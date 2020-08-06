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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 716717718719>
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

flyman написав:
  akurt написав:Разоблачитель акуртов сегодня отлично постарался.
Штук пять его постов было удалено, ну и мой ответ (я там специально для него привел выписку - первую запись из моей Трудовой книжки - очень он волнуется где и как пусть 20, пусть 15, пусть 10 лет назад кто и кем работал) тоже. А мне было приятно вспомнить, кем я начинал...
Пусть куражится. Когда по теме ветки написать нечего, то что остается...

Ну а мы займемся делом.

УБИТЬ ДРАКОНА
(або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")

Речь идет об приезде в Анталию на жительство "наших" и о том, что получилось.

Часть третья.

1. Сегодня важный и активный день: Договор аренды заключен, семья вселилась. Я посетил по их приглашению примерно в 20-00.
2. Квартиру нашли сами через русскоговорящего риэлтора - как с ним связались - не интересовался.
3. Квартира "1+1" мне понравилось, хотя бы потому, что практически копия моей. Двушка - площадь около 55 кв.м.
4. Расходы:
а) аренда квартиры в месяц - 1600 лир или примерно 6 000 гривен.
б) залог - 1600 лир.
в) услуги риэлтора 1600 лир.
г) Договор аренды на 1 год.
5. Квартира полностью укомплектована мебелью - состояние приличное. Думаю, дому не более 3-х лет.
6. Семья - муж, жена и ребенок.

Во время переговоров с владельцем поступило от него предложение оплатить наперед за 6 месяцев. Тогда расходы на квартплату (айдат) за 6 месяцев он берет на себя. Наши люди сразу согласились - я не спросил, но у меня айдат 100 лир месяц, вероятно экономия составила 6х100=600 лир или примерно 2400 гривен. Мелочь, а приятно.
Квартира на нулевом (турецком, по нашему - первом) этаже, и что мне ОЧЕНЬ понравилось - у них со стороны плавательного бассейна жилого комплекса - свой индивидуальный вход - примерно 5 ступенек перила и дверь, не нужно заходить через подъезд. В наше время - это плюс!
Балкон букой "Г" опоясывает квартиру. Два кондиционера.
Парковка во дворе, автоматический шлагбаум.
Свое авто украинской регистрации. Прибыли на пароме - сказали очень хорошо получилось.
Фото на кухню: посудомойка, стиралка - все есть...
Зображення
За мои многочисленные консультации получил приятный подарок: кусок сала примерно 0,5 кг. Предлагал отдать гривнами - отказались.
Have a nice day!

Зображення
Эге, Флай, это ваша завершенная кухня в цоколе!?

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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:11

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

День добрый, Акурт, что по погоде в ноябре в Анталии!? Тепленько, купабельно? Спасибо.

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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:45

  flyman написав:Зображення

І це так живе людина, яка 2 куе в місяць заробляє??? :shock:

Йомайо, я блюванув ((((
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:11

  Alex_V_K_79 написав:
flyman написав:
  akurt написав:Разоблачитель акуртов сегодня отлично постарался.
Штук пять его постов было удалено, ну и мой ответ (я там специально для него привел выписку - первую запись из моей Трудовой книжки - очень он волнуется где и как пусть 20, пусть 15, пусть 10 лет назад кто и кем работал) тоже. А мне было приятно вспомнить, кем я начинал...
Пусть куражится. Когда по теме ветки написать нечего, то что остается...

Ну а мы займемся делом.

УБИТЬ ДРАКОНА
(або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")

Речь идет об приезде в Анталию на жительство "наших" и о том, что получилось.

Часть третья.

1. Сегодня важный и активный день: Договор аренды заключен, семья вселилась. Я посетил по их приглашению примерно в 20-00.
2. Квартиру нашли сами через русскоговорящего риэлтора - как с ним связались - не интересовался.
3. Квартира "1+1" мне понравилось, хотя бы потому, что практически копия моей. Двушка - площадь около 55 кв.м.
4. Расходы:
а) аренда квартиры в месяц - 1600 лир или примерно 6 000 гривен.
б) залог - 1600 лир.
в) услуги риэлтора 1600 лир.
г) Договор аренды на 1 год.
5. Квартира полностью укомплектована мебелью - состояние приличное. Думаю, дому не более 3-х лет.
6. Семья - муж, жена и ребенок.

Во время переговоров с владельцем поступило от него предложение оплатить наперед за 6 месяцев. Тогда расходы на квартплату (айдат) за 6 месяцев он берет на себя. Наши люди сразу согласились - я не спросил, но у меня айдат 100 лир месяц, вероятно экономия составила 6х100=600 лир или примерно 2400 гривен. Мелочь, а приятно.
Квартира на нулевом (турецком, по нашему - первом) этаже, и что мне ОЧЕНЬ понравилось - у них со стороны плавательного бассейна жилого комплекса - свой индивидуальный вход - примерно 5 ступенек перила и дверь, не нужно заходить через подъезд. В наше время - это плюс!
Балкон букой "Г" опоясывает квартиру. Два кондиционера.
Парковка во дворе, автоматический шлагбаум.
Свое авто украинской регистрации. Прибыли на пароме - сказали очень хорошо получилось.
Фото на кухню: посудомойка, стиралка - все есть...
Зображення
За мои многочисленные консультации получил приятный подарок: кусок сала примерно 0,5 кг. Предлагал отдать гривнами - отказались.
Have a nice day!

Зображення
Эге, Флай, это ваша завершенная кухня в цоколе!?

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk

Current state.
І це не кухня, а anex kuchenny.
Просто тут багато маніпуляція про темний підвал. Так от, гляньте скільки там сонячного світла!
Плюс маркетинговий прийом - робота на контрастах, щоб підвищити продажі акурту.
Це як фото хрущика в Первого і фото модного МОПа в темі КРЖН, щоб народ осознав в що тре вкладатися.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 07 сер, 2020 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:16

  flyman написав:
  akurt написав:Разоблачитель акуртов сегодня отлично постарался.
Штук пять его постов было удалено, ну и мой ответ (я там специально для него привел выписку - первую запись из моей Трудовой книжки - очень он волнуется где и как пусть 20, пусть 15, пусть 10 лет назад кто и кем работал) тоже. А мне было приятно вспомнить, кем я начинал...
Пусть куражится. Когда по теме ветки написать нечего, то что остается...

Ну а мы займемся делом.

УБИТЬ ДРАКОНА
(або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")

Речь идет об приезде в Анталию на жительство "наших" и о том, что получилось.

Часть третья.

1. Сегодня важный и активный день: Договор аренды заключен, семья вселилась. Я посетил по их приглашению примерно в 20-00.
2. Квартиру нашли сами через русскоговорящего риэлтора - как с ним связались - не интересовался.
3. Квартира "1+1" мне понравилось, хотя бы потому, что практически копия моей. Двушка - площадь около 55 кв.м.
4. Расходы:
а) аренда квартиры в месяц - 1600 лир или примерно 6 000 гривен.
б) залог - 1600 лир.
в) услуги риэлтора 1600 лир.
г) Договор аренды на 1 год.
5. Квартира полностью укомплектована мебелью - состояние приличное. Думаю, дому не более 3-х лет.
6. Семья - муж, жена и ребенок.

Во время переговоров с владельцем поступило от него предложение оплатить наперед за 6 месяцев. Тогда расходы на квартплату (айдат) за 6 месяцев он берет на себя. Наши люди сразу согласились - я не спросил, но у меня айдат 100 лир месяц, вероятно экономия составила 6х100=600 лир или примерно 2400 гривен. Мелочь, а приятно.
Квартира на нулевом (турецком, по нашему - первом) этаже, и что мне ОЧЕНЬ понравилось - у них со стороны плавательного бассейна жилого комплекса - свой индивидуальный вход - примерно 5 ступенек перила и дверь, не нужно заходить через подъезд. В наше время - это плюс!
Балкон букой "Г" опоясывает квартиру. Два кондиционера.
Парковка во дворе, автоматический шлагбаум.
Свое авто украинской регистрации. Прибыли на пароме - сказали очень хорошо получилось.
Фото на кухню: посудомойка, стиралка - все есть...
Зображення
За мои многочисленные консультации получил приятный подарок: кусок сала примерно 0,5 кг. Предлагал отдать гривнами - отказались.
Have a nice day!

Зображення

Лофт - модерн)))
А пустых тетрапаков из под шмурдяка на полках сколько))
Востаннє редагувалось asin в П'ят 07 сер, 2020 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:17

  asin написав:
  flyman написав:
  akurt написав:Разоблачитель акуртов сегодня отлично постарался.
Штук пять его постов было удалено, ну и мой ответ (я там специально для него привел выписку - первую запись из моей Трудовой книжки - очень он волнуется где и как пусть 20, пусть 15, пусть 10 лет назад кто и кем работал) тоже. А мне было приятно вспомнить, кем я начинал...
Пусть куражится. Когда по теме ветки написать нечего, то что остается...

Ну а мы займемся делом.

УБИТЬ ДРАКОНА
(або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")

Речь идет об приезде в Анталию на жительство "наших" и о том, что получилось.

Часть третья.

1. Сегодня важный и активный день: Договор аренды заключен, семья вселилась. Я посетил по их приглашению примерно в 20-00.
2. Квартиру нашли сами через русскоговорящего риэлтора - как с ним связались - не интересовался.
3. Квартира "1+1" мне понравилось, хотя бы потому, что практически копия моей. Двушка - площадь около 55 кв.м.
4. Расходы:
а) аренда квартиры в месяц - 1600 лир или примерно 6 000 гривен.
б) залог - 1600 лир.
в) услуги риэлтора 1600 лир.
г) Договор аренды на 1 год.
5. Квартира полностью укомплектована мебелью - состояние приличное. Думаю, дому не более 3-х лет.
6. Семья - муж, жена и ребенок.

Во время переговоров с владельцем поступило от него предложение оплатить наперед за 6 месяцев. Тогда расходы на квартплату (айдат) за 6 месяцев он берет на себя. Наши люди сразу согласились - я не спросил, но у меня айдат 100 лир месяц, вероятно экономия составила 6х100=600 лир или примерно 2400 гривен. Мелочь, а приятно.
Квартира на нулевом (турецком, по нашему - первом) этаже, и что мне ОЧЕНЬ понравилось - у них со стороны плавательного бассейна жилого комплекса - свой индивидуальный вход - примерно 5 ступенек перила и дверь, не нужно заходить через подъезд. В наше время - это плюс!
Балкон букой "Г" опоясывает квартиру. Два кондиционера.
Парковка во дворе, автоматический шлагбаум.
Свое авто украинской регистрации. Прибыли на пароме - сказали очень хорошо получилось.
Фото на кухню: посудомойка, стиралка - все есть...
Зображення
За мои многочисленные консультации получил приятный подарок: кусок сала примерно 0,5 кг. Предлагал отдать гривнами - отказались.
Have a nice day!

Зображення

Лофт - модерн)))
А пустых тетрапаков из под шмурдяка на полках сколько))

прошу звернути на спосіб приготування кави

п.с.
на вулиці +35 в цоколі +23, без кондиціонера

п.п.с.
це контейнери для вівсяних пластівців, гречки, пшеничного та курудзяного борошна
чи ти думаєш, що тільки акурт відкорковує турецьке бордо за 10 лір чибто 40 грн (СОРОК ГРИВЕНЬ) і розказує байки про "дешеву Туреччину"?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 07 сер, 2020 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:24

Лофт - модерн)))[/quote]
прошу звернути на спосіб приготування кави

п.с.
на вулиці +35 в цоколі +23, без кондиціонера[/quote]
Индийского растворимого что в жб?
А зачем кипятильник, если есть чайник?
А что в кулечке что висит находится?
Когда позовешь в гости на кофе? Сахар возьму свой.
Востаннє редагувалось asin в П'ят 07 сер, 2020 18:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:26

  asin написав:Лофт - модерн)))

прошу звернути на спосіб приготування кави

п.с.
на вулиці +35 в цоколі +23, без кондиціонера[/quote]
Индийского растворимого что в жб?
А зачем кипятильник, если есть чайник?
А что в кулечке что висит находится?
Когда позовешь в гости на кофе? Сахар возьму свой.
[/quote]
Кип"ятильник, бо рівно на одну порцію.
Польська кава мельна-пальона.
Кульок для сміття.

Чекай, тут як на каналі Діскавері, передача про розвінчування міфів про дорогу Україну та дешеву Туреччину. Не перемикайтесь.

Можна і на каву, але я стіснітєльний.
Щодо цукру, то на середній поличці справа є підсолоджувач - "достаточно одной пігулки". Цукор то не є добже.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:59

  flyman написав:
  akurt написав:Разоблачитель акуртов сегодня отлично постарался.
Штук пять его постов было удалено, ну и мой ответ (я там специально для него привел выписку - первую запись из моей Трудовой книжки - очень он волнуется где и как пусть 20, пусть 15, пусть 10 лет назад кто и кем работал) тоже. А мне было приятно вспомнить, кем я начинал...
Пусть куражится. Когда по теме ветки написать нечего, то что остается...

Ну а мы займемся делом.

УБИТЬ ДРАКОНА
(або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")

Речь идет об приезде в Анталию на жительство "наших" и о том, что получилось.

Часть третья.

1. Сегодня важный и активный день: Договор аренды заключен, семья вселилась. Я посетил по их приглашению примерно в 20-00.
2. Квартиру нашли сами через русскоговорящего риэлтора - как с ним связались - не интересовался.
3. Квартира "1+1" мне понравилось, хотя бы потому, что практически копия моей. Двушка - площадь около 55 кв.м.
4. Расходы:
а) аренда квартиры в месяц - 1600 лир или примерно 6 000 гривен.
б) залог - 1600 лир.
в) услуги риэлтора 1600 лир.
г) Договор аренды на 1 год.
5. Квартира полностью укомплектована мебелью - состояние приличное. Думаю, дому не более 3-х лет.
6. Семья - муж, жена и ребенок.

Во время переговоров с владельцем поступило от него предложение оплатить наперед за 6 месяцев. Тогда расходы на квартплату (айдат) за 6 месяцев он берет на себя. Наши люди сразу согласились - я не спросил, но у меня айдат 100 лир месяц, вероятно экономия составила 6х100=600 лир или примерно 2400 гривен. Мелочь, а приятно.
Квартира на нулевом (турецком, по нашему - первом) этаже, и что мне ОЧЕНЬ понравилось - у них со стороны плавательного бассейна жилого комплекса - свой индивидуальный вход - примерно 5 ступенек перила и дверь, не нужно заходить через подъезд. В наше время - это плюс!
Балкон букой "Г" опоясывает квартиру. Два кондиционера.
Парковка во дворе, автоматический шлагбаум.
Свое авто украинской регистрации. Прибыли на пароме - сказали очень хорошо получилось.
Фото на кухню: посудомойка, стиралка - все есть...
Зображення
За мои многочисленные консультации получил приятный подарок: кусок сала примерно 0,5 кг. Предлагал отдать гривнами - отказались.
Have a nice day!

Зображення



Посмотрите выше два фото.
Отличная иллюстратция.

Фото два добавил выпускник Киево-Могилянки 2005 года.
Оцените уровень интеллекта и уровень его жизни.
Потому и гадит здесь уже 2 года.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:03

НЕДВИЖИМОСТЬ В АНТАЛИИ
или Вам и карты в руки

Если вы живете в Анталии, то скорее всего живёте в 1500-500 м от Средиземного моря.
Но иногда хочется чего-то особого.
Сегодня жители Анталии - наши украинцы - провели весь день в море на яхте с посещением пляжей и гротов необитаемого острова.
Речь ниже будет идти о том, как соблюдаются и соблюдаются ли вообще противоэпидемические меры во время пика сезона.

1. Группа состояла из 9-ти взрослых и троих дете от 4,5 до 7 лет. Микроавтобус Мерседес-Спринтер предоставила украинская диаспора бесплатно.
2. Расходы на обслуживание на яхте - за счет путешественников - по 20 долларов с взрослого (все включено). Дети бесплатно.
3. Яхту забронировали проверенную за 2 суток до отхода из бухты Адрасан.
4. В микроавтобусе были люди не все друг-друга знающие, и первое, что приятно отметить - все взрослые были в новых защитных масках (продаются во всех магазинах по цене сейчас примерно 3 гривны - пачки по 10 или по 50 штук).
5. На входе на яхту стояла турчанка - жена капитана, как потом оказалось, выполнявшая много очень полезных функций. У всех путешественников она дистанционным прибором с электронным табло измерила температуру - только после этого посетитель был допущен на яхту. Сразу после этого она же обработала всем руки санитайзером на спирту (тут его называют "Одеколон").
6. Все расположились свободно и комфортно. Экипаж - три человека: капитан, его сын лет 17-ти, выполнявший функции матроса, и жена капитана. Настоящий "семейный подряд".
7. Яхта вышла в открытое море в 10-00 и примерно через 0,5 часа пристала к первому пляжу у "Плачущей пещеры". Внутрь нее можно было заплыть с трубкой и маской - плачущая потому, что перед ее входом сверху лилась слабая холодная струя воды.
8. Вторая стоянка была длительной на совсем другом пляже - здесь стоянка была 1,5 часа, примерно через 1 час всех позвали на обед. За барной стойкой всех обслуживала турчанка в маске и в перчатках. Перед барной стойкой была закреплена емкость с санитайзером для обработки рук. Замечу, что после выхода из моря все принимали на корме яхты пресный душ.
9. Вот что мне понравилось очень: все брали сами одноразовый пластиковый поднос - примерно такой, как показывают в школьных американских сериалах - поднос белого цвета с несколькими углублениями. Поднос действительно был одноразовый - после обеда их при нас утилизировали в большую емкость с вставленным полиэтиленовым новым пакетом.
10. На обед было предложено: курица, жаренная Дорадо, очень приличный овощной салат, макароны с соусом, два вида маринованных овощей. Булочка была запечатана в пластиковый пакет и каждый вскрылся его сам. Одноразовые пластиковые вилки. Минеральная вода в пластиковых бутылках 0,5 л. По желанию выдавали пластиковые стаканы. На столах стали металлические боксы с бумажными салфетками.
11. После следующей стоянки - уже на необитаемом острове - был предложен чай и печенье - коробка с печеньем была открыта при нас.
12. После следующей стоянки на необитаемом острове Силуада и в начале возвращения в бухту на одноразовых пластиковых подносах было предложено фруктовый полдник: арбуз, дыня и груши. Все было порезано.
13. Периодически на носу яхты и в пассажирском салоне появлялась турчанка, которая предлагала всем обработать руки санитайзером. Даже не предлагала, а настойчиво предлагала.

Если сильно придираться/присматриваться, то я заметил только одно "тонкое" место - это нарезка арбузов, дынь и груш.

В целом мой вердикт: Безопасно. Прилично.
Номер телефона капитана яхты - под запрос.
Рекомендую.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 07 сер, 2020 19:33, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt
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