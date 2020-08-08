А такой же убогий как и автор фото(справлено)видит золото, молодое вино, сложенный мольберт и ЗОЖное питание.... как будто молодой художник , начинающий творческую жизнь... Что же,каждому свое..
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Додано: Суб 08 сер, 2020 22:50
А такой же убогий как и автор фото(справлено)видит золото, молодое вино, сложенный мольберт и ЗОЖное питание.... как будто молодой художник , начинающий творческую жизнь... Что же,каждому свое..
Додано: Суб 08 сер, 2020 23:19
акурт: "купуй житло для себе в Туреччині, ради дешевого сибаса і дешевого йогурта" - оце убогий погляд
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Додано: Суб 08 сер, 2020 23:26
Ты почему молоко не в холодильнике хранишь?
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