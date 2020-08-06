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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 716717718719
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:НЕДВИЖИМОСТЬ В АНТАЛИИ
или Вам и карты в руки

Если вы живете в Анталии, то скорее всего живёте в 1500-500 м от Средиземного моря.
Но иногда хочется чего-то особого.
Сегодня жители Анталии - наши украинцы - провели весь день в море на яхте с посещением пляжей и гротов необитаемого острова.
Речь ниже будет идти о том, как соблюдаются и соблюдаются ли вообще противоэпидемические меры во время пика сезона.

(текст будет, если ветку на зальют очередным дерьмом дерьмометатели - типа "специалисты по зарубежной недвижимости")
Akurt, а вы можете просто не реагировать на них? За чем вы их кормите?

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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:21

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Модератори, мабуть, забули свою роботу.
Але хфоточку Флая - я б залишив! :)

Флай, дай ще пару фото з інших ракурсів! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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