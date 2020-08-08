Додано: Нед 09 сер, 2020 14:20

ol_zy написав: В маске на пляже - это конечно очень оригинально, а главное абсолютно бесполезно, но надо же поддерживать продажу масок для туристов (наверное, т.к. местным бесплатно раздают?) - интересный вид будет у возвратившихся с такого отдыха - белый прямоугольник на фейсе . В маске на пляже - это конечно очень оригинально, а главное абсолютно бесполезно, но надо же поддерживать продажу масок для туристов (наверное, т.к. местным бесплатно раздают?) - интересный вид будет у возвратившихся с такого отдыха - белый прямоугольник на фейсе

Преображенский:

Борменталь:

Преображенский:

Вот никаких и не читайте.

Думаю вокруг вас - ol_zy - все носят такие. Оглянитесь.

все носили маски на подбородках, на локтях и на коленях

Если вы заботитесь о своём пищеварении — мой добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.Гм… Да ведь других нет.- даю хороший совет: если что-то хотите узнать из первых рук - спросите у'a.Второй совет - читайте украинскиее газеты: за сутки новых заболеваний 1199... Куда там Турции. Не догнать...На самом деле:- маска обязательна при входе в супермаркет. Тут надо учесть следующее: в Турции нет супермаркетов типа АТБ с толпой посетителей, которые на 500 гривен хотят купить хоть что-то напоминающие внешне еду. Здесь супермаркет через каждый 170-250 м (!!!) и потому если вы увидите в супермаркете больше 3-х (трех) покупателей - я лично вам пополню счет на мобильном на 50 гривен. Естественно, что нет и очередей на кассах.- на улицах уже никто не ходит в масках и НЕ потому, что разгильдяи, как ваши соседи, а потому что- в масках ездят пассажиры в городских автобусах. Тут нужно учесть, что здесь городской транспорт - это не прогнившие насквозь желтые Богданы, в которых набито как селедок людей, а огромные автобусы, которые ездят так часто и они такие большие что я специально смотрел - вряд ли в огромном автобусе находится более 10-ти человек.- но всех предупреждают о соблюдении социальной дистанции - вчера был в Археологическом музее - так даже там перед статуями, сделанными из мрамора 2000 лет, и то нанесены на полу предупреждающие полосы.- перед входом в музей или в большой супермаркет обязательно измеряют температуру - дистанционным приборчиком, напоминающим детский пистолет.- вечером на Набережной моря очень много людей - половина ходит в масках.- на пляже всегда достаточно места, чтобы расположиться МИНИМУМ в 5-и метрах от групп пришедших. И на пляже -- так волнуется - никто не ходит в масках.ЗДЕСЬ ВЫ НЕ УВИДИТЕ ТКАНЕВЫХ НАМОРДНИКОВ, ПОШИТЫХ ИЗ СТАРОЙ ХБ ТКАНИ, И КОТОРЫЕ ТАК УЖЕ "ЗАНОСИЛИ", что напоминают старые застиранные трусы.Непонятно, кого хотят обмануть... Скорее всего - себя.Самое главное: у меня гостят люди из Запорожья - я их тщательно проконсультировал, как лететь в самолёт, какие требования по безопасности -- купили по 6 гривен маски и НЕ снимали их до выхода их аэропорта в Анталии.Так вот все 168 пассажиров самолета:- перед вылетом из аэропорта Запорожья как подорванные жрали котлеты и заедали их варенными яйцами. Была полночь... Чавкали и чавкали, звенела скорлупа яиц... Все это было ОЧЕНЬ гигиенично.- Туалет в аэропорту Запорожья (Новый терминал так и не открыли) - напоминал дырку в дощатом туалете в заброшенном давно селе. Какая гигиена????? Вы о чем????- в самолёте- обманывали непонятно кого. Стюардессы устали призывать одеть маски и уже не призывали их стянуть подбородка на нос - хотя бы на подбородке.Потому - оглянитесь по сторонам.А вообще да - ситуация в мире НЕ улучшается - Румыния побила свой рекорд по заболеваниям и даже превысила за сутки число заболевших в Украине - кажется 1250 румынов подхватили.Господа!Не стесняйтесь - купите новые маски и меняйте их чаще.Мойте тщательно руки с мылом и умывайтесь при возвращении домой.Всегда соблюдайте социальную дистанцию.