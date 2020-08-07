Додано: Суб 08 сер, 2020 19:04

Понаехал написав: flyman написав: Ти там ще піраміду нерухомості не будуєш?

Дивись щоб не мати касових розривів. Все ж тре взяти щось таке спочатку, що дасть стабільний кешфло.



п.с.

Я там чув, що Долина збирає відпавляти понаїхів до Техасу і повторити історію з цінами в Сієтлі та Ванкувері. Ти там ще піраміду нерухомості не будуєш?Дивись щоб не мати касових розривів. Все ж тре взяти щось таке спочатку, що дасть стабільний кешфло.п.с.Я там чув, що Долина збирає відпавляти понаїхів до Техасу і повторити історію з цінами в Сієтлі та Ванкувері.

Я в землю захожу. Недвига сейчас с одной стороны хорошо, но с другой плохо. Хорош процент по моргейджу, но плохо что арендатора не заставить заплатить. Морпторий... А вообще 38% миллениалов до 30 съехало обратно к родителям...

С долиной все не однозначно до выборов, но народ массово валит в Остин и Даллас из неё. В день в 2 эти города приезжают до 400 семей только ITшнеков.

Но сейчас же весело... такие, как сын акурта на h1-b, готовятся домой лететь. Наш президент защищает мои рабочие места от этих понаехов. Мы, постоянные жители, благодарны ему за это Я в землю захожу. Недвига сейчас с одной стороны хорошо, но с другой плохо. Хорош процент по моргейджу, но плохо что арендатора не заставить заплатить. Морпторий... А вообще 38% миллениалов до 30 съехало обратно к родителям...С долиной все не однозначно до выборов, но народ массово валит в Остин и Даллас из неё. В день в 2 эти города приезжают до 400 семей только ITшнеков.Но сейчас же весело... такие, как сын акурта на h1-b, готовятся домой лететь. Наш президент защищает мои рабочие места от этих понаехов. Мы, постоянные жители, благодарны ему за это

а кому зараз легко:«Жил-был харьковский сениор. Работал в лидере рынка. Жил на Госпроме. Получал между медианой и 3 квартилем. Имел 2 дорогих спортивных мотоцикла, на которых ездил по Украине и за границу в отпуска и катался по ночам с женой по ресторанам.Семья, дети.Узнал он, что его родная галера перевозит гребцов в США, да на зарплаты почти рыночные местные. Да с правом получения гринки через несколько лет. Дурное дело — несложное.Долго ли коротко ли, закончился текущий украинский проект, появился тикет в джире на релокейт, пролетело незаметно несколько созвонов с кастомерами из США национальности индусской, да вот она, виза, билет, аэропорт и Эльфия обетованная.Думал сениор украинский, что теперь проблемы в его жизни закончились, но оказалось, что это до этого проблем у него и не было. А дальше пошли несчастья на земле эльфийской, то хворь заморская приключилась, положив всю эльфийскую экономику на обе лопатки и разорив всех кастомеров галеры, то бунты черни всякой по причинам лишь ей одной ведомой. В общем, остался сениор без проекта, потому как текущий клиент галеры пошёл по миру и сократил персонал в годинушку лихую, а другие кастомеры брать гребца к себе, видя ситуацию непредсказуемую, не спешили.Тянулись месяцы бенча и галера приняла решение непопулярное и неизбежное — купить нашему сениору билет в Украину с пересадками, да за борт его турнуть, ибо зарплату выше медианы на бенче платить седьмой месяц никакой ужо возможности не было в годинушку лихую, когда кастомеры хайринг свернули.Мораль сей сказочки такова — не ищите детушки счастье на чужбине, не обладая в Эльфиях правами полноценными с видом на жительство и всеми правами гражданскими.Перед переездом, либо выиграйте гринку, либо создайте кейс на гарантированное (более-менее) её получение.Ибо не имея вида на жительство свящённого, вы будете ниже черни бунтующей за права одной лишь ей ведомые.