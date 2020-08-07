Додано: Суб 08 сер, 2020 16:56

это немного другая планета.

не буду их перечислять, но они есть - и я их заметил.

ВЫВОД: всегда всегда всегда всегда всегда всегда слушайте акурта КАК НАДО ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО.

flyman написав: Та вже давно зрозуміло, що для корупційного баблішка на пенсію в Туреччино саме то. Та вже давно зрозуміло, що дляна пенсію в Туреччино саме то.

flyman написав: На Рейдж Роверах за дешевим турецьким йогуртом і сібасом, завєрнітє два! Наза дешевим турецьким йогуртом і сібасом, завєрнітє два!

- не обижайтесь, но прикольно читать про обмен в Анкаре.Тут надо учесть, что когда побывал именно в Анаре, я у видел чтоАтатюрк его - этот старинный город - выбрал в качестве столицы.В самом деле есть отличия в быту и в жизни -Я бы так сказал: патриархальная старина...Особый город -- эдакая старина, понимаешь ли...На практике: не знаю места, где бы в Анталии не работали обменки - и меняй что хочешь, и как хочешь.Ближайшие к моему дому:- почтовое отделение Ptt...- минимум три обменки...- ЛЮБОЙ супермаркет - Мигрос, МЕТРО или Waikiki - даешь ПРЯМО НА КАССЕ КАССИРУ доллары при покупке любой мелочи - за его спиной висит курс валют - выгоднее, чем в обменке -- обменка в аэропорту - если надо... Кстати, удивительно: обычный нормальный курс обмена без лишних нулей после запятой, как это бывает в Киеве...Я даже так не меняю: в банкомате авторизировался по карте турецкого банка - зашел в раздел обмен валют - высветились мои счета в долларах и в евро - ввел сумму - появился курс обмена - всегда (!!! выгоднее, чем в обменке) - появились лиры - получил лиры наличными без комиссии.По моему совету покупатель квартиры в прошлый четверг пошел ножками в обменку в самом центре Анталии - ЛЕГКО И ПРОСТО ПОМЕНЯЛ 29 000 баксов на наличную лиру - купил квартиру.Ну или читайте Флаймана.Вона оно как!Форумчане киевской ветки! Всем срочно свернуться и залезь на дно - вы там все пишите и пишете как не про покупку жб параллелепипедов по 2000 долларов квадрат, так по 4 000 квадрат.вас видит!Свернитесь в калачик!Любая вами покупка на сумму более чем в 49 500 баксов - как я купил - будет расценена как коррупционная с соответствующими обысками, конфискаций и заточению в Чертковский СИЗО в Тернополе.