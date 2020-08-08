Додано: Нед 09 сер, 2020 19:37

А не замахнуться ли нам за Крым?

(пошаговая инструкция)



1. Прибыть на административную границу с Крымом.

2. Пройти украинский пограничный контроль.

3. Подъехать к российскому кнтролю (на авто) - дать свой паспорт гражданина Украины - бывшего жителя Крыма - и узнать, что тов. Ленин живее всех живых: "Ага, так вы получили в 2015 российский паспорт... Мы все про всех знаем..." - Получил. Всем давали. Разве в РФ запрещено двойное гражданство? - Нет, не запрещено. - Ну вот... 500 000 рублей - в кассу. В каком смысле? - Вы пытаетесь въехать на территорию РФ на авто украинской регистрации. Есть подозрение, что вы его там продадите и скроете выручку/прибыль от РФ. 500 000 рублей - прямо в кассу. - Так оно 2006 года и сейчас не стоит и 100 000... - Прошу не спорить и 500 000 - в кассу - Позовите начальника смены. Я купил авто еще до оккупации Крыма. Это моя собственность, такая же как штаны... - 500 000 платите или разворот.

4. Слава Богу в авто - кроме водителя был еще человек - авто разворачивается, а гражданин Украины в рюкзак выгружает самое необходимое: туалетную бумагу и маски на лицо.

5. Пограничный контроль РФ - толпа в 300 человек. Обращение к российскому пограничнику: вот у меня Грамота от Ленина, вот от Свердлова, вот от Сталина, вот от Хрущева, вот от Брежнева, вот от Андропова, вот от Черненко, вот от Горбачева, вот от Ельцина... И вот еще такая ксива... - Не положено без очереди - проситесь у очереди.

6. Очередь под металлическом навесом - на улице +40, у всех по вискам течет пот и капает с подбородка.

7. Товарищи!... - Тамбовский волк тебе товарищ! В очередь - с***! - Так я вот (показывает заранее припасенную инвалидную палку)... - В очередь, с***!

8. Пот стекал по вискам и падал с подбородка, номер 301 - прошёл.

9. Санитарная служба Роспотребнадзора: распишитесь вот здесь. - А что это? - Обязательство до 12 августа пройти тест на Коронавирус и выслать нам на электронную почту... - А если? - Тогда вам отключат не только газ...

10. Такси до Симферополя. Такси до Севастополя. 23-00. Морально и физически уничтожен.

11. Порешал дела - забрал кусочек бабла за проданную в 2019 недвигу на полуострове демократии и свободы.

12. Дума горькая о том, как вернуться. Выезд с Крыма для него закрыт навсегда.

13. Эврика! Маршрут готов: самолетом до Москвы. Оттуда самолетом до Стамбула. Оттуда самолётом до Львова! Ура, товарищи! ТОЛЬКО ТУРЦИЯ НАС СПАСЕТ!



Примечание: расходы на возвращение во Львов предварительно оценены в 1000 долларов. За точность про 1000 долларов не отвечаю: расчеты предварительные.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...