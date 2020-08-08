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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 720721722723
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 22:50

  Понаехал написав:
  osafly написав:
  flyman написав:Зображення



А вот не согласен. Каждый видит в этой фотографии что-то своё. Ну как в картинной галерее. Быдлло - видит нищету и бедный быт. Рукожоп - рукожопость. И тд...


А такой же убогий как и автор фото(справлено)видит золото, молодое вино, сложенный мольберт и ЗОЖное питание.... как будто молодой художник , начинающий творческую жизнь... Что же,каждому свое..
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 23:19

  osafly написав:А такой же убогий как и автор фото(справлено)видит золото, молодое вино, сложенный мольберт и ЗОЖное питание.... как будто молодой художник , начинающий творческую жизнь... Что же,каждому свое..

акурт: "купуй житло для себе в Туреччині, ради дешевого сибаса і дешевого йогурта" - оце убогий погляд
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 23:26

  flyman написав:
  osafly написав:А такой же убогий как и автор фото(справлено)видит золото, молодое вино, сложенный мольберт и ЗОЖное питание.... как будто молодой художник , начинающий творческую жизнь... Что же,каждому свое..

акурт: "купуй житло для себе в Туреччині, ради дешевого сибаса і дешевого йогурта" - оце убогий погляд

Ты почему молоко не в холодильнике хранишь? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 07:12

  flyman написав:Зображення

  Понаехал написав:А вот не согласен. Каждый видит в этой фотографии что-то своё. Ну как в картинной галерее. Быдлло - видит нищету и бедный быт. Рукожоп - рукожопость. И тд...


Вот, парни, вам тоже ВСЕМ поставлен диагноз.

Еще 2 недели - и для большинства форумчан начнется осень: дожди, желтые опавшие листья и ливни.
А там - и Новый 2020/2021 год... Никто не знает, что он всем принесет...
На Финансовом форуме Украины есть отличная номинация: "Форумчанин года" - идет голосование среди всех участников. Побеждают всегда отличные умные парни форума.
Предлагаю ввести еще одну номинацию:
"Фото года".
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 07:55

Мало хто з форумчан звернув увагу на вчорашнє рішення Уряду про закриття кордону з окупованим Кримом.
Це добре. Перехрестіться...
Але дехто попав у пастку - зараз величезні черги на виїзд... Відпочили панове...
Мій приятель продає свою нерухомість в Криму з травня 2015 року.
Старт ціни - 600 000 доларів. В травні 2015 йому сказали ріелтори з Ялти: "Хотітє прАдАть - 350 000".
Відмовився, бо сказав мені чесно, що вивіз з України та вклав в омріяну віллу 400 000 доларів.
З 2015 продає частинами:
- перша частина продана в 2018 за 200 000 доларів (гроші вдало вивіз в Україну).
- друга частина продана в 2019 за 180 000 доларів, з яких 150 000 отримана готівкою та вивезена за допомогою жінки (десь там глибоко заховала на грудях - так глибоко, що митник - народжений в Бурятії - і подумати не зміг. Решту - 30 000 - покупець із станиці в Краснодарському краї - не повірите ніколи яка назва - "Гривенская" обіцяв віддати "как только - так сразу".
Мій приятель збирався поїхати за рештою ще 2 тижні тому. Навіть приготував дві свої автівки : Вольво-універсал (колись купив за 60 000 доларів) та Тойоту найновшої моделі (гібрид).
Але прибув в Севастополь без авто - на "перекладних" позавчора о 23-00.
Я написав Вайбером вчора ввечері - "Супер!"
Він відповів коротко:
- Нічого доброго!
Кордон "Україна-Крим" закрито і на виїзд, і на в"їзд...
Щось мені підказує, що у покупця із станиці - не повірете яка назва - "Гривенская" не виявилося 30 000 готівкою...

Я вже писав цю фразу пару раз - треба оформити авторське право:

"В недвижимости - как и в сексе - всё нужно делать вовремя и быстро!" (с)
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 08:15

  akurt написав:Мало хто з форумчан звернув увагу на вчорашнє рішення Уряду про закриття кордону з окупованим Кримом.
Це добре. Перехрестіться...
Але дехто попав у пастку - зараз величезні черги на виїзд... Відпочили панове...
Мій приятель продає свою нерухомість в Криму з травня 2015 року.
Старт ціни - 600 000 доларів. В травні 2015 йому сказали ріелтори з Ялти: "Хотітє прАдАть - 350 000".
Відмовився, бо сказав мені чесно, що вивіз з України та вклав в омріяну віллу 400 000 доларів.
З 2015 продає частинами:
- перша частина продана в 2018 за 200 000 доларів (гроші вдало вивіз в Україну).
- друга частина продана в 2019 за 180 000 доларів, з яких 150 000 отримана готівкою та вивезена за допомогою жінки (десь там глибоко заховала на грудях - так глибоко, що митник - народжений в Бурятії - і подумати не зміг. Решту - 30 000 - покупець із станиці в Краснодарському краї - не повірите ніколи яка назва - "Гривенская" обіцяв віддати "как только - так сразу".
Мій приятель збирався поїхати за рештою ще 2 тижні тому. Навіть приготував дві свої автівки : Вольво-універсал (колись купив за 60 000 доларів) та Тойоту найновшої моделі (гібрид).
Але прибув в Севастополь без авто - на "перекладних" позавчора о 23-00.
Я написав Вайбером вчора ввечері - "Супер!"
Він відповів коротко:
- Нічого доброго!
Кордон "Україна-Крим" закрито і на виїзд, і на в"їзд...
Щось мені підказує, що у покупця із станиці - не повірете яка назва - "Гривенская" не виявилося 30 000 готівкою...

Я вже писав цю фразу пару раз - треба оформити авторське право:

"В недвижимости - как и в сексе - всё нужно делать вовремя и быстро!" (с)

Акурт, щось швидко Крим ти відніс до "купуємо для себе за кордоном"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 08:38

Там все просто, профессор психиатрии Кащенко писал: "Развитие ума некоторых индивидуумов часто не позволяет понять причинно-следственные связи. В этой ситуации индивидуум начинает путаться и прогнозировать на одной ветке рост цены на КРЖН на 50%, а на на другой - в ТОТ ЖЕ ДЕНЬ - падение цены на КРЖН на 15-20%".
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 08:43

  flyman написав:Акурт, щось швидко Крим ти відніс до "купуємо для себе за кордоном"

Мне тоже это глаз режет... Лично я считаю, что Крым- это Украина. Кроме территории консульств и подобных ним. Акурт - запутинец.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 08:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

К стати, акурт, а карточки Мир принимают в Турции? Допустим могу я, резидент США, купить квартиру 50/50 с американэкпресс и мир? Комбинируя кредитку и дебетовую карту.
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 08:53

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Флай, бизнес идея. Начни рисовать портреты собачьим дерьмом. Можно начать с акурта. Организуешь выставку, продашь за дорого и купишь в Турции что-то. Сейчас эти деятели искусства и богема любят всякий изврат.... Акурт поможет организовать выставку в Турции :)
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