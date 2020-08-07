|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 сер, 2020 18:17
А вот не согласен. Каждый видит в этой фотографии что-то своё. Ну как в картинной галерее. Быдлло - видит нищету и бедный быт. Рукожоп - рукожопость. И тд...
Я вот вижу золото, молодое вино, сложенный мольберт и ЗОЖное питание.... как будто молодой художник , начинающий творческую жизнь...
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3799
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 сер, 2020 18:21
flyman написав:
да є тут розовоокулярні:
в Україні погано, Польща - не торт,
зате в Туреччині помазано медом.
Обе страны исторически были врагами Украины и ее населения в целом. Я считаю , что они должны стать на колени и извинится за все века нападений. Украинские Жизни Важны! Эродоган, на колени!
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3799
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 сер, 2020 18:23
flyman написав:
да є тут розовоокулярні:
в Україні погано, Польща - не торт,
зате в Туреччині помазано медом.
"Поганому поросяті - і в Бучі погано!" (українська приказка
).
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4608
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 690 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 сер, 2020 18:28
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3799
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 сер, 2020 18:29
akurt написав: flyman написав:
да є тут розовоокулярні:
в Україні погано, Польща - не торт,
зате в Туреччині помазано медом.
"Поганому поросяті - і в Бучі погано!" (українська приказка
).
"Плете як небіжка" - це про висловлювання акурта.
Із всіх міст біля Києва, якраз Буча мені сподобалась найбільше.
Далі відбмітив би Українку, але звідти не дуже вдобно добиратися до Києва.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20893
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1145 раз.
- Подякували: 1498 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 08 сер, 2020 18:31
flyman написав:
Із всіх міст біля Києва, якраз Буча мені сподобалась найбільше.
Далі відбмітив би Українку, але звідти не дуже вдобно добиратися до Києва.
Вишневое мне больше нравится.
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3799
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 сер, 2020 18:32
А чо, непогано, ручейок.
Тільки ціна - кусь кусь.
Але в кредит під 3% річних, а чому б іні.
Думаю, що через років 5 земля в доларах подорожчає.
Ти там ще піраміду нерухомості не будуєш?
Дивись щоб не мати касових розривів. Все ж тре взяти щось таке спочатку, що дасть стабільний кешфло.
І ще, з огляду на глобальне потепління дивись, що було десь на висоті від рівня океану +60м.
Бо невдовзі може затопити прибережні зони,внаслідок таяння льодовиків.
п.с.
Я там чув, що Долина збирає відпавляти понаїхів до Техасу і повторити історію з цінами в Сієтлі та Ванкувері.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 08 сер, 2020 18:48, всього редагувалось 3 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20893
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1145 раз.
- Подякували: 1498 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 08 сер, 2020 18:35
Понаехал написав: flyman написав:
Із всіх міст біля Києва, якраз Буча мені сподобалась найбільше.
Далі відбмітив би Українку, але звідти не дуже вдобно добиратися до Києва.
Вишневое мне больше нравится.
Зараз акурт напише, що тобі "погано" у Вишневому а в Техасі ще гірше.
З Туреччині йому відніше, якщо закушувати дешевий йогурт дешевим сібасом.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20893
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1145 раз.
- Подякували: 1498 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 08 сер, 2020 18:46
Понаехал - тут и к бабке не ходить - забирайте к себе Флаймана.
Я только раскрою Вам один секрет - он в Киеве уже пытался проходить 2 (два) раза собеседование по приему на работу у моих приятелей - он безработный и НИГДЕ никогда более 5-7-ми месяцев не работал - просит зарплату в 4 500 $ в месяц. Это в Киеве. Не в Техасе.
При этом не имеет базового образования по профилю работы - самоучка.
Не шучу. Готовы ему платить - надо брать.
Благодеяние - штука верная!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4608
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 690 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 сер, 2020 18:52
flyman написав:
Ти там ще піраміду нерухомості не будуєш?
Дивись щоб не мати касових розривів. Все ж тре взяти щось таке спочатку, що дасть стабільний кешфло.
п.с.
Я там чув, що Долина збирає відпавляти понаїхів до Техасу і повторити історію з цінами в Сієтлі та Ванкувері.
Я в землю захожу. Недвига сейчас с одной стороны хорошо, но с другой плохо. Хорош процент по моргейджу, но плохо что арендатора не заставить заплатить. Морпторий... А вообще 38% миллениалов до 30 съехало обратно к родителям...
С долиной все не однозначно до выборов, но народ массово валит в Остин и Даллас из неё. В день в 2 эти города приезжают до 400 семей только ITшнеков.
Но сейчас же весело... такие, как сын акурта на h1-b, готовятся домой лететь. Наш президент защищает мои рабочие места от этих понаехов. Мы, постоянные жители, благодарны ему за это
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3799
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5343
|586230
|
|
|987
|113446
|
|
|5
|4234
|
|