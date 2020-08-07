RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 719720721722>
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:17

  osafly написав:
  flyman написав:Зображення


Странно,как человек может не догонять того,что этими фото,только лишь позорится как своим бытом,так и вообще по жизни.Чем здесь хвалиться,что демонстрировать??? Убожество,нищета,криворукость и рукожо-пость в одном флаконе

А вот не согласен. Каждый видит в этой фотографии что-то своё. Ну как в картинной галерее. Быдлло - видит нищету и бедный быт. Рукожоп - рукожопость. И тд...
Я вот вижу золото, молодое вино, сложенный мольберт и ЗОЖное питание.... как будто молодой художник , начинающий творческую жизнь... :oops:
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3799
З нами з: 22.05.16
Подякував: 78 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:21

  flyman написав:да є тут розовоокулярні:
в Україні погано, Польща - не торт,
зате в Туреччині помазано медом.

Обе страны исторически были врагами Украины и ее населения в целом. Я считаю , что они должны стать на колени и извинится за все века нападений. Украинские Жизни Важны! Эродоган, на колени!
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3799
З нами з: 22.05.16
Подякував: 78 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:23

  flyman написав:да є тут розовоокулярні:
в Україні погано, Польща - не торт,
зате в Туреччині помазано медом.


"Поганому поросяті - і в Бучі погано!" (українська приказка).
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4608
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:28

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Меня жена уговаривает купить под застройку пот этот участок земли... покритикуйте. Мне нужны аргументы....
https://www.zillow.com/homedetails/120-Stag-Leap-Ct-Liberty-Hill-TX-78642/250826856_zpid/?utm_campaign=iosappmessage&utm_medium=referral&utm_source=txtshare
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3799
З нами з: 22.05.16
Подякував: 78 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:29

  akurt написав:
  flyman написав:да є тут розовоокулярні:
в Україні погано, Польща - не торт,
зате в Туреччині помазано медом.


"Поганому поросяті - і в Бучі погано!" (українська приказка).

"Плете як небіжка" - це про висловлювання акурта.

Із всіх міст біля Києва, якраз Буча мені сподобалась найбільше.
Далі відбмітив би Українку, але звідти не дуже вдобно добиратися до Києва.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20893
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1145 раз.
Подякували: 1498 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:31

  flyman написав:Із всіх міст біля Києва, якраз Буча мені сподобалась найбільше.
Далі відбмітив би Українку, але звідти не дуже вдобно добиратися до Києва.

Вишневое мне больше нравится.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3799
З нами з: 22.05.16
Подякував: 78 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:32

  Понаехал написав:Меня жена уговаривает купить под застройку пот этот участок земли... покритикуйте. Мне нужны аргументы....
https://www.zillow.com/homedetails/120-Stag-Leap-Ct-Liberty-Hill-TX-78642/250826856_zpid/?utm_campaign=iosappmessage&utm_medium=referral&utm_source=txtshare

А чо, непогано, ручейок.
Тільки ціна - кусь кусь.
Але в кредит під 3% річних, а чому б іні.
Думаю, що через років 5 земля в доларах подорожчає.
Ти там ще піраміду нерухомості не будуєш?
Дивись щоб не мати касових розривів. Все ж тре взяти щось таке спочатку, що дасть стабільний кешфло.

І ще, з огляду на глобальне потепління дивись, що було десь на висоті від рівня океану +60м.
Бо невдовзі може затопити прибережні зони,внаслідок таяння льодовиків.


п.с.
Я там чув, що Долина збирає відпавляти понаїхів до Техасу і повторити історію з цінами в Сієтлі та Ванкувері.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 сер, 2020 18:48, всього редагувалось 3 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20893
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1145 раз.
Подякували: 1498 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:35

  Понаехал написав:
  flyman написав:Із всіх міст біля Києва, якраз Буча мені сподобалась найбільше.
Далі відбмітив би Українку, але звідти не дуже вдобно добиратися до Києва.

Вишневое мне больше нравится.

Зараз акурт напише, що тобі "погано" у Вишневому а в Техасі ще гірше.

З Туреччині йому відніше, якщо закушувати дешевий йогурт дешевим сібасом.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20893
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1145 раз.
Подякували: 1498 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:46

Понаехал - тут и к бабке не ходить - забирайте к себе Флаймана.
Я только раскрою Вам один секрет - он в Киеве уже пытался проходить 2 (два) раза собеседование по приему на работу у моих приятелей - он безработный и НИГДЕ никогда более 5-7-ми месяцев не работал - просит зарплату в 4 500 $ в месяц. Это в Киеве. Не в Техасе.
При этом не имеет базового образования по профилю работы - самоучка.
Не шучу. Готовы ему платить - надо брать.
Благодеяние - штука верная!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4608
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:52

  flyman написав:Ти там ще піраміду нерухомості не будуєш?
Дивись щоб не мати касових розривів. Все ж тре взяти щось таке спочатку, що дасть стабільний кешфло.

п.с.
Я там чув, що Долина збирає відпавляти понаїхів до Техасу і повторити історію з цінами в Сієтлі та Ванкувері.

Я в землю захожу. Недвига сейчас с одной стороны хорошо, но с другой плохо. Хорош процент по моргейджу, но плохо что арендатора не заставить заплатить. Морпторий... А вообще 38% миллениалов до 30 съехало обратно к родителям...
С долиной все не однозначно до выборов, но народ массово валит в Остин и Даллас из неё. В день в 2 эти города приезжают до 400 семей только ITшнеков.
Но сейчас же весело... такие, как сын акурта на h1-b, готовятся домой лететь. Наш президент защищает мои рабочие места от этих понаехов. Мы, постоянные жители, благодарны ему за это
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3799
З нами з: 22.05.16
Подякував: 78 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 719720721722>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, ol_zy і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 533, 534, 535
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5343 586230
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 сер, 2020 18:32
Долярчик
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 97, 98, 99
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
987 113446
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 сер, 2020 10:12
change_pm
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
5 4234
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 21:34
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.