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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 721722723724
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 10:21

ВНЖ в Турции и «сладкие плюшки».

В Турции есть интересная особенность: разные цены для граждан и не граждан на билеты для посещения музеев и достопримечательностей.
Отличие в цене очень существенное - и очень правильно: грех не получить в бюджет деньги от богатых иностранцев. Так вот скидки действуют и для граждан Украины, имеющих ВНЖ в Турции.

О двух из них - просто потому что вчера посещали первое, а сегодня второе. Это очень важно, так как двое из самых частых писателей на этой ветке ведут отчаянную борьбу за чудо финансов - «кешбек» от банка при условии покупки просроченных продуктов или получения ненужных услуг. Один из них на всю Украину хвастался, что получил 100 гривен, из которых удержали 19,5% налогов. Второй не такой богач и довольствуется то 10-ю, то 7-ю гривнами: просто очень кушать хочется.

1. Билет для посещения Археологического музея в Анталии стоит 45 лир (7$).
Однако по предъявлению ID-карты ВНЖ вам оформят прямо на кассе за 60 лир индивидуальную Muze Kard, которая даёт право на посещения в течение года (!!!) абсолютно всех музеев в Турции, всех античных городов, включая Памуккале, куда билет стоит 80 лир. В том числе морские античные города с амфитеатрами и пляжами на берегу моря, как например Фазелис (входной билет кажется 50 лир, планируем быть послезавтра).

2. Билет на посещение одного из самых больших в мире аквариумов - Аквариума Анталии - самый дешевый (без посещения туннеля с акулами, музея восковых фигур и Снежного (!!!) города), стоит 33$.
Достаточно на сайте аквариума ввести номер своего ВНЖ - вуаля - вам билет за 79 лир или 10$ (примерно).
Ну что же, как писал Карл Маркс: «Кто на что учился». Кому и кешбек в 7 гривен за счастье, а кому доллары падают с неба просто так.
Написано на пляже, в Анталии +27...+28, с утра был в некоторых районах освежающий лёгкий дождик.
Температура воды в море +29. На море легкая волна, резвятся дети.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 09 сер, 2020 13:18, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 11:03

  akurt написав:К сожалению, я не вижу сообщений от техасского рейнджера - он у меня в блоке, но думаю он форумчанам даёт ценную информацию о недвижимости в своём штате и приглашает вас на житие. Парни, нАдА ехать!

ВНЖ в Турции и «сладкие плюшки».

В Турции есть интересная особенность: разные цены для граждан и не граждан на билеты для посещения музеев и достопримечательностей.
Отличие в цене очень существенное - и очень правильно: грех не получить в бюджет деньги от богатых иностранцев. Так вот скидки действуют и для граждан Украины, имеющих ВНЖ в Турции.

О двух из них - просто потому что вчера посещали первое, а сегодня второе. Это очень важно, так как двое из самых частых писателей на этой ветке ведут отчаянную борьбу за чудо финансов «кешбек» от банка при условии покупки просроченных продуктов или получения ненужных услуг. Один из них на всю Украину хвастался, что получил 100 гривен, из которых удержали 19,5% налогов. Второй не такой богач и довольствуется то 10-ю, то 7-ю гривнами: просто очень кушать хочется.

1. Билет для посещения Археологического музея в Анталии стоит 45 лир (7$).
Однако по предъявлению ID - карты ВНЖ вам оформят прямо на кассе за 60 лир индивидуальную Muze Kard, которая даёт право на посещения в течение года (!!!) абсолютно всех музеев в Турции, всех античных городов, включая Памуккале, куда билет стоит 80 лир. В том числе морские античные города с амфитеатрами и пляжами на берегу моря, как например Фазелис (планируем быть послезавтра).

2. Билет на посещение одного из самых больших в мире аквариумов - Аквариума Анталии - самый дешевый (без посещения туннеля с акулами и Снежного города), стоит 33$.
Достаточно на сайте аквариума ввести номер своего ВНЖ - вуаля - вам билет за 79 лир или 10$ (примерно).
Ну что же, как писал Карл Маркс: «Кто на что учился». Кому и кешбек в 7 гривен за счастье, а кому доллары падают с неба просто так.
Написано на пляже, в Анталии +27...+28, с утра был в некоторых районах освежающий лёгкий дождик.
Температура воды в море +29. На море легкая волна, резвятся дети.

В музеї жити не будеш, і ВНЖ за абонемент не дадуть.
Краще було би почути історію про те як українському хлопу отримати дешеву іпотеку від Ердогана, і чим це все закінчиться з огляду що ліра впевнено дешевій вже кілька років підряд.

Я так розумію: ліра дешевій - ТРЖН дорожай (в доларах США).
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:57

У ледачого хазяїна, пане Андрію, і чоботи з ніг украдуть.

Гривня он дешевіє-дешевіє, іпотеку роздають і роздають, а український хлоп як був безхатньо-безлошадним так і буде.
Така вже доля...
Сидить-надувається, три дні в чоботи взувається...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 09 сер, 2020 13:15, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:13

  akurt написав:Гривня он дешевіє-дешевіє, іпотеку роздають і роздають, а український хлоп як був безхатньо-безлошадним так і буде.

Ви краще розкажіть: на сніданок витрачаєте - це Ви писали - 1000/7=142,857143 мл "молока" жирністю 2,5% із пакета ціною в 10 гривень 90 копійок.
А ось не висвітлили - якось не прозувучало - скільки вівсяних пластівців кладете.
У нас тут форум фінансовий, любимо точність.

А я хотів би уточнити, що пан флай робить після заварювання пальоної польської кави, чи не запаряює її ще пару раз?
Скільки раз пан флай заварює пакетик чаю?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

В Турции новый виток ковида?
Как сообщают местные СМИ, власти 81 турецкой провинции требуют носить маски в общественных местах, таких как площади, улицы, парки, сады, сельскохозяйственные районы, общественный транспорт и офисы.

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/06/23/v-turcii-nazvali-razmer-shtrafa-dlya-turistov-za-otsutstvie-zashchitnoy-maski
Штраф с туриста 900лир с местных наверное в 3 раза меньше?
Шо ж они так туристов-то не любят, что везде норовят обмануть? И на билетах в разы дороже собирают с бедных туристов... отпугивают, наверное.
С такими новостями по ковиду еще и обсервацию по возвращении начнут вводить..
А это из более менее свежего
Турецкие власти выразили обеспокоенность в связи с ростом подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране, так как ежедневный прирост числа заражений второй день подряд превышает показатель в тысячу человек, пишут в среду местные СМИ.
Обеспокоенность ситуацией выразила и Медицинская палата Анкары, представители которой заявили во вторник, что "больницы, (оборудованные для больных COVID-19, - ИФ) и отделения интенсивной терапии в Анкаре заполнены на 100%" и не в состоянии принимать новых пациентов с коронавирусом.
Граждан Турции обязали использовать маски в общественных местах, в том числе на пляжах, где участились проверки со стороны полиции.

https://www.interfax.ru/world/720481

В маске на пляже - это конечно очень оригинально, а главное абсолютно бесполезно, но надо же поддерживать продажу масок для туристов (наверное, т.к. местным бесплатно раздают?) - интересный вид будет у возвратившихся с такого отдыха - белый прямоугольник на фейсе :).
ol_zy
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