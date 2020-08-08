А такой же убогий как и автор фото(справлено)видит золото, молодое вино, сложенный мольберт и ЗОЖное питание.... как будто молодой художник , начинающий творческую жизнь... Что же,каждому свое..
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 сер, 2020 22:50
А такой же убогий как и автор фото(справлено)видит золото, молодое вино, сложенный мольберт и ЗОЖное питание.... как будто молодой художник , начинающий творческую жизнь... Что же,каждому свое..
Додано: Суб 08 сер, 2020 23:19
акурт: "купуй житло для себе в Туреччині, ради дешевого сибаса і дешевого йогурта" - оце убогий погляд
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 08 сер, 2020 23:26
Ты почему молоко не в холодильнике хранишь?
Додано: Нед 09 сер, 2020 07:12
Вот, парни, вам тоже ВСЕМ поставлен диагноз.
Еще 2 недели - и для большинства форумчан начнется осень: дожди, желтые опавшие листья и ливни.
А там - и Новый 2020/2021 год... Никто не знает, что он всем принесет...
На Финансовом форуме Украины есть отличная номинация: "Форумчанин года" - идет голосование среди всех участников. Побеждают всегда отличные умные парни форума.
Предлагаю ввести еще одну номинацию:
"Фото года".
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
Додано: Нед 09 сер, 2020 07:55
Мало хто з форумчан звернув увагу на вчорашнє рішення Уряду про закриття кордону з окупованим Кримом.
Це добре. Перехрестіться...
Але дехто попав у пастку - зараз величезні черги на виїзд... Відпочили панове...
Мій приятель продає свою нерухомість в Криму з травня 2015 року.
Старт ціни - 600 000 доларів. В травні 2015 йому сказали ріелтори з Ялти: "Хотітє прАдАть - 350 000".
Відмовився, бо сказав мені чесно, що вивіз з України та вклав в омріяну віллу 400 000 доларів.
З 2015 продає частинами:
- перша частина продана в 2018 за 200 000 доларів (гроші вдало вивіз в Україну).
- друга частина продана в 2019 за 180 000 доларів, з яких 150 000 отримана готівкою та вивезена за допомогою жінки (десь там глибоко заховала на грудях - так глибоко, що митник - народжений в Бурятії - і подумати не зміг. Решту - 30 000 - покупець із станиці в Краснодарському краї - не повірите ніколи яка назва - "Гривенская" обіцяв віддати "как только - так сразу".
Мій приятель збирався поїхати за рештою ще 2 тижні тому. Навіть приготував дві свої автівки : Вольво-універсал (колись купив за 60 000 доларів) та Тойоту найновшої моделі (гібрид).
Але прибув в Севастополь без авто - на "перекладних" позавчора о 23-00.
Я написав Вайбером вчора ввечері - "Супер!"
Він відповів коротко:
- Нічого доброго!
Кордон "Україна-Крим" закрито і на виїзд, і на в"їзд...
Щось мені підказує, що у покупця із станиці - не повірете яка назва - "Гривенская" не виявилося 30 000 готівкою...
Я вже писав цю фразу пару раз - треба оформити авторське право:
"В недвижимости - как и в сексе - всё нужно делать вовремя и быстро!" (с)
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
Додано: Нед 09 сер, 2020 08:15
Акурт, щось швидко Крим ти відніс до "купуємо для себе за кордоном"
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 09 сер, 2020 08:38
Там все просто, профессор психиатрии Кащенко писал: "Развитие ума некоторых индивидуумов часто не позволяет понять причинно-следственные связи. В этой ситуации индивидуум начинает путаться и прогнозировать на одной ветке рост цены на КРЖН на 50%, а на на другой - в ТОТ ЖЕ ДЕНЬ - падение цены на КРЖН на 15-20%".
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
Додано: Нед 09 сер, 2020 08:43
Додано: Нед 09 сер, 2020 08:47
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
К стати, акурт, а карточки Мир принимают в Турции? Допустим могу я, резидент США, купить квартиру 50/50 с американэкпресс и мир? Комбинируя кредитку и дебетовую карту.
Додано: Нед 09 сер, 2020 08:53
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Флай, бизнес идея. Начни рисовать портреты собачьим дерьмом. Можно начать с акурта. Организуешь выставку, продашь за дорого и купишь в Турции что-то. Сейчас эти деятели искусства и богема любят всякий изврат.... Акурт поможет организовать выставку в Турции
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