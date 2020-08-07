Додано: Суб 08 сер, 2020 09:28

Тут есть еще два момента:

а) кто бы что ни говорил, но на сегодня - и возможно еще на пару лет - ВСЯ ЕВРОПА для украинцев закрыта. Полностью. Никуда никто не поедет и ничего не купит.

б) мои приятели выехали в прошлом году на ПМЖ в Дюссельдорф - это я к ним летал в январе - вернулся 1 февраля.

Так вот какая интересная история получается: сколотив МЕШКИ бабла и еле еле дотащив на одеялах бабушку 94 лет - слава Богу была еще жива до момента натурализации (бабушка-еврейка настоящая) - они кинулись купить авто и квартиру.

А не тут то было!

Источник происхождения средств - спрашивала Бундесреспублика Дойчланд. Откуда дровишки, из какого такого украинского леса????

Сделали так: авто уговорили купить приятельницу жены, которая уже немка/еврейка и живет там лет 20. Та согласилась с большим трудом, так как объяснить происхождение денег на авто еще как-то могла - зарабатывает 2000-2500 евро в месяц (двое детей - сын студент в Берлине).

А вот с квартирой получилась полная проблема: реально привезли налом матрац бабла, нахомяченного в Украине, и квартиру купить НЕ МОГУТ. Приятельница жены отказалась помогать, так как сказала, что сама на себя натравит всю налоговую Бундесреспублики Дойчланд.



Вот ведь кака штука... Видите: 2 (ДВА) тупика.



акурт порожняк не гонит и НЕ ЗРЯ - а ДУМАЯ головом, а не ногом - все сделал и все рассказывает форумчанам:

- Турция НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ источником происхождения денег. Хоть миллион.

- На счет вы можете положить любую сумму без указания источника происхождения средств.

- с помощью SWIFT-перевода вы можете как получить без всяких комиссий ВАЛЮТУ, так и отправить ее (лимит 50 000 лир в день).

- при въезде в Турцию вам РЕКОМЕНДУЮТ задекларировать валюту, но не наставивают и не проверяют.



Есть только одна - только дна проблема - легальный вывоз валюты с Украины.

Других НЕ ВИЖУ.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...