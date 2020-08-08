Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ol_zy написав: Тот же арбуз сейчас 6,90грн, помидоры 5-15грн на рынке. Инжир по 40грн, абрикосы 20-30 грн, лимоны 35-40грн, бананы от 22грн. Вы ищите по дешевле в Турции и по дороже в Украине для сравнения, я сравниваю с по дешевле в Украине и разницы особой не вижу. И за 350-500 грн из наших маркетов можно выходить с тяжелыми и полными сумками. Единственный + в Турции может быть в медицине, но пока что это все на уровне теорий, а как оно будет на самом деле и чего будет стоить та страховка, когда реально прижмет - это большой вопрос.
Не знаю, мой опыт сегодняшних цен: арбуз видел от 9грн за кг, но есть и по 20 с плюсом, помидоры дешевле 20грн не встречал, а те, что хочется кушать от 35 до 48грн абрикосы не менее 30грн.
вы же понимаете, что, если вы чего-то не видели, то это не значит, что такого нет? а просто вы плохо искали
ol_zy прикольно пытается доказать недоказуемое. Ну вот не нравится ему жить за пределами Украины - не вопрос. Не живи.
"Всякому городу нрав и права; Всяка имеет свой ум голова..." Нужно действовать от обратного, пусть он докажет с фактами на руках, а не опираясь на Интерфакс Россия, что именно ему не нужно жить за границей. Я с интересом почитаю.
Меня вообще забавляет реально то, что постоянно пытаются доказать что akurt'y плохо ТАМ, ГДЕ ОН САМ СЕБЕ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ, а кому-то не там, где он живет - очень хорошо. Вот никто не верит: лично я НЕ считаю, что он НЕ должен жить там, где ОН САМ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ. Он выше пишет про свою пенсию - так вот и на пенсии - дай Бог будет жить там же, где САМ для себя и выбрал. Вот не поверите: Я НЕ ВОЗРАЖАЮ. Ветка то о другом... Если бы беседа была в "Красном уголке" Металлургического завода или колхоза "Заповіт Ілліча" - и на всех смотрел бы грозно тов. Ленин, который из своих 54-х лет прожил 15 лет во Франции, Польше и так далее - то было бы понятно. А так просто забавно... Вот Галине Андреевне Кузьменко приказали жить с 1945 года жить сперва в Киеве, потом в Дубровлаге, а потом в Джамбуле Казахской ССР - она и жила до 1978 года. И даже нравилось.
P.S. На всякий случай: Галина Андреевна Кузьменко жена Нестора Махно.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
А не замахнуться ли нам за Крым? (пошаговая инструкция)
1. Прибыть на административную границу с Крымом. 2. Пройти украинский пограничный контроль. 3. Подъехать к российскому кнтролю (на авто) - дать свой паспорт гражданина Украины - бывшего жителя Крыма - и узнать, что тов. Ленин живее всех живых: "Ага, так вы получили в 2015 российский паспорт... Мы все про всех знаем..." - Получил. Всем давали. Разве в РФ запрещено двойное гражданство? - Нет, не запрещено. - Ну вот... 500 000 рублей - в кассу. В каком смысле? - Вы пытаетесь въехать на территорию РФ на авто украинской регистрации. Есть подозрение, что вы его там продадите и скроете выручку/прибыль от РФ. 500 000 рублей - прямо в кассу. - Так оно 2006 года и сейчас не стоит и 100 000... - Прошу не спорить и 500 000 - в кассу - Позовите начальника смены. Я купил авто еще до оккупации Крыма. Это моя собственность, такая же как штаны... - 500 000 платите или разворот. 4. Слава Богу в авто - кроме водителя был еще человек - авто разворачивается, а гражданин Украины в рюкзак выгружает самое необходимое: туалетную бумагу и маски на лицо. 5. Пограничный контроль РФ - толпа в 300 человек. Обращение к российскому пограничнику: вот у меня Грамота от Ленина, вот от Свердлова, вот от Сталина, вот от Хрущева, вот от Брежнева, вот от Андропова, вот от Черненко, вот от Горбачева, вот от Ельцина... И вот еще такая ксива... - Не положено без очереди - проситесь у очереди. 6. Очередь под металлическом навесом - на улице +40, у всех по вискам течет пот и капает с подбородка. 7. Товарищи!... - Тамбовский волк тебе товарищ! В очередь - с***! - Так я вот (показывает заранее припасенную инвалидную палку)... - В очередь, с***! 8. Пот стекал по вискам и падал с подбородка, номер 301 - прошёл. 9. Санитарная служба Роспотребнадзора: распишитесь вот здесь. - А что это? - Обязательство до 12 августа пройти тест на Коронавирус и выслать нам на электронную почту... - А если? - Тогда вам отключат не только газ... 10. Такси до Симферополя. Такси до Севастополя. 23-00. Морально и физически уничтожен. 11. Порешал дела - забрал кусочек бабла за проданную в 2019 недвигу на полуострове демократии и свободы. 12. Дума горькая о том, как вернуться. Выезд с Крыма для него закрыт навсегда. 13. Эврика! Маршрут готов: самолетом до Москвы. Оттуда самолетом до Стамбула. Оттуда самолётом до Львова! Ура, товарищи! ТОЛЬКО ТУРЦИЯ НАС СПАСЕТ!
Примечание: расходы на возвращение во Львов предварительно оценены в 1000 долларов. За точность про 1000 долларов не отвечаю: расчеты предварительные.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...