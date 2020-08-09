Додано: Нед 09 сер, 2020 22:21

akurt написав: ol_zy прикольно пытается доказать недоказуемое.

Ну вот не нравится ему жить за пределами Украины - не вопрос.

Не живи.



"Всякому городу нрав и права;

Всяка имеет свой ум голова..."



Меня вообще забавляет реально то, что постоянно пытаются доказать что akurt'y плохо ТАМ, ГДЕ ОН САМ СЕБЕ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ, И ГДЕ ЕМУ НРАВИТСЯ, и НЕ нравится там, где он НЕ живет...

Вот никто не поверит: лично я НЕ считаю, что ol_zy/неol_zy НЕ должен жить там, где ОН САМ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ.

Вот не поверите: Я НЕ ВОЗРАЖАЮ.

Ветка то о другом...

Ветка для тех, кто хочет/может поменять свою жизнь или выгодно/удачно вложить припрятанные под грушей бабулеты.

Куда собрались? В Испанию - так уже и король сбежал. Куда собрались? В Албанию - ветер в паруса!

Куда собрались: в США? Удачи!



Если бы беседа была в "Красном уголке" Металлургического завода или колхоза "Заповіт Ілліча" - и на всех смотрел бы грозно тов. Ленин, который из своих 54-х лет прожил 15 лет во Франции, Польше и так далее - то было бы понятно. Тов. Ленин одобрил бы и сказал то, что написал в работе "Что делать?": "«От пропагандиста требуются не те качества, что от агитатора».



А так просто забавно... прикольно пытается доказать недоказуемое.Ну вот не нравится ему жить за пределами Украины -Не живи."Всякому городу нрав и права;Всяка имеет свой ум голова..."Меня вообще забавляет реально то, что постоянно пытаются доказать что'y плохо ТАМ, ГДЕ ОН САМ СЕБЕ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ, И ГДЕ ЕМУ НРАВИТСЯ, и НЕ нравится там, где он НЕ живет...Вот никто не поверит: лично я НЕ считаю, чтонеНЕ должен жить там, где ОН САМ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ.Вот не поверите: Я НЕ ВОЗРАЖАЮ.Ветка для тех, кто хочет/может поменять свою жизнь или выгодно/удачно вложить припрятанные под грушей бабулеты.Куда собрались? В Испанию - так уже и король сбежал. Куда собрались? В Албанию - ветер в паруса!Куда собрались: в США? Удачи!Если бы беседа была в "" Металлургического завода или колхоза "Заповіт Ілліча" - и на всех смотрел бы грозно тов. Ленин, который из своих 54-х лет прожил 15 лет во Франции, Польше и так далее - то было бы понятно. Тов. Ленин одобрил бы и сказал то, что написал в работе "Что делать?": "«От пропагандиста требуются не те качества, что от агитатора».А так просто забавно...

вы просто все с ног на голову перевернули. Это вы пытаетесь доказать, что в Украине жить хуже чем в Турции. А я всего лишь говорю, что и в Украине не так плохо как вы пытаететесь это преподать. Где я писал, что вне Украины хуже? Поверьте я был в нескольких десятках стран и по работе и в качестве туриста и прекрасно себе представляю и уровень цен и условия жизни.Не пишите что в Украине все плохо при этом приводя цены на продукты для сравнения насколько все дешевле в Турции, а если начали сравнивать, то уважайте и обратное мнение, что цены в Украине не на все настолько выше, а на что-то выше, а на что-то ниже.Это как раз вы пытаетесь убедить насколько в Украине все плохо и как только кто-то говорит, что это не так, то сразу воспринимаете это в штыки - не стоит.+ и - есть в каждой стране вы для себя выбрали Турцию и рассказываете о плюсах для вас, но некоторые плюсы не совсем и плюсы для других. И не стоит сразу всех вокруг критиковать почем зря, если кто-то указывает, что ваш плюс он для него и не плюс вовсе.Если вы не хотите, чтобы мы тут уточняли по поводу Украины, то и не сравнивайте с Украиной в таком ключе - просто пишите стоимость продуктов в Турции. А дороже это или дешевле каждый решит себе сам.