Додано: Нед 09 сер, 2020 18:09

ol_zy прикольно пытается доказать недоказуемое.

Ну вот не нравится ему жить за пределами Украины - не вопрос.

Не живи.



"Всякому городу нрав и права;

Всяка имеет свой ум голова..."



Меня вообще забавляет реально то, что постоянно пытаются доказать что akurt'y плохо ТАМ, ГДЕ ОН САМ СЕБЕ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ, И ГДЕ ЕМУ НРАВИТСЯ, и НЕ нравится там, где он НЕ живет...

Вот никто не поверит: лично я НЕ считаю, что ol_zy/неol_zy НЕ должен жить там, где ОН САМ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ.

Вот не поверите: Я НЕ ВОЗРАЖАЮ.

Ветка то о другом...

Ветка для тех, кто хочет/может поменять свою жизнь или выгодно/удачно вложить припрятанные под грушей бабулеты.

Куда собрались? В Испанию - так уже и король сбежал. Куда собрались? В Албанию - ветер в паруса!

Куда собрались: в США? Удачи!



Если бы беседа была в "Красном уголке" Металлургического завода или колхоза "Заповіт Ілліча" - и на всех смотрел бы грозно тов. Ленин, который из своих 54-х лет прожил 15 лет во Франции, Польше и так далее - то было бы понятно. Тов. Ленин одобрил бы и сказал то, что написал в работе "Что делать?": "«От пропагандиста требуются не те качества, что от агитатора».



А так просто забавно...

Востаннє редагувалось akurt в Нед 09 сер, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...