Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:03

НЕДВИЖИМОСТЬ В АНТАЛИИ

или Вам и карты в руки



Если вы живете в Анталии, то скорее всего живёте в 1500-500 м от Средиземного моря.

Но иногда хочется чего-то особого.

Сегодня жители Анталии - наши украинцы - провели весь день в море на яхте с посещением пляжей и гротов необитаемого острова.

Речь ниже будет идти о том, как соблюдаются и соблюдаются ли вообще противоэпидемические меры во время пика сезона.



1. Группа состояла из 9-ти взрослых и троих дете от 4,5 до 7 лет. Микроавтобус Мерседес-Спринтер предоставила украинская диаспора бесплатно.

2. Расходы на обслуживание на яхте - за счет путешественников - по 20 долларов с взрослого (все включено). Дети бесплатно.

3. Яхту забронировали проверенную за 2 суток до отхода из бухты Адрасан.

4. В микроавтобусе были люди не все друг-друга знающие, и первое, что приятно отметить - все взрослые были в новых защитных масках (продаются во всех магазинах по цене сейчас примерно 3 гривны - пачки по 10 или по 50 штук).

5. На входе на яхту стояла турчанка - жена капитана, как потом оказалось, выполнявшая много очень полезных функций. У всех путешественников она дистанционным прибором с электронным табло измерила температуру - только после этого посетитель был допущен на яхту. Сразу после этого она же обработала всем руки санитайзером на спирту (тут его называют "Одеколон").

6. Все расположились свободно и комфортно. Экипаж - три человека: капитан, его сын лет 17-ти, выполнявший функции матроса, и жена капитана. Настоящий "семейный подряд".

7. Яхта вышла в открытое море в 10-00 и примерно через 0,5 часа пристала к первому пляжу у "Плачущей пещеры". Внутрь нее можно было заплыть с трубкой и маской - плачущая потому, что перед ее входом сверху лилась слабая холодная струя воды.

8. Вторая стоянка была длительной на совсем другом пляже - здесь стоянка была 1,5 часа, примерно через 1 час всех позвали на обед. За барной стойкой всех обслуживала турчанка в маске и в перчатках. Перед барной стойкой была закреплена емкость с санитайзером для обработки рук. Замечу, что после выхода из моря все принимали на корме яхты пресный душ.

9. Вот что мне понравилось очень: все брали сами одноразовый пластиковый поднос - примерно такой, как показывают в школьных американских сериалах - поднос белого цвета с несколькими углублениями. Поднос действительно был одноразовый - после обеда их при нас утилизировали в большую емкость с вставленным полиэтиленовым новым пакетом.

10. На обед было предложено: курица, жаренная Дорадо, очень приличный овощной салат, макароны с соусом, два вида маринованных овощей. Булочка была запечатана в пластиковый пакет и каждый вскрылся его сам. Одноразовые пластиковые вилки. Минеральная вода в пластиковых бутылках 0,5 л. По желанию выдавали пластиковые стаканы. На столах стали металлические боксы с бумажными салфетками.

11. После следующей стоянки - уже на необитаемом острове - был предложен чай и печенье - коробка с печеньем была открыта при нас.

12. После следующей стоянки на необитаемом острове Силуада и в начале возвращения в бухту на одноразовых пластиковых подносах было предложено фруктовый полдник: арбуз, дыня и груши. Все было порезано.

13. Периодически на носу яхты и в пассажирском салоне появлялась турчанка, которая предлагала всем обработать руки санитайзером. Даже не предлагала, а настойчиво предлагала.



Если сильно придираться/присматриваться, то я заметил только одно "тонкое" место - это нарезка арбузов, дынь и груш.



В целом мой вердикт: Безопасно. Прилично.

Номер телефона капитана яхты - под запрос.

Рекомендую.

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 07 сер, 2020 19:33, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...