Додано: Нед 09 сер, 2020 07:55

Мало хто з форумчан звернув увагу на вчорашнє рішення Уряду про закриття кордону з окупованим Кримом.

Це добре. Перехрестіться...

Але дехто попав у пастку - зараз величезні черги на виїзд... Відпочили панове...

Мій приятель продає свою нерухомість в Криму з травня 2015 року.

Старт ціни - 600 000 доларів. В травні 2015 йому сказали ріелтори з Ялти: "Хотітє прАдАть - 350 000".

Відмовився, бо сказав мені чесно, що вивіз з України та вклав в омріяну віллу 400 000 доларів.

З 2015 продає частинами:

- перша частина продана в 2018 за 200 000 доларів (гроші вдало вивіз в Україну).

- друга частина продана в 2019 за 180 000 доларів, з яких 150 000 отримана готівкою та вивезена за допомогою жінки (десь там глибоко заховала на грудях - так глибоко, що митник - народжений в Бурятії - і подумати не зміг. Решту - 30 000 - покупець із станиці в Краснодарському краї - не повірите ніколи яка назва - "Гривенская" обіцяв віддати "как только - так сразу".

Мій приятель збирався поїхати за рештою ще 2 тижні тому. Навіть приготував дві свої автівки : Вольво-універсал (колись купив за 60 000 доларів) та Тойоту найновшої моделі (гібрид).

Але прибув в Севастополь без авто - на "перекладних" позавчора о 23-00.

Я написав Вайбером вчора ввечері - "Супер!"

Він відповів коротко:

- Нічого доброго!

Кордон "Україна-Крим" закрито і на виїзд, і на в"їзд...

Щось мені підказує, що у покупця із станиці - не повірете яка назва - "Гривенская" не виявилося 30 000 готівкою...



Я вже писав цю фразу пару раз - треба оформити авторське право:



"В недвижимости - как и в сексе - всё нужно делать вовремя и быстро!" (с)

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...