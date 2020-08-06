Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Разоблачитель акуртов сегодня отлично постарался. Штук пять его постов было удалено, ну и мой ответ (я там специально для него привел выписку - первую запись из моей Трудовой книжки - очень он волнуется где и как пусть 20, пусть 15, пусть 10 лет назад кто и кем работал) тоже. А мне было приятно вспомнить, кем я начинал... Пусть куражится. Когда по теме ветки написать нечего, то что остается...
Ну а мы займемся делом.
УБИТЬ ДРАКОНА (або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")
Речь идет об приезде в Анталию на жительство "наших" и о том, что получилось.
Часть третья.
1. Сегодня важный и активный день: Договор аренды заключен, семья вселилась. Я посетил по их приглашению примерно в 20-00. 2. Квартиру нашли сами через русскоговорящего риэлтора - как с ним связались - не интересовался. 3. Квартира "1+1" мне понравилось, хотя бы потому, что практически копия моей. Двушка - площадь около 55 кв.м. 4. Расходы: а) аренда квартиры в месяц - 1600 лир или примерно 6 000 гривен. б) залог - 1600 лир. в) услуги риэлтора 1600 лир. г) Договор аренды на 1 год. 5. Квартира полностью укомплектована мебелью - состояние приличное. Думаю, дому не более 3-х лет. 6. Семья - муж, жена и ребенок.
Во время переговоров с владельцем поступило от него предложение оплатить наперед за 6 месяцев. Тогда расходы на квартплату (айдат) за 6 месяцев он берет на себя. Наши люди сразу согласились - я не спросил, но у меня айдат 100 лир месяц, вероятно экономия составила 6х100=600 лир или примерно 2400 гривен. Мелочь, а приятно. Квартира на нулевом (турецком, по нашему - первом) этаже, и что мне ОЧЕНЬ понравилось - у них со стороны плавательного бассейна жилого комплекса - свой индивидуальный вход - примерно 5 ступенек перила и дверь, не нужно заходить через подъезд. В наше время - это плюс! Балкон букой "Г" опоясывает квартиру. Два кондиционера. Парковка во дворе, автоматический шлагбаум. Свое авто украинской регистрации. Прибыли на пароме - сказали очень хорошо получилось. Фото на кухню: посудомойка, стиралка - все есть... За мои многочисленные консультации получил приятный подарок: кусок сала примерно 0,5 кг. Предлагал отдать гривнами - отказались. Have a nice day!
akurt написав:Разоблачитель акуртов сегодня отлично постарался. Штук пять его постов было удалено, ну и мой ответ (я там специально для него привел выписку - первую запись из моей Трудовой книжки - очень он волнуется где и как пусть 20, пусть 15, пусть 10 лет назад кто и кем работал) тоже. А мне было приятно вспомнить, кем я начинал... Пусть куражится. Когда по теме ветки написать нечего, то что остается...
Ну а мы займемся делом.
УБИТЬ ДРАКОНА (або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")
Речь идет об приезде в Анталию на жительство "наших" и о том, что получилось.
Часть третья.
1. Сегодня важный и активный день: Договор аренды заключен, семья вселилась. Я посетил по их приглашению примерно в 20-00. 2. Квартиру нашли сами через русскоговорящего риэлтора - как с ним связались - не интересовался. 3. Квартира "1+1" мне понравилось, хотя бы потому, что практически копия моей. Двушка - площадь около 55 кв.м. 4. Расходы: а) аренда квартиры в месяц - 1600 лир или примерно 6 000 гривен. б) залог - 1600 лир. в) услуги риэлтора 1600 лир. г) Договор аренды на 1 год. 5. Квартира полностью укомплектована мебелью - состояние приличное. Думаю, дому не более 3-х лет. 6. Семья - муж, жена и ребенок.
Во время переговоров с владельцем поступило от него предложение оплатить наперед за 6 месяцев. Тогда расходы на квартплату (айдат) за 6 месяцев он берет на себя. Наши люди сразу согласились - я не спросил, но у меня айдат 100 лир месяц, вероятно экономия составила 6х100=600 лир или примерно 2400 гривен. Мелочь, а приятно. Квартира на нулевом (турецком, по нашему - первом) этаже, и что мне ОЧЕНЬ понравилось - у них со стороны плавательного бассейна жилого комплекса - свой индивидуальный вход - примерно 5 ступенек перила и дверь, не нужно заходить через подъезд. В наше время - это плюс! Балкон букой "Г" опоясывает квартиру. Два кондиционера. Парковка во дворе, автоматический шлагбаум. Свое авто украинской регистрации. Прибыли на пароме - сказали очень хорошо получилось. Фото на кухню: посудомойка, стиралка - все есть... За мои многочисленные консультации получил приятный подарок: кусок сала примерно 0,5 кг. Предлагал отдать гривнами - отказались. Have a nice day!
Эге, Флай, это ваша завершенная кухня в цоколе!?
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Current state. І це не кухня, а anex kuchenny. Просто тут багато маніпуляція про темний підвал. Так от, гляньте скільки там сонячного світла! Плюс маркетинговий прийом - робота на контрастах, щоб підвищити продажі акурту. Це як фото хрущика в Первого і фото модного МОПа в темі КРЖН, щоб народ осознав в що тре вкладатися.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 07 сер, 2020 18:16, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Разоблачитель акуртов сегодня отлично постарался. Штук пять его постов было удалено, ну и мой ответ (я там специально для него привел выписку - первую запись из моей Трудовой книжки - очень он волнуется где и как пусть 20, пусть 15, пусть 10 лет назад кто и кем работал) тоже. А мне было приятно вспомнить, кем я начинал... Пусть куражится. Когда по теме ветки написать нечего, то что остается...
Ну а мы займемся делом.
УБИТЬ ДРАКОНА (або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")
Речь идет об приезде в Анталию на жительство "наших" и о том, что получилось.
Часть третья.
1. Сегодня важный и активный день: Договор аренды заключен, семья вселилась. Я посетил по их приглашению примерно в 20-00. 2. Квартиру нашли сами через русскоговорящего риэлтора - как с ним связались - не интересовался. 3. Квартира "1+1" мне понравилось, хотя бы потому, что практически копия моей. Двушка - площадь около 55 кв.м. 4. Расходы: а) аренда квартиры в месяц - 1600 лир или примерно 6 000 гривен. б) залог - 1600 лир. в) услуги риэлтора 1600 лир. г) Договор аренды на 1 год. 5. Квартира полностью укомплектована мебелью - состояние приличное. Думаю, дому не более 3-х лет. 6. Семья - муж, жена и ребенок.
Во время переговоров с владельцем поступило от него предложение оплатить наперед за 6 месяцев. Тогда расходы на квартплату (айдат) за 6 месяцев он берет на себя. Наши люди сразу согласились - я не спросил, но у меня айдат 100 лир месяц, вероятно экономия составила 6х100=600 лир или примерно 2400 гривен. Мелочь, а приятно. Квартира на нулевом (турецком, по нашему - первом) этаже, и что мне ОЧЕНЬ понравилось - у них со стороны плавательного бассейна жилого комплекса - свой индивидуальный вход - примерно 5 ступенек перила и дверь, не нужно заходить через подъезд. В наше время - это плюс! Балкон букой "Г" опоясывает квартиру. Два кондиционера. Парковка во дворе, автоматический шлагбаум. Свое авто украинской регистрации. Прибыли на пароме - сказали очень хорошо получилось. Фото на кухню: посудомойка, стиралка - все есть... За мои многочисленные консультации получил приятный подарок: кусок сала примерно 0,5 кг. Предлагал отдать гривнами - отказались. Have a nice day!
Лофт - модерн))) А пустых тетрапаков из под шмурдяка на полках сколько))
Востаннє редагувалось asin в П'ят 07 сер, 2020 18:20, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Разоблачитель акуртов сегодня отлично постарался. Штук пять его постов было удалено, ну и мой ответ (я там специально для него привел выписку - первую запись из моей Трудовой книжки - очень он волнуется где и как пусть 20, пусть 15, пусть 10 лет назад кто и кем работал) тоже. А мне было приятно вспомнить, кем я начинал... Пусть куражится. Когда по теме ветки написать нечего, то что остается...
Ну а мы займемся делом.
УБИТЬ ДРАКОНА (або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")
Речь идет об приезде в Анталию на жительство "наших" и о том, что получилось.
Часть третья.
1. Сегодня важный и активный день: Договор аренды заключен, семья вселилась. Я посетил по их приглашению примерно в 20-00. 2. Квартиру нашли сами через русскоговорящего риэлтора - как с ним связались - не интересовался. 3. Квартира "1+1" мне понравилось, хотя бы потому, что практически копия моей. Двушка - площадь около 55 кв.м. 4. Расходы: а) аренда квартиры в месяц - 1600 лир или примерно 6 000 гривен. б) залог - 1600 лир. в) услуги риэлтора 1600 лир. г) Договор аренды на 1 год. 5. Квартира полностью укомплектована мебелью - состояние приличное. Думаю, дому не более 3-х лет. 6. Семья - муж, жена и ребенок.
Во время переговоров с владельцем поступило от него предложение оплатить наперед за 6 месяцев. Тогда расходы на квартплату (айдат) за 6 месяцев он берет на себя. Наши люди сразу согласились - я не спросил, но у меня айдат 100 лир месяц, вероятно экономия составила 6х100=600 лир или примерно 2400 гривен. Мелочь, а приятно. Квартира на нулевом (турецком, по нашему - первом) этаже, и что мне ОЧЕНЬ понравилось - у них со стороны плавательного бассейна жилого комплекса - свой индивидуальный вход - примерно 5 ступенек перила и дверь, не нужно заходить через подъезд. В наше время - это плюс! Балкон букой "Г" опоясывает квартиру. Два кондиционера. Парковка во дворе, автоматический шлагбаум. Свое авто украинской регистрации. Прибыли на пароме - сказали очень хорошо получилось. Фото на кухню: посудомойка, стиралка - все есть... За мои многочисленные консультации получил приятный подарок: кусок сала примерно 0,5 кг. Предлагал отдать гривнами - отказались. Have a nice day!
Лофт - модерн))) А пустых тетрапаков из под шмурдяка на полках сколько))
прошу звернути на спосіб приготування кави
п.с. на вулиці +35 в цоколі +23, без кондиціонера
п.п.с. це контейнери для вівсяних пластівців, гречки, пшеничного та курудзяного борошна чи ти думаєш, що тільки акурт відкорковує турецьке бордо за 10 лір чибто 40 грн (СОРОК ГРИВЕНЬ) і розказує байки про "дешеву Туреччину"?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 07 сер, 2020 18:25, всього редагувалось 1 раз.
Лофт - модерн)))[/quote] прошу звернути на спосіб приготування кави
п.с. на вулиці +35 в цоколі +23, без кондиціонера[/quote] Индийского растворимого что в жб? А зачем кипятильник, если есть чайник? А что в кулечке что висит находится? Когда позовешь в гости на кофе? Сахар возьму свой.
Востаннє редагувалось asin в П'ят 07 сер, 2020 18:27, всього редагувалось 1 раз.
п.с. на вулиці +35 в цоколі +23, без кондиціонера[/quote] Индийского растворимого что в жб? А зачем кипятильник, если есть чайник? А что в кулечке что висит находится? Когда позовешь в гости на кофе? Сахар возьму свой. [/quote] Кип"ятильник, бо рівно на одну порцію. Польська кава мельна-пальона. Кульок для сміття.
Чекай, тут як на каналі Діскавері, передача про розвінчування міфів про дорогу Україну та дешеву Туреччину. Не перемикайтесь.
Можна і на каву, але я стіснітєльний. Щодо цукру, то на середній поличці справа є підсолоджувач - "достаточно одной пігулки". Цукор то не є добже.