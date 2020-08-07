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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 08 сер, 2020 08:35
Министерство окружающей среды и градостроительства Турции сообщило, что в июле 2020 года было продано 141 тысяча 434 объекта недвижимости, приобретенной в кредит.
Данная цифра на 1000% или в 10 раз больше, чем продажи ипотечной жилой недвижимости в июле 2019 года, когда было приобретено 14 тысяч 348 объектов.
Причина проста: предоставляемые турецкими государственными банками ипотечные кредиты на покупку жилья по сниженным ставкам вызвали настоящий бум на рынке недвижимости.
Предлагаю форумчанам самостоятельно оценить сознательный поток дезинформации, которую на этом Финансовом форуме распространяют некоторые полностью безответственные лица.
Предлагаю также форумчанам самостоятельно оценить уровень экономического образования и развития некоторых безответственных лиц, которые продолжают утверждать, что при росте продаж на 1000% цены на недвижимость падают и продолжат падать.
Горжусь: я всегда даю точную объективную реальную информацию.
Для справки: граждане Украины купили в 2020 году (январь-июнь) 273 объекта недвижимости.
Данные за июль 2020 Институт статистики Турции еще не опубликовал.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
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akurt
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Додано: Суб 08 сер, 2020 08:58
5396669 написав:
akurt написав:
(текст будет, если ветку на зальют очередным дерьмом дерьмометатели - типа "специалисты по зарубежной недвижимости")
Akurt, а вы можете просто не реагировать на них? За чем вы их кормите?
Вчера когда поздравлял бывшего коллегу с днём строителя понял почему панегирики в адрес Турции, её недвижимости, дешевизны продуктов воспринимаются таким образом. У моего знакомого дочь в Германии которая пока не хочет отказываться от украинского гражданства в пользу немецкого, а сын в Австрии уже подаёт на австрийское гражданство. Оба финансисты, неплохо устроены. А он пару лет назад с женой встречал с дочкой там Новый год, но не выдержал там долго и 2 января вернулся домой один оставив жену. На мой вопрос о причине отьезда ответил, что не может там долго находится т.к. все время задаёт себе вопрос почему мы живём так плохо в сравнении с ними.
Поэтому любые комплименты в адрес другой страны, даже если они будут частично справедливы и вызывают такую реакцию, а если приукрашены, то вообще бурю гнева
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 08 сер, 2020 09:28
Тут есть еще два момента:
а) кто бы что ни говорил, но на сегодня - и возможно еще на пару лет - ВСЯ ЕВРОПА для украинцев закрыта. Полностью. Никуда никто не поедет и ничего не купит.
б) мои приятели выехали в прошлом году на ПМЖ в Дюссельдорф - это я к ним летал в январе - вернулся 1 февраля.
Так вот какая интересная история получается: сколотив МЕШКИ бабла и еле еле дотащив на одеялах бабушку 94 лет - слава Богу была еще жива до момента натурализации (бабушка-еврейка настоящая) - они кинулись купить авто и квартиру.
А не тут то было!
Источник происхождения средств - спрашивала Бундесреспублика Дойчланд. Откуда дровишки, из какого такого украинского леса????
Сделали так: авто уговорили купить приятельницу жены, которая уже немка/еврейка и живет там лет 20. Та согласилась с большим трудом, так как объяснить происхождение денег на авто еще как-то могла - зарабатывает 2000-2500 евро в месяц (двое детей - сын студент в Берлине).
А вот с квартирой получилась полная проблема: реально привезли налом матрац бабла, нахомяченного в Украине, и квартиру купить НЕ МОГУТ. Приятельница жены отказалась помогать, так как сказала, что сама на себя натравит всю налоговую Бундесреспублики Дойчланд.
Вот ведь кака штука... Видите: 2 (ДВА) тупика.
акурт порожняк не гонит и НЕ ЗРЯ - а ДУМАЯ головом, а не ногом - все сделал и все рассказывает форумчанам:
- Турция НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ источником происхождения денег. Хоть миллион.
- На счет вы можете положить любую сумму без указания источника происхождения средств.
- с помощью SWIFT-перевода вы можете как получить без всяких комиссий ВАЛЮТУ, так и отправить ее (лимит 50 000 лир в день).
- при въезде в Турцию вам РЕКОМЕНДУЮТ задекларировать валюту, но не наставивают и не проверяют.
Есть только одна - только дна проблема - легальный вывоз валюты с Украины.
Других НЕ ВИЖУ.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
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akurt
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Додано: Суб 08 сер, 2020 09:40
akurt написав:акурт
порожняк не гонит и НЕ ЗРЯ - а ДУМАЯ головом, а не ногом - все сделал и все рассказывает форумчанам:
- Турция НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ источником происхождения денег. Хоть миллион.
- На счет вы можете положить любую сумму без указания источника происхождения средств.
- с помощью SWIFT-перевода вы можете как получить без всяких комиссий ВАЛЮТУ, так и отправить ее (лимит 50 000 лир в день).
Давай так. Если я вот сейчас доказываю что врешь по ВСЕМ этим пунктам, то ты съедаешь свои трусы.
Как тебе идея?
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Понаехал
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Додано: Суб 08 сер, 2020 09:43
akurt написав:
Тут есть еще два момента:
а) кто бы что ни говорил, но на сегодня - и возможно еще на пару лет - ВСЯ ЕВРОПА для украинцев закрыта. Полностью. Никуда никто не поедет и ничего не купит.
б) мои приятели выехали в прошлом году на ПМЖ в Дюссельдорф - это я к ним летал в январе - вернулся 1 февраля.
Так вот какая интересная история получается: сколотив МЕШКИ бабла и еле еле дотащив на одеялах бабушку 94 лет - слава Богу была еще жива до момента натурализации (бабушка-еврейка настоящая) - они кинулись купить авто и квартиру.А не тут то было!
Источник происхождения средств - спрашивала Бундесреспублика Дойчланд
. Откуда дровишки, из какого такого украинского леса????
Сделали так: авто уговорили купить приятельницу жены, которая уже немка/еврейка и живет там лет 20. Та согласилась с большим трудом, так как объяснить происхождение денег на авто еще как-то могла - зарабатывает 2000-2500 евро в месяц (двое детей - сын студент в Берлине).
А вот с квартирой получилась полная проблема: реально привезли налом матрац бабла, нахомяченного в Украине, и квартиру купить НЕ МОГУТ. Приятельница жены отказалась помогать,
так как сказала, что сама на себя натравит всю налоговую[i] Бундесреспублики Дойчланд.
Не думаю что все так трагично ибо работа по-черному, торговля наркотой и пр. там тоже имеют место быть, особенно в среде эмигрантов. В Лейпциге уже больше 20 лет живёт мамин двоюродный брат с женой которому недавно исполнилось 80.Поначалу он гонял авто в Украину (он из Харькова), жена без всяких налогов учила немецкому что запрещено т. к. сидят на социале. Думаю что эти новые эмигранты осмотрятся и увидят как легализовать свой нал. Единственное что никогда не понимал о чем говорил маминым родственникам как можно ехать жить к тем чьи деды убивали твой народ, а они почему-то на меня обижаются и не понимают почему не хочу ехать к ним в гости
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 08 сер, 2020 09:56
Ну вот про последнюю фразу как-то я ничего не слышал от своих знакомых - судить не буду.
Лично меня удивило и в Берлине, где был в декабре недельку, и в Дюссельдорфе, то, что покушать знаменитые немецкие колбаски с жаренной капустой - проблема.
Одни кафе-дёнеры и Шаурмы граждан/бывших граждан Турции, Ирана, других стран.
Думаю, терпимость к иностранцам какая-то все же есть.
Мои родственники во Франции все время сообщают о засилье россиян и чернокожих.
Сказали, в кафе нормально покушать нельзя - русские маты и все заказывают Калинку-Малинку.
А здесь приятно было слушать от приятеля, который прилетел из Херсона - вчера закончил модернизировать свою квартиру "2+1", купленную еще в 2010 году: ему в кафе сказали, что "...у нас сейчас - СЛАВА БОГУ - только украинцы и белорусы".
И Калинку-Малинку я тут никогда не слышал.
P.S. Кроме авто с номерами Грузии и Германии вчера начал видеть авто с номерами Нидерландов.
Вона оно как! Откуда приехали!
Из Грузии авто не простые - все Рейндж-Роверы и с забавными номерами типа 555...
Два таких паркуются на улице возле дома других моих приятелей - украинцев из (название удалено) подошел сказал "Гамарджоба" - завязался разговор - я им сказал, что регулярно был в Тбилиси и в Гудаури - сказали, что имеют тут квартиру в доме на 30 квартир моего приятеля.
В разговоре я упомянул Саакашвили - рассказывал им, что в одном отеле со мною - "Гудаури-Хат" жила его жена Сандра Рулофс с ребенком - рассказал, что меня удивило, что она уезжала из отеля на как бы не очень крутом авто - Ауди - кажется А6 "квадро" с кузовом универсал - и был у нее только - кроме водителя - только ОДИН охранник и никаких авто сопровождения. Отзывались тепло...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
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akurt
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Додано: Суб 08 сер, 2020 11:38
akurt написав:
Тут есть еще два момента:
а) кто бы что ни говорил, но на сегодня - и возможно еще на пару лет - ВСЯ ЕВРОПА для украинцев закрыта. Полностью. Никуда никто не поедет и ничего не купит.
б) мои приятели выехали в прошлом году на ПМЖ в Дюссельдорф - это я к ним летал в январе - вернулся 1 февраля.
Так вот какая интересная история получается: сколотив МЕШКИ бабла и еле еле дотащив на одеялах бабушку 94 лет - слава Богу была еще жива до момента натурализации (бабушка-еврейка настоящая) - они кинулись купить авто и квартиру.А не тут то было!
Источник происхождения средств - спрашивала Бундесреспублика Дойчланд
. Откуда дровишки, из какого такого украинского леса????
Сделали так: авто уговорили купить приятельницу жены, которая уже немка/еврейка и живет там лет 20. Та согласилась с большим трудом, так как объяснить происхождение денег на авто еще как-то могла - зарабатывает 2000-2500 евро в месяц (двое детей - сын студент в Берлине).
А вот с квартирой получилась полная проблема: реально привезли налом матрац бабла, нахомяченного в Украине, и квартиру купить НЕ МОГУТ. Приятельница жены отказалась помогать,
так как сказала, что сама на себя натравит всю налоговую Бундесреспублики Дойчланд.
Вот ведь кака штука... Видите: 2 (ДВА) тупика.акурт
порожняк не гонит и НЕ ЗРЯ - а ДУМАЯ головом, а не ногом - все сделал и все рассказывает форумчанам:
- Турция НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ источником происхождения денег. Хоть миллион.
- На счет вы можете положить любую сумму без указания источника происхождения средств.
- с помощью SWIFT-перевода вы можете как получить без всяких комиссий ВАЛЮТУ, так и отправить ее (лимит 50 000 лир в день).
- при въезде в Турцию вам РЕКОМЕНДУЮТ задекларировать валюту, но не наставивают и не проверяют.
Есть только одна - только дна проблема - легальный вывоз валюты с Украины.
Других НЕ ВИЖУ.
Та вже давно зрозуміло, що для корупційного баблішка на пенсію в Туреччино саме то.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 08 сер, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 11:55
akurt написав:
Ну вот про последнюю фразу как-то я ничего не слышал от своих знакомых - судить не буду.
Лично меня удивило и в Берлине, где был в декабре недельку, и в Дюссельдорфе, то, что покушать знаменитые немецкие колбаски с жаренной капустой - проблема.
Одни кафе-дёнеры и Шаурмы граждан/бывших граждан Турции, Ирана, других стран.
Думаю, терпимость к иностранцам какая-то все же есть.
Мои родственники во Франции все время сообщают о засилье россиян
и чернокожих.
Сказали, в кафе нормально покушать нельзя - русские маты и все заказывают Калинку-Малинку.
А здесь приятно было слушать от приятеля, который прилетел из Херсона - вчера закончил модернизировать свою квартиру "2+1", купленную еще в 2010 году: ему в кафе сказали, что "...у нас сейчас - СЛАВА БОГУ - только украинцы и белорусы".
И Калинку-Малинку я тут никогда не слышал.
P.S. Кроме авто с номерами Грузии
и Германии
вчера начал видеть авто с номерами Нидерландов.
Вона оно как! Откуда приехали!
Из Грузии авто не простые - все Рейндж-Роверы
и с забавными номерами типа 555
...
Два таких паркуются на улице возле дома других моих приятелей - украинцев из (название удалено
) подошел сказал "Гамарджоба
" - завязался разговор - я им сказал, что регулярно был в Тбилиси и в Гудаури - сказали, что имеют тут квартиру в доме на 30 квартир моего приятеля.
В разговоре я упомянул Саакашвили
- рассказывал им, что в одном отеле со мною - "Гудаури-Хат
" жила его жена Сандра Рулофс
с ребенком - рассказал, что меня удивило, что она уезжала из отеля на как бы не очень крутом авто - Ауди - кажется А6 "квадро" с кузовом универсал - и был у нее только - кроме водителя - только ОДИН охранник и никаких авто сопровождения. Отзывались тепло...
На Рейдж Роверах за дешевим турецьким йогуртом і сібасом, завєрнітє два!
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Суб 08 сер, 2020 13:13
кушать дешевый йогурт и сибас, как оказалось, очень даже приятно)).
Летний Стамбул произвел великолепное впечатление!!
Во-первых, погода: 26-27 и прохладный ветерок
во-вторых, отсутсвие толп туристов
в-третьих, не знаю, что там с падающей экономикой, но на курбан-байрам, все 4 дня был бесплатный проезд, даже тоннель под проливом
в четвертых, море-хочешь очень теплое и мелкое и песчаный пляж- на Черное,
хочешь хрустящее, волнующееся,прохладное, чистое!!!(на Принцевых островах)
недорогие рестораны, недорогой трансфер(туда и обратно 20 лир(80грн), 1,5часа на пароме), продукты до раздражения дешевые!!
что может не нравиться в Турции????
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