы задумайтесь и дайте себе ответ на пару вопросов. Где вы например планируете получать качественные медицинские услуги в Украине? После прочтения за последнюю неделю новостей, купите ли билет на поезд, если поездка будет дальней, например Львов Запорожье? Посмотрите и присмотритесь, кто и что вас окружает. Вам не страшно? Вы чувствуете себя в безопасности?
San1t
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:50

  stm написав:Так почему не купили то самое с чивасом, вот уж 2-3 года ветке, а вы все читаете )))))

Во первых эту ветку я читаю меньше года. И до этой ветки, в таком ключе о Турции и не думал. Да и сейчас, я не планирую покупать из-за массы причин. Я активно работаю и бросить на данном этапе не могу. Всё пойдёт к чертям... У меня несовершеннолетние дети и сейчас они в такой фазе развития, когда крутые жизненные виражи не пойдут на пользу их будущему. Так что для меня эта ветка, пока больше энциклопедическая...)
San1t
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:18

  San1t написав:
  stm написав:Так почему не купили то самое с чивасом, вот уж 2-3 года ветке, а вы все читаете )))))

Во первых эту ветку я читаю меньше года. И до этой ветки, в таком ключе о Турции и не думал. Да и сейчас, я не планирую покупать из-за массы причин. Я активно работаю и бросить на данном этапе не могу. Всё пойдёт к чертям... У меня несовершеннолетние дети и сейчас они в такой фазе развития, когда крутые жизненные виражи не пойдут на пользу их будущему. Так что для меня эта ветка, пока больше энциклопедическая...)

позьорська
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:25

  akurt написав:Разоблачитель акуртов сегодня отлично постарался.
Штук пять его постов было удалено, ну и мой ответ (я там специально для него привел выписку - первую запись из моей Трудовой книжки - очень он волнуется где и как пусть 20, пусть 15, пусть 10 лет назад кто и кем работал) тоже. А мне было приятно вспомнить, кем я начинал...
Пусть куражится. Когда по теме ветки написать нечего, то что остается...

Ну а мы займемся делом.

УБИТЬ ДРАКОНА
(або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")

Речь идет об приезде в Анталию на жительство "наших" и о том, что получилось.

Часть третья.

1. Сегодня важный и активный день: Договор аренды заключен, семья вселилась. Я посетил по их приглашению примерно в 20-00.
2. Квартиру нашли сами через русскоговорящего риэлтора - как с ним связались - не интересовался.
3. Квартира "1+1" мне понравилось, хотя бы потому, что практически копия моей. Двушка - площадь около 55 кв.м.
4. Расходы:
а) аренда квартиры в месяц - 1600 лир или примерно 6 000 гривен.
б) залог - 1600 лир.
в) услуги риэлтора 1600 лир.
г) Договор аренды на 1 год.
5. Квартира полностью укомплектована мебелью - состояние приличное. Думаю, дому не более 3-х лет.
6. Семья - муж, жена и ребенок.

Во время переговоров с владельцем поступило от него предложение оплатить наперед за 6 месяцев. Тогда расходы на квартплату (айдат) за 6 месяцев он берет на себя. Наши люди сразу согласились - я не спросил, но у меня айдат 100 лир месяц, вероятно экономия составила 6х100=600 лир или примерно 2400 гривен. Мелочь, а приятно.
Квартира на нулевом (турецком, по нашему - первом) этаже, и что мне ОЧЕНЬ понравилось - у них со стороны плавательного бассейна жилого комплекса - свой индивидуальный вход - примерно 5 ступенек перила и дверь, не нужно заходить через подъезд. В наше время - это плюс!
Балкон букой "Г" опоясывает квартиру. Два кондиционера.
Парковка во дворе, автоматический шлагбаум.
Свое авто украинской регистрации. Прибыли на пароме - сказали очень хорошо получилось.
Фото на кухню: посудомойка, стиралка - все есть...
Зображення
За мои многочисленные консультации получил приятный подарок: кусок сала примерно 0,5 кг. Предлагал отдать гривнами - отказались.
Have a nice day!

Зображення
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