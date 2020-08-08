Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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В Турции есть интересная особенность: разные цены для граждан и не граждан на билеты для посещения музеев и достопримечательностей. Отличие в цене очень существенное - и очень правильно: грех не получить в бюджет деньги от богатых иностранцев. Так вот скидки действуют и для граждан Украины, имеющих ВНЖ в Турции.
О двух из них - просто потому что вчера посещали первое, а сегодня второе. Это очень важно, так как двое из самых частых писателей на этой ветке ведут отчаянную борьбу за чудо финансов - «кешбек» от банка при условии покупки просроченных продуктов или получения ненужных услуг. Один из них на всю Украину хвастался, что получил 100 гривен, из которых удержали 19,5% налогов. Второй не такой богач и довольствуется то 10-ю, то 7-ю гривнами: просто очень кушать хочется.
1. Билет для посещения Археологического музея в Анталии стоит 45 лир (7$). Однако по предъявлению ID-карты ВНЖ вам оформят прямо на кассе за 60 лир индивидуальную Muze Kard, которая даёт право на посещения в течение года (!!!) абсолютно всех музеев в Турции, всех античных городов, включая Памуккале, куда билет стоит 80 лир. В том числе морские античные города с амфитеатрами и пляжами на берегу моря, как например Фазелис (входной билет кажется 50 лир, планируем быть послезавтра).
2. Билет на посещение одного из самых больших в мире аквариумов - Аквариума Анталии - самый дешевый (без посещения туннеля с акулами, музея восковых фигур и Снежного (!!!) города), стоит 33$. Достаточно на сайте аквариума ввести номер своего ВНЖ - вуаля - вам билет за 79 лир или 10$ (примерно). Ну что же, как писал Карл Маркс: «Кто на что учился». Кому и кешбек в 7 гривен за счастье, а кому доллары падают с неба просто так. Написано на пляже, в Анталии +27...+28, с утра был в некоторых районах освежающий лёгкий дождик. Температура воды в море +29. На море легкая волна, резвятся дети.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 09 сер, 2020 13:18, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt написав:К сожалению, я не вижу сообщений от техасского рейнджера - он у меня в блоке, но думаю он форумчанам даёт ценную информацию о недвижимости в своём штате и приглашает вас на житие. Парни, нАдА ехать!
ВНЖ в Турции и «сладкие плюшки».
В Турции есть интересная особенность: разные цены для граждан и не граждан на билеты для посещения музеев и достопримечательностей. Отличие в цене очень существенное - и очень правильно: грех не получить в бюджет деньги от богатых иностранцев. Так вот скидки действуют и для граждан Украины, имеющих ВНЖ в Турции.
О двух из них - просто потому что вчера посещали первое, а сегодня второе. Это очень важно, так как двое из самых частых писателей на этой ветке ведут отчаянную борьбу за чудо финансов «кешбек» от банка при условии покупки просроченных продуктов или получения ненужных услуг. Один из них на всю Украину хвастался, что получил 100 гривен, из которых удержали 19,5% налогов. Второй не такой богач и довольствуется то 10-ю, то 7-ю гривнами: просто очень кушать хочется.
1. Билет для посещения Археологического музея в Анталии стоит 45 лир (7$). Однако по предъявлению ID - карты ВНЖ вам оформят прямо на кассе за 60 лир индивидуальную Muze Kard, которая даёт право на посещения в течение года (!!!) абсолютно всех музеев в Турции, всех античных городов, включая Памуккале, куда билет стоит 80 лир. В том числе морские античные города с амфитеатрами и пляжами на берегу моря, как например Фазелис (планируем быть послезавтра).
2. Билет на посещение одного из самых больших в мире аквариумов - Аквариума Анталии - самый дешевый (без посещения туннеля с акулами и Снежного города), стоит 33$. Достаточно на сайте аквариума ввести номер своего ВНЖ - вуаля - вам билет за 79 лир или 10$ (примерно). Ну что же, как писал Карл Маркс: «Кто на что учился». Кому и кешбек в 7 гривен за счастье, а кому доллары падают с неба просто так. Написано на пляже, в Анталии +27...+28, с утра был в некоторых районах освежающий лёгкий дождик. Температура воды в море +29. На море легкая волна, резвятся дети.
В музеї жити не будеш, і ВНЖ за абонемент не дадуть. Краще було би почути історію про те як українському хлопу отримати дешеву іпотеку від Ердогана, і чим це все закінчиться з огляду що ліра впевнено дешевій вже кілька років підряд.
Я так розумію: ліра дешевій - ТРЖН дорожай (в доларах США).
akurt написав:Гривня он дешевіє-дешевіє, іпотеку роздають і роздають, а український хлоп як був безхатньо-безлошадним так і буде.
Ви краще розкажіть: на сніданок витрачаєте - це Ви писали - 1000/7=142,857143 мл "молока" жирністю 2,5% із пакета ціною в 10 гривень 90 копійок. А ось не висвітлили - якось не прозувучало - скільки вівсяних пластівців кладете. У нас тут форум фінансовий, любимо точність.
А я хотів би уточнити, що пан флай робить після заварювання пальоної польської кави, чи не запаряює її ще пару раз? Скільки раз пан флай заварює пакетик чаю?
Турецкие власти выразили обеспокоенность в связи с ростом подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране, так как ежедневный прирост числа заражений второй день подряд превышает показатель в тысячу человек, пишут в среду местные СМИ. Обеспокоенность ситуацией выразила и Медицинская палата Анкары, представители которой заявили во вторник, что "больницы, (оборудованные для больных COVID-19, - ИФ) и отделения интенсивной терапии в Анкаре заполнены на 100%" и не в состоянии принимать новых пациентов с коронавирусом. Граждан Турции обязали использовать маски в общественных местах, в том числе на пляжах, где участились проверки со стороны полиции.
В маске на пляже - это конечно очень оригинально, а главное абсолютно бесполезно, но надо же поддерживать продажу масок для туристов (наверное, т.к. местным бесплатно раздают?) - интересный вид будет у возвратившихся с такого отдыха - белый прямоугольник на фейсе .
akurt написав:Гривня он дешевіє-дешевіє, іпотеку роздають і роздають, а український хлоп як був безхатньо-безлошадним так і буде.
Ви краще розкажіть: на сніданок витрачаєте - це Ви писали - 1000/7=142,857143 мл "молока" жирністю 2,5% із пакета ціною в 10 гривень 90 копійок. А ось не висвітлили - якось не прозувучало - скільки вівсяних пластівців кладете. У нас тут форум фінансовий, любимо точність.
А я хотів би уточнити, що пан флай робить після заварювання пальоної польської кави, чи не запаряює її ще пару раз? Скільки раз пан флай заварює пакетик чаю?
ol_zy написав:В маске на пляже - это конечно очень оригинально, а главное абсолютно бесполезно, но надо же поддерживать продажу масок для туристов (наверное, т.к. местным бесплатно раздают?) - интересный вид будет у возвратившихся с такого отдыха - белый прямоугольник на фейсе .
Преображенский: Если вы заботитесь о своём пищеварении — мой добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Борменталь: Гм… Да ведь других нет. Преображенский: Вот никаких и не читайте.
ol_zy - даю хороший совет: если что-то хотите узнать из первых рук - спросите у akurt'a.
Второй совет - читайте украинскиее газеты: за сутки новых заболеваний 1199... Куда там Турции. Не догнать...
На самом деле: - маска обязательна при входе в супермаркет. Тут надо учесть следующее: в Турции нет супермаркетов типа АТБ с толпой посетителей, которые на 500 гривен хотят купить хоть что-то напоминающие внешне еду. Здесь супермаркет через каждый 170-250 м (!!!) и потому если вы увидите в супермаркете больше 3-х (трех) покупателей - я лично вам пополню счет на мобильном на 50 гривен. Естественно, что нет и очередей на кассах. - на улицах уже никто не ходит в масках и НЕ потому, что разгильдяи, как ваши соседи, а потому что ситуация стабильная. - в масках ездят пассажиры в городских автобусах. Тут нужно учесть, что здесь городской транспорт - это не прогнившие насквозь желтые Богданы, в которых набито как селедок людей, а огромные автобусы, которые ездят так часто и они такие большие что я специально смотрел - вряд ли в огромном автобусе находится более 10-ти человек. - но всех предупреждают о соблюдении социальной дистанции - вчера был в Археологическом музее - так даже там перед статуями, сделанными из мрамора 2000 лет, и то нанесены на полу предупреждающие полосы. - перед входом в музей или в большой супермаркет обязательно измеряют температуру - дистанционным приборчиком, напоминающим детский пистолет. - маски продаются во всех магазинах - упаковки по 10 и по 50 штук - цена около 2,5 гривен штука. - вечером на Набережной моря очень много людей - половина ходит в масках. Очень мудро. - на пляже всегда достаточно места, чтобы расположиться МИНИМУМ в 5-и метрах от групп пришедших. И на пляже - ol_zy - так волнуется - никто не ходит в масках.
ЗДЕСЬ ВЫ НЕ УВИДИТЕ ТКАНЕВЫХ НАМОРДНИКОВ, ПОШИТЫХ ИЗ СТАРОЙ ХБ ТКАНИ, И КОТОРЫЕ ТАК УЖЕ "ЗАНОСИЛИ", что напоминают старые застиранные трусы. Думаю вокруг вас - ol_zy - все носят такие. Оглянитесь. Непонятно, кого хотят обмануть... Скорее всего - себя.
Самое главное: у меня гостят люди из Запорожья - я их тщательно проконсультировал, как лететь в самолёт, какие требования по безопасности - они выбросили те намордники, в которых ходили по Запорожью уже месяц - купили по 6 гривен маски и НЕ снимали их до выхода их аэропорта в Анталии. Так вот все 168 пассажиров самолета: - перед вылетом из аэропорта Запорожья как подорванные жрали котлеты и заедали их варенными яйцами. Была полночь... Чавкали и чавкали, звенела скорлупа яиц... Все это было ОЧЕНЬ гигиенично. - Туалет в аэропорту Запорожья (Новый терминал так и не открыли) - напоминал дырку в дощатом туалете в заброшенном давно селе. Какая гигиена????? Вы о чем???? - в самолёте все носили маски на подбородках, на локтях и на коленях - обманывали непонятно кого. Стюардессы устали призывать одеть маски и уже не призывали их стянуть подбородка на нос - хотя бы на подбородке.
Потому - оглянитесь по сторонам. Если что нужно узнать по Турции - спросите у меня. А вообще да - ситуация в мире НЕ улучшается - Румыния побила свой рекорд по заболеваниям и даже превысила за сутки число заболевших в Украине - кажется 1250 румынов подхватили.
Господа! Не стесняйтесь - купите новые маски и меняйте их чаще. Мойте тщательно руки с мылом и умывайтесь при возвращении домой. Всегда соблюдайте социальную дистанцию. Только тогда будете жить так же хорошо, как живут люди в Анталии.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 09 сер, 2020 14:31, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
ви більше читайте російські сайти, вони напишуть... на пляжі маски ніхто не носив, соціальна дистанція не витримується, але якщо це так принципово для вас, то можете викликати поліцію з цього приводу, поліція обов'язково приїде и напише протокол, якщо це комерційна зона відпочинку, також запитає ваше ім'я, щоб сказати тешекюр едірем. якщо у вас не має грошей купити маску, вам ії безкоштовно дадуть)))
Турецкие авиалинии при входе в самолет выдают пакеты с одноразовыми салфетками и масками. В полете все сидели в масках и стюарды контролировали постоянно.Я, выходя из дьюти фри, в пакетах потеряла маску и уже бежала на гейт.Мне сделал замечание работник аэропорта по поводу маски. Я ответила, что уже опаздываю, чтоб искать и покупать маску. Вытащил свой запчатанный пакет и потребовал, чтобы я своими руками достала маску.Кстати, ехал на самокате за мной минуты две и просил одеть маску)).Зато при в борисполе НИКТО НИКОМУ не делал замечание. Померяли только температуру.
akurt написав:- вечером на Набережной моря очень много людей - половина ходит в масках. Очень мудро.
полностью с вами не согласен в этом вопросе. на открытом воздухе маска это рассадник вирусов, а не наоборот. вообще, сама по себе маска не защищает носящего вообще ни как. Она, гипотетически может защитить от вас, если вы носитель, но это тоже весьма спорно. Но в любом случае маски на пляже в жару - это уже не отдых... пока что я не увидел особых прелестей в жизни в Анталли, доживать на пенсии - этакий вариант дома престарелых - может быть. Но судя по ценам на продукты, которые вы пишите особой разницы не заметил - фактически цены на многое одинаковы особенно с учетом сезонности. Тот же арбуз сейчас 6,90грн, помидоры 5-15грн на рынке. Инжир по 40грн, абрикосы 20-30 грн, лимоны 35-40грн, бананы от 22грн. Вы ищите по дешевле в Турции и по дороже в Украине для сравнения, я сравниваю с по дешевле в Украине и разницы особой не вижу. И за 350-500 грн из наших маркетов можно выходить с тяжелыми и полными сумками. Единственный + в Турции может быть в медицине, но пока что это все на уровне теорий, а как оно будет на самом деле и чего будет стоить та страховка, когда реально прижмет - это большой вопрос.