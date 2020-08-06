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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 715716717718
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

flyman написав:
  akurt написав:Разоблачитель акуртов сегодня отлично постарался.
Штук пять его постов было удалено, ну и мой ответ (я там специально для него привел выписку - первую запись из моей Трудовой книжки - очень он волнуется где и как пусть 20, пусть 15, пусть 10 лет назад кто и кем работал) тоже. А мне было приятно вспомнить, кем я начинал...
Пусть куражится. Когда по теме ветки написать нечего, то что остается...

Ну а мы займемся делом.

УБИТЬ ДРАКОНА
(або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")

Речь идет об приезде в Анталию на жительство "наших" и о том, что получилось.

Часть третья.

1. Сегодня важный и активный день: Договор аренды заключен, семья вселилась. Я посетил по их приглашению примерно в 20-00.
2. Квартиру нашли сами через русскоговорящего риэлтора - как с ним связались - не интересовался.
3. Квартира "1+1" мне понравилось, хотя бы потому, что практически копия моей. Двушка - площадь около 55 кв.м.
4. Расходы:
а) аренда квартиры в месяц - 1600 лир или примерно 6 000 гривен.
б) залог - 1600 лир.
в) услуги риэлтора 1600 лир.
г) Договор аренды на 1 год.
5. Квартира полностью укомплектована мебелью - состояние приличное. Думаю, дому не более 3-х лет.
6. Семья - муж, жена и ребенок.

Во время переговоров с владельцем поступило от него предложение оплатить наперед за 6 месяцев. Тогда расходы на квартплату (айдат) за 6 месяцев он берет на себя. Наши люди сразу согласились - я не спросил, но у меня айдат 100 лир месяц, вероятно экономия составила 6х100=600 лир или примерно 2400 гривен. Мелочь, а приятно.
Квартира на нулевом (турецком, по нашему - первом) этаже, и что мне ОЧЕНЬ понравилось - у них со стороны плавательного бассейна жилого комплекса - свой индивидуальный вход - примерно 5 ступенек перила и дверь, не нужно заходить через подъезд. В наше время - это плюс!
Балкон букой "Г" опоясывает квартиру. Два кондиционера.
Парковка во дворе, автоматический шлагбаум.
Свое авто украинской регистрации. Прибыли на пароме - сказали очень хорошо получилось.
Фото на кухню: посудомойка, стиралка - все есть...
Зображення
За мои многочисленные консультации получил приятный подарок: кусок сала примерно 0,5 кг. Предлагал отдать гривнами - отказались.
Have a nice day!

Зображення
Эге, Флай, это ваша завершенная кухня в цоколе!?

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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:11

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

День добрый, Акурт, что по погоде в ноябре в Анталии!? Тепленько, купабельно? Спасибо.

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:45

  flyman написав:Зображення

І це так живе людина, яка 2 куе в місяць заробляє??? :shock:

Йомайо, я блюванув ((((
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:11

  Alex_V_K_79 написав:
flyman написав:
  akurt написав:Разоблачитель акуртов сегодня отлично постарался.
Штук пять его постов было удалено, ну и мой ответ (я там специально для него привел выписку - первую запись из моей Трудовой книжки - очень он волнуется где и как пусть 20, пусть 15, пусть 10 лет назад кто и кем работал) тоже. А мне было приятно вспомнить, кем я начинал...
Пусть куражится. Когда по теме ветки написать нечего, то что остается...

Ну а мы займемся делом.

УБИТЬ ДРАКОНА
(або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")

Речь идет об приезде в Анталию на жительство "наших" и о том, что получилось.

Часть третья.

1. Сегодня важный и активный день: Договор аренды заключен, семья вселилась. Я посетил по их приглашению примерно в 20-00.
2. Квартиру нашли сами через русскоговорящего риэлтора - как с ним связались - не интересовался.
3. Квартира "1+1" мне понравилось, хотя бы потому, что практически копия моей. Двушка - площадь около 55 кв.м.
4. Расходы:
а) аренда квартиры в месяц - 1600 лир или примерно 6 000 гривен.
б) залог - 1600 лир.
в) услуги риэлтора 1600 лир.
г) Договор аренды на 1 год.
5. Квартира полностью укомплектована мебелью - состояние приличное. Думаю, дому не более 3-х лет.
6. Семья - муж, жена и ребенок.

Во время переговоров с владельцем поступило от него предложение оплатить наперед за 6 месяцев. Тогда расходы на квартплату (айдат) за 6 месяцев он берет на себя. Наши люди сразу согласились - я не спросил, но у меня айдат 100 лир месяц, вероятно экономия составила 6х100=600 лир или примерно 2400 гривен. Мелочь, а приятно.
Квартира на нулевом (турецком, по нашему - первом) этаже, и что мне ОЧЕНЬ понравилось - у них со стороны плавательного бассейна жилого комплекса - свой индивидуальный вход - примерно 5 ступенек перила и дверь, не нужно заходить через подъезд. В наше время - это плюс!
Балкон букой "Г" опоясывает квартиру. Два кондиционера.
Парковка во дворе, автоматический шлагбаум.
Свое авто украинской регистрации. Прибыли на пароме - сказали очень хорошо получилось.
Фото на кухню: посудомойка, стиралка - все есть...
Зображення
За мои многочисленные консультации получил приятный подарок: кусок сала примерно 0,5 кг. Предлагал отдать гривнами - отказались.
Have a nice day!

Зображення
Эге, Флай, это ваша завершенная кухня в цоколе!?

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk

Current state.
І це не кухня, а anex kuchenny.
Просто тут багато маніпуляція про темний підвал. Так от, гляньте скільки там сонячного світла!
Плюс маркетинговий прийом - робота на контрастах, щоб підвищити продажі акурту.
Це як фото хрущика в Первого і фото модного МОПа в темі КРЖН, щоб народ осознав в що тре вкладатися.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 07 сер, 2020 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:16

  flyman написав:
  akurt написав:Разоблачитель акуртов сегодня отлично постарался.
Штук пять его постов было удалено, ну и мой ответ (я там специально для него привел выписку - первую запись из моей Трудовой книжки - очень он волнуется где и как пусть 20, пусть 15, пусть 10 лет назад кто и кем работал) тоже. А мне было приятно вспомнить, кем я начинал...
Пусть куражится. Когда по теме ветки написать нечего, то что остается...

Ну а мы займемся делом.

УБИТЬ ДРАКОНА
(або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")

Речь идет об приезде в Анталию на жительство "наших" и о том, что получилось.

Часть третья.

1. Сегодня важный и активный день: Договор аренды заключен, семья вселилась. Я посетил по их приглашению примерно в 20-00.
2. Квартиру нашли сами через русскоговорящего риэлтора - как с ним связались - не интересовался.
3. Квартира "1+1" мне понравилось, хотя бы потому, что практически копия моей. Двушка - площадь около 55 кв.м.
4. Расходы:
а) аренда квартиры в месяц - 1600 лир или примерно 6 000 гривен.
б) залог - 1600 лир.
в) услуги риэлтора 1600 лир.
г) Договор аренды на 1 год.
5. Квартира полностью укомплектована мебелью - состояние приличное. Думаю, дому не более 3-х лет.
6. Семья - муж, жена и ребенок.

Во время переговоров с владельцем поступило от него предложение оплатить наперед за 6 месяцев. Тогда расходы на квартплату (айдат) за 6 месяцев он берет на себя. Наши люди сразу согласились - я не спросил, но у меня айдат 100 лир месяц, вероятно экономия составила 6х100=600 лир или примерно 2400 гривен. Мелочь, а приятно.
Квартира на нулевом (турецком, по нашему - первом) этаже, и что мне ОЧЕНЬ понравилось - у них со стороны плавательного бассейна жилого комплекса - свой индивидуальный вход - примерно 5 ступенек перила и дверь, не нужно заходить через подъезд. В наше время - это плюс!
Балкон букой "Г" опоясывает квартиру. Два кондиционера.
Парковка во дворе, автоматический шлагбаум.
Свое авто украинской регистрации. Прибыли на пароме - сказали очень хорошо получилось.
Фото на кухню: посудомойка, стиралка - все есть...
Зображення
За мои многочисленные консультации получил приятный подарок: кусок сала примерно 0,5 кг. Предлагал отдать гривнами - отказались.
Have a nice day!

Зображення

Лофт - модерн)))
А пустых тетрапаков из под шмурдяка на полках сколько))
Востаннє редагувалось asin в П'ят 07 сер, 2020 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:17

  asin написав:
  flyman написав:
  akurt написав:Разоблачитель акуртов сегодня отлично постарался.
Штук пять его постов было удалено, ну и мой ответ (я там специально для него привел выписку - первую запись из моей Трудовой книжки - очень он волнуется где и как пусть 20, пусть 15, пусть 10 лет назад кто и кем работал) тоже. А мне было приятно вспомнить, кем я начинал...
Пусть куражится. Когда по теме ветки написать нечего, то что остается...

Ну а мы займемся делом.

УБИТЬ ДРАКОНА
(або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")

Речь идет об приезде в Анталию на жительство "наших" и о том, что получилось.

Часть третья.

1. Сегодня важный и активный день: Договор аренды заключен, семья вселилась. Я посетил по их приглашению примерно в 20-00.
2. Квартиру нашли сами через русскоговорящего риэлтора - как с ним связались - не интересовался.
3. Квартира "1+1" мне понравилось, хотя бы потому, что практически копия моей. Двушка - площадь около 55 кв.м.
4. Расходы:
а) аренда квартиры в месяц - 1600 лир или примерно 6 000 гривен.
б) залог - 1600 лир.
в) услуги риэлтора 1600 лир.
г) Договор аренды на 1 год.
5. Квартира полностью укомплектована мебелью - состояние приличное. Думаю, дому не более 3-х лет.
6. Семья - муж, жена и ребенок.

Во время переговоров с владельцем поступило от него предложение оплатить наперед за 6 месяцев. Тогда расходы на квартплату (айдат) за 6 месяцев он берет на себя. Наши люди сразу согласились - я не спросил, но у меня айдат 100 лир месяц, вероятно экономия составила 6х100=600 лир или примерно 2400 гривен. Мелочь, а приятно.
Квартира на нулевом (турецком, по нашему - первом) этаже, и что мне ОЧЕНЬ понравилось - у них со стороны плавательного бассейна жилого комплекса - свой индивидуальный вход - примерно 5 ступенек перила и дверь, не нужно заходить через подъезд. В наше время - это плюс!
Балкон букой "Г" опоясывает квартиру. Два кондиционера.
Парковка во дворе, автоматический шлагбаум.
Свое авто украинской регистрации. Прибыли на пароме - сказали очень хорошо получилось.
Фото на кухню: посудомойка, стиралка - все есть...
Зображення
За мои многочисленные консультации получил приятный подарок: кусок сала примерно 0,5 кг. Предлагал отдать гривнами - отказались.
Have a nice day!

Зображення

Лофт - модерн)))
А пустых тетрапаков из под шмурдяка на полках сколько))

прошу звернути на спосіб приготування кави

п.с.
на вулиці +35 в цоколі +23, без кондиціонера

п.п.с.
це контейнери для вівсяних пластівців, гречки, пшеничного та курудзяного борошна
чи ти думаєш, що тільки акурт відкорковує турецьке бордо за 10 лір чибто 40 грн (СОРОК ГРИВЕНЬ) і розказує байки про "дешеву Туреччину"?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 07 сер, 2020 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:24

Лофт - модерн)))[/quote]
прошу звернути на спосіб приготування кави

п.с.
на вулиці +35 в цоколі +23, без кондиціонера[/quote]
Индийского растворимого что в жб?
А зачем кипятильник, если есть чайник?
А что в кулечке что висит находится?
Когда позовешь в гости на кофе? Сахар возьму свой.
Востаннє редагувалось asin в П'ят 07 сер, 2020 18:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:26

  asin написав:Лофт - модерн)))

прошу звернути на спосіб приготування кави

п.с.
на вулиці +35 в цоколі +23, без кондиціонера[/quote]
Индийского растворимого что в жб?
А зачем кипятильник, если есть чайник?
А что в кулечке что висит находится?
Когда позовешь в гости на кофе? Сахар возьму свой.
[/quote]
Кип"ятильник, бо рівно на одну порцію.
Польська кава мельна-пальона.
Кульок для сміття.

Чекай, тут як на каналі Діскавері, передача про розвінчування міфів про дорогу Україну та дешеву Туреччину. Не перемикайтесь.

Можна і на каву, але я стіснітєльний.
Щодо цукру, то на середній поличці справа є підсолоджувач - "достаточно одной пігулки". Цукор то не є добже.
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flyman
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