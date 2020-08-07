Додано: Суб 08 сер, 2020 18:46

Понаехал - тут и к бабке не ходить - забирайте к себе Флаймана.

Я только раскрою Вам один секрет - он в Киеве уже пытался проходить 2 (два) раза собеседование по приему на работу у моих приятелей - он безработный и НИГДЕ никогда более 5-7-ми месяцев не работал - просит зарплату в 4 500 $ в месяц. Это в Киеве. Не в Техасе.

При этом не имеет базового образования по профилю работы - самоучка.

Не шучу. Готовы ему платить - надо брать.

Благодеяние - штука верная!

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...