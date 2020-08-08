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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 721722723724
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 10:21

К сожалению, я не вижу сообщений от техасского рейнджера - он у меня в блоке, но думаю он форумчанам даёт ценную информацию о недвижимости в своём штате и приглашает вас на житие. Парни, нАдА ехать!

ВНЖ в Турции и «сладкие плюшки».

В Турции есть интересная особенность: разные цены для граждан и не граждан на билеты для посещения музеев и достопримечательностей.
Отличие в цене очень существенное - и очень правильно: грех не получить в бюджет деньги от богатых иностранцев. Так вот скидки действуют и для граждан Украины, имеющих ВНЖ в Турции.

О двух из них - просто потому что вчера посещали первое, а сегодня второе. Это очень важно, так как двое из самых частых писателей на этой ветке ведут отчаянную борьбу за чудо финансов «кешбек» от банка при условии покупки просроченных продуктов или получения ненужных услуг. Один из них на всю Украину хвастался, что получил 100 гривен, из которых удержали 19,5% налогов. Второй не такой богач и довольствуется то 10-ю, то 7-ю гривнами: просто очень кушать хочется.

1. Билет для посещения Археологического музея в Анталии стоит 45 лир (7$).
Однако по предъявлению ID - карты ВНЖ вам оформят прямо на кассе за 60 лир индивидуальную Muze Kard, которая даёт право на посещения в течение года (!!!) абсолютно всех музеев в Турции, всех античных городов, включая Памуккале, куда билет стоит 80 лир. В том числе морские античные города с амфитеатрами и пляжами на берегу моря, как например Фазелис (планируем быть послезавтра).

2. Билет на посещение одного из самых больших в мире аквариумов - Аквариума Анталии - самый дешевый (без посещения туннеля с акулами и Снежного города), стоит 33$.
Достаточно на сайте аквариума ввести номер своего ВНЖ - вуаля - вам билет за 79 лир или 10$ (примерно).
Ну что же, как писал Карл Маркс: «Кто на что учился». Кому и кешбек в 7 гривен за счастье, а кому доллары падают с неба просто так.
Написано на пляже, в Анталии +27...+28, с утра был в некоторых районах освежающий лёгкий дождик.
Температура воды в море +29. На море легкая волна, резвятся дети.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt
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