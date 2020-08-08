А такой же убогий как и автор фото(справлено)видит золото, молодое вино, сложенный мольберт и ЗОЖное питание.... как будто молодой художник , начинающий творческую жизнь... Что же,каждому свое..
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Додано: Суб 08 сер, 2020 22:50
А такой же убогий как и автор фото(справлено)видит золото, молодое вино, сложенный мольберт и ЗОЖное питание.... как будто молодой художник , начинающий творческую жизнь... Что же,каждому свое..
Додано: Суб 08 сер, 2020 23:19
акурт: "купуй житло для себе в Туреччині, ради дешевого сибаса і дешевого йогурта" - оце убогий погляд
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 08 сер, 2020 23:26
Ты почему молоко не в холодильнике хранишь?
Додано: Нед 09 сер, 2020 07:12
Вот, парни, вам тоже ВСЕМ поставлен диагноз.
"НОВАЯ ВОЛНА" овладела умами присосавшихся к ветке знатоков дагестанской, албанской и болгарской недвижимости: гимн убожеству.
Приятно, что в убожестве копошатся Понаехал и flyman - наконец-то состоялась "смычка города и деревни".
Форумчанин Долярчик , посмотрев на этот вариант картины "Ночной дозор" на этой ветке предложил добавить к фото квартиры знатного специалиста по дешевым йогуртам, гнилой рыбе, прогнозу курса доллара к гривне по состоянию на 08 августа 2025 года и падению цен на КРЖН на (цитирую) 15-20% еще фото с двух ракурсов.
Я думаю, перед тем, как Понаехал возьмет к себе на работу красавца, нужно попросить Флаймана выставить главную изюминку - ВЫ ВСЕ О НЕЙ ЧИТАЛИ (!!!), но читать и видеть - вещи разные.
Итак, оркестр! Играем "Туш" - фото - цитирую одну из строк достижения Флаймана: - "сральник та ванна - 100 долларів" - в студию!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
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