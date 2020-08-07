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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 719720721722
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:54

  akurt написав:Понаехал - тут и к бабке не ходить - забирайте к себе Флаймана.
Я только раскрою Вам один секрет - он в Киеве уже пытался проходить 2 (два) раза собеседование по приему на работу у моих приятелей - он безработный и НИГДЕ никогда более 5-7-ми месяцев не работал - просит зарплату в 4 500 $ в месяц. Это в Киеве. Не в Техасе.
При этом не имеет базового образования по профилю работы - самоучка.
Не шучу. Готовы ему платить - надо брать.
Благодеяние - штука верная!

Недавно писали що $2000 а вже $4500.
Думаю, що від завтра буде $5000.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:54

  akurt написав:Понаехал - тут и к бабке не ходить - забирайте к себе Флаймана.
Я только раскрою Вам один секрет - он в Киеве уже пытался проходить 2 (два) раза собеседование по приему на работу у моих приятелей - он безработный и НИГДЕ никогда более 5-7-ми месяцев не работал - просит зарплату в 4 500 $ в месяц. Это в Киеве. Не в Техасе.
При этом не имеет базового образования по профилю работы - самоучка.
Не шучу. Готовы ему платить - надо брать.
Благодеяние - штука верная!

Выдача виз закрыта. Сорри. Я вот тоже не по специальности уже работаю. Был связист, теперь бигдата :)
4500 для Остина мало, но после налогов, у него так и будет как у свежего понаеха
Востаннє редагувалось Понаехал в Суб 08 сер, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:54

And, yes, I'm sure at the pearly gates, virtue will be rewarded!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 19:01

  Понаехал написав:
  akurt написав:Понаехал - тут и к бабке не ходить - забирайте к себе Флаймана.
Я только раскрою Вам один секрет - он в Киеве уже пытался проходить 2 (два) раза собеседование по приему на работу у моих приятелей - он безработный и НИГДЕ никогда более 5-7-ми месяцев не работал - просит зарплату в 4 500 $ в месяц. Это в Киеве. Не в Техасе.
При этом не имеет базового образования по профилю работы - самоучка.
Не шучу. Готовы ему платить - надо брать.
Благодеяние - штука верная!

Выдача виз закрыта. Сорри. Я вот тоже не по специальности уже работаю. Был связист, теперь бигдата :)
4500 для Остина мало, но после налогов, у него так и будет как у свежего понаеха

акурт бачу наслухався байок з ТСН
https://ebanoe.it/2020/08/06/tsn-about-programmers/
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 19:04

  Понаехал написав:
  flyman написав:Ти там ще піраміду нерухомості не будуєш?
Дивись щоб не мати касових розривів. Все ж тре взяти щось таке спочатку, що дасть стабільний кешфло.

п.с.
Я там чув, що Долина збирає відпавляти понаїхів до Техасу і повторити історію з цінами в Сієтлі та Ванкувері.

Я в землю захожу. Недвига сейчас с одной стороны хорошо, но с другой плохо. Хорош процент по моргейджу, но плохо что арендатора не заставить заплатить. Морпторий... А вообще 38% миллениалов до 30 съехало обратно к родителям...
С долиной все не однозначно до выборов, но народ массово валит в Остин и Даллас из неё. В день в 2 эти города приезжают до 400 семей только ITшнеков.
Но сейчас же весело... такие, как сын акурта на h1-b, готовятся домой лететь. Наш президент защищает мои рабочие места от этих понаехов. Мы, постоянные жители, благодарны ему за это

а кому зараз легко:
https://ebanoe.it/2020/08/03/back-to-ua-from-usa/

«Жил-был харьковский сениор. Работал в лидере рынка. Жил на Госпроме. Получал между медианой и 3 квартилем. Имел 2 дорогих спортивных мотоцикла, на которых ездил по Украине и за границу в отпуска и катался по ночам с женой по ресторанам.

Семья, дети.

Но чего-то ему в жизни не хватало.

Узнал он, что его родная галера перевозит гребцов в США, да на зарплаты почти рыночные местные. Да с правом получения гринки через несколько лет. Дурное дело — несложное.

Долго ли коротко ли, закончился текущий украинский проект, появился тикет в джире на релокейт, пролетело незаметно несколько созвонов с кастомерами из США национальности индусской, да вот она, виза, билет, аэропорт и Эльфия обетованная.

Думал сениор украинский, что теперь проблемы в его жизни закончились, но оказалось, что это до этого проблем у него и не было. А дальше пошли несчастья на земле эльфийской, то хворь заморская приключилась, положив всю эльфийскую экономику на обе лопатки и разорив всех кастомеров галеры, то бунты черни всякой по причинам лишь ей одной ведомой. В общем, остался сениор без проекта, потому как текущий клиент галеры пошёл по миру и сократил персонал в годинушку лихую, а другие кастомеры брать гребца к себе, видя ситуацию непредсказуемую, не спешили.

Тянулись месяцы бенча и галера приняла решение непопулярное и неизбежное — купить нашему сениору билет в Украину с пересадками, да за борт его турнуть, ибо зарплату выше медианы на бенче платить седьмой месяц никакой ужо возможности не было в годинушку лихую, когда кастомеры хайринг свернули.

Мораль сей сказочки такова — не ищите детушки счастье на чужбине, не обладая в Эльфиях правами полноценными с видом на жительство и всеми правами гражданскими.
Перед переездом, либо выиграйте гринку, либо создайте кейс на гарантированное (более-менее) её получение.
Ибо не имея вида на жительство свящённого, вы будете ниже черни бунтующей за права одной лишь ей ведомые.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 сер, 2020 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 19:04

Хі-хі... akurt виключно завжди, пане Андрію, дає ТОЧНУ та перевірену інфу...
Завжди. Виключно. Точну.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 19:08

  flyman написав:акурт бачу наслухався байок з ТСН
https://ebanoe.it/2020/08/06/tsn-about-programmers/

Я получал в хорошее время в Киеве 3500 + годовые бонусы. В СПБ 4500. И это инженером. Не думаю, что это сказки. Знаю девопса в Киеве сейчас с ЗП 4800
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 19:09

  akurt написав:Хі-хі... akurt виключно завжди, пане Андрію, дає ТОЧНУ та перевірену інфу...
Завжди. Виключно. Точну.

з джерела ОБС
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 19:12

Так нема сумнівів... Хто б сумнівався...
Понаехал: Вам выше Ваш будущий сотрудник дает точные рекомендации по недвиге: руководствуйтесь! И на жмитесь: 4 500$ в месяц - не зарплата, так - плата за ценные направляющие советы...
You will be rewarded in Heaven.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt
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