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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 717718719720
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 16:48

  flyman написав:Зображення


Странно,как человек может не догонять того,что этими фото,только лишь позорится как своим бытом,так и вообще по жизни.Чем здесь хвалиться,что демонстрировать??? Убожество,нищета,криворукость и рукожо-пость в одном флаконе
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 16:56

osafly - не обижайтесь, но прикольно читать про обмен в Анкаре.
Тут надо учесть, что когда побывал именно в Анаре, я у видел что это немного другая планета.
Ататюрк его - этот старинный город - выбрал в качестве столицы.
В самом деле есть отличия в быту и в жизни - не буду их перечислять, но они есть - и я их заметил.
Я бы так сказал: патриархальная старина...

Особый город - не впечатляет вообще-то ничем особенным - эдакая старина, понимаешь ли...

На практике: не знаю места, где бы в Анталии не работали обменки - и меняй что хочешь, и как хочешь.
Ближайшие к моему дому:
- почтовое отделение Ptt...
- минимум три обменки...
- ЛЮБОЙ супермаркет - Мигрос, МЕТРО или Waikiki - даешь ПРЯМО НА КАССЕ КАССИРУ доллары при покупке любой мелочи - за его спиной висит курс валют - выгоднее, чем в обменке - и получаешь сдачу в турецких лирах.
- обменка в аэропорту - если надо... Кстати, удивительно: обычный нормальный курс обмена без лишних нулей после запятой, как это бывает в Киеве...
Я даже так не меняю: в банкомате авторизировался по карте турецкого банка - зашел в раздел обмен валют - высветились мои счета в долларах и в евро - ввел сумму - появился курс обмена - всегда (!!! выгоднее, чем в обменке) - появились лиры - получил лиры наличными без комиссии.

ВЫВОД: всегда всегда всегда всегда всегда всегда слушайте акурта КАК НАДО ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО.

По моему совету покупатель квартиры в прошлый четверг пошел ножками в обменку в самом центре Анталии - ЛЕГКО И ПРОСТО ПОМЕНЯЛ 29 000 баксов на наличную лиру - купил квартиру.

Ну или читайте Флаймана. Наслаждюсь:
  flyman написав:Та вже давно зрозуміло, що для корупційного баблішка на пенсію в Туреччино саме то.

  flyman написав:На Рейдж Роверах за дешевим турецьким йогуртом і сібасом, завєрнітє два!

Вона оно как!

Форумчане киевской ветки! Всем срочно свернуться и залезь на дно - вы там все пишите и пишете как не про покупку жб параллелепипедов по 2000 долларов квадрат, так по 4 000 квадрат. Франт вас видит!
Свернитесь в калачик!
Любая вами покупка на сумму более чем в 49 500 баксов - как я купил - будет расценена как коррупционная с соответствующими обысками, конфискаций и заточению в Чертковский СИЗО в Тернополе. Берегитесь!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 08 сер, 2020 17:15, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:15

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

В Стамбуле меняли в обменке и в ювелирном магазине без проблем.При заявленном 6,95 меняли по 7.
djbnd777
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:16

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Акурт, как поживает Ваша стамбульская квартира?
djbnd777
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:17

  djbnd777 написав:кушать дешевый йогурт и сибас, как оказалось, очень даже приятно)).
Летний Стамбул произвел великолепное впечатление!!
Во-первых, погода: 26-27 и прохладный ветерок
во-вторых, отсутсвие толп туристов
в-третьих, не знаю, что там с падающей экономикой, но на курбан-байрам, все 4 дня был бесплатный проезд, даже тоннель под проливом
в четвертых, море-хочешь очень теплое и мелкое и песчаный пляж- на Черное,
хочешь хрустящее, волнующееся,прохладное, чистое!!!(на Принцевых островах)
недорогие рестораны, недорогой трансфер(туда и обратно 20 лир(80грн), 1,5часа на пароме), продукты до раздражения дешевые!!
что может не нравиться в Турции????



В Запорожье вчера +36, плавятся мозги.
Сегодня Анталия: +30, влажность воздуха 56%, температура воды в море +30.
(сведения с электронного табло в Центре города, на Набережной, офис Гидрометеослужбы).
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:27

  djbnd777 написав:Акурт, как поживает Ваша стамбульская квартира?


В ней живет мой родной брат с женой. Но числится на мне - я купил.
Особые отношения с братом. Они всегда были сложными. Разница в 6 лет - но вот так получилось...
Мы ОЧЕНЬ разные получились.
Он всегда говорил моей матери, что его обидели, а меня типа "носили на руках"...
Замечу, что мой отец трагически погиб в 40 лет на одном из оборонных заводов в Украине.
Мне было 10 лет. Моя мать работала врачом на "Скорая помощь" и мы всегда жили очень бедно.
Возможно, именно поэтому, был стимул как-то зарабатывать.
Вов сяком случае, я свой первый авто в жизни купил через 2 года после окончания Универа - за свои заработанные деньги. И авто было новое и из салона.
К сожалению, более 3-х лет назад жена брата перенесла инсульт - садила на 9 мая рассаду помидоров (в Украине) - упала и почти капут. Но по квартире уже ходит. И то хорошо... Рассада помидоров их обеих уже не интересует более 3-х лет... Кстати, делайте выводы...
На днях кто-то у меня спрашивал - кажется в личке - про квартиры Стамбуле - рекомендовал тот район - Авжилар называется - европейская часть Стамбула.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt
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  #<1 ... 717718719720
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