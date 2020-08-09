Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ol_zy написав: Тот же арбуз сейчас 6,90грн, помидоры 5-15грн на рынке. Инжир по 40грн, абрикосы 20-30 грн, лимоны 35-40грн, бананы от 22грн. Вы ищите по дешевле в Турции и по дороже в Украине для сравнения, я сравниваю с по дешевле в Украине и разницы особой не вижу. И за 350-500 грн из наших маркетов можно выходить с тяжелыми и полными сумками. Единственный + в Турции может быть в медицине, но пока что это все на уровне теорий, а как оно будет на самом деле и чего будет стоить та страховка, когда реально прижмет - это большой вопрос.
Не знаю, мой опыт сегодняшних цен: арбуз видел от 9грн за кг, но есть и по 20 с плюсом, помидоры дешевле 20грн не встречал, а те, что хочется кушать от 35 до 48грн абрикосы не менее 30грн.
вы же понимаете, что, если вы чего-то не видели, то это не значит, что такого нет? а просто вы плохо искали
ol_zy прикольно пытается доказать недоказуемое. Ну вот не нравится ему жить за пределами Украины - не вопрос. Не живи.
"Всякому городу нрав и права; Всяка имеет свой ум голова..."
Меня вообще забавляет реально то, что постоянно пытаются доказать что akurt'y плохо ТАМ, ГДЕ ОН САМ СЕБЕ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ, И ГДЕ ЕМУ НРАВИТСЯ, и НЕ нравится там, где он НЕ живет... Вот никто не поверит: лично я НЕ считаю, что ol_zy/неol_zy НЕ должен жить там, где ОН САМ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ. Вот не поверите: Я НЕ ВОЗРАЖАЮ. Ветка то о другом... Ветка для тех, кто хочет/может поменять свою жизнь или выгодно/удачно вложить припрятанные под грушей бабулеты. Куда собрались? В Испанию - так уже и король сбежал. Куда собрались? В Албанию - ветер в паруса! Куда собрались: в США? Удачи!
Если бы беседа была в "Красном уголке" Металлургического завода или колхоза "Заповіт Ілліча" - и на всех смотрел бы грозно тов. Ленин, который из своих 54-х лет прожил 15 лет во Франции, Польше и так далее - то было бы понятно. Тов. Ленин одобрил бы и сказал то, что написал в работе "Что делать?": "«От пропагандиста требуются не те качества, что от агитатора».
А так просто забавно...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 09 сер, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt написав:ol_zy прикольно пытается доказать недоказуемое. Ну вот не нравится ему жить за пределами Украины - не вопрос. Не живи.
"Всякому городу нрав и права; Всяка имеет свой ум голова..."
Меня вообще забавляет реально то, что постоянно пытаются доказать что akurt'y плохо ТАМ, ГДЕ ОН САМ СЕБЕ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ, И ГДЕ ЕМУ НРАВИТСЯ, и НЕ нравится там, где он НЕ живет... Вот никто не поверит: лично я НЕ считаю, что ol_zy/неol_zy НЕ должен жить там, где ОН САМ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ. Вот не поверите: Я НЕ ВОЗРАЖАЮ. Ветка то о другом... Ветка для тех, кто хочет/может поменять свою жизнь или выгодно/удачно вложить припрятанные под грушей бабулеты. Куда собрались? В Испанию - так уже и король сбежал. Куда собрались? В Албанию - ветер в паруса! Куда собрались: в США? Удачи!
Если бы беседа была в "Красном уголке" Металлургического завода или колхоза "Заповіт Ілліча" - и на всех смотрел бы грозно тов. Ленин, который из своих 54-х лет прожил 15 лет во Франции, Польше и так далее - то было бы понятно. А так просто забавно...
зато акурт же знає що в Бучі погано, мабуть має магічну кулю з всевидячим оком та мелафоном.
А еще лучшая бизнес идея- зимой по снегу,желтыми струями картины "писать",которые снимать на видео,создать Ютуб канал и выкладывать там.Можно даже фото самого процесса,одной рукой держать и рисовать,другой снимать Эдакий,Украинский-Урино Уорхол!
А еще лучшая бизнес идея- зимой по снегу,желтыми струями картины "писать",которые снимать на видео,создать Ютуб канал и выкладывать там.Можно даже фото самого процесса,одной рукой держать и рисовать,другой снимать Эдакий,Украинский-Урино Уорхол!
Ролик с забоем и разделкой свиньи одного украинского блогера собрал более миллиона просмотров за 3 недели.... думайте сами
akurt написав:ol_zy прикольно пытается доказать недоказуемое. Ну вот не нравится ему жить за пределами Украины - не вопрос. Не живи.
"Всякому городу нрав и права; Всяка имеет свой ум голова..."
Меня вообще забавляет реально то, что постоянно пытаются доказать что akurt'y плохо ТАМ, ГДЕ ОН САМ СЕБЕ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ, И ГДЕ ЕМУ НРАВИТСЯ, и НЕ нравится там, где он НЕ живет... Вот никто не поверит: лично я НЕ считаю, что ol_zy/неol_zy НЕ должен жить там, где ОН САМ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ. Вот не поверите: Я НЕ ВОЗРАЖАЮ. Ветка то о другом... Ветка для тех, кто хочет/может поменять свою жизнь или выгодно/удачно вложить припрятанные под грушей бабулеты. Куда собрались? В Испанию - так уже и король сбежал. Куда собрались? В Албанию - ветер в паруса! Куда собрались: в США? Удачи!
Если бы беседа была в "Красном уголке" Металлургического завода или колхоза "Заповіт Ілліча" - и на всех смотрел бы грозно тов. Ленин, который из своих 54-х лет прожил 15 лет во Франции, Польше и так далее - то было бы понятно. Тов. Ленин одобрил бы и сказал то, что написал в работе "Что делать?": "«От пропагандиста требуются не те качества, что от агитатора».
А так просто забавно...
вы просто все с ног на голову перевернули. Это вы пытаетесь доказать, что в Украине жить хуже чем в Турции. А я всего лишь говорю, что и в Украине не так плохо как вы пытаететесь это преподать. Где я писал, что вне Украины хуже? Поверьте я был в нескольких десятках стран и по работе и в качестве туриста и прекрасно себе представляю и уровень цен и условия жизни. Не пишите что в Украине все плохо при этом приводя цены на продукты для сравнения насколько все дешевле в Турции, а если начали сравнивать, то уважайте и обратное мнение, что цены в Украине не на все настолько выше, а на что-то выше, а на что-то ниже. Это как раз вы пытаетесь убедить насколько в Украине все плохо и как только кто-то говорит, что это не так, то сразу воспринимаете это в штыки - не стоит. + и - есть в каждой стране вы для себя выбрали Турцию и рассказываете о плюсах для вас, но некоторые плюсы не совсем и плюсы для других. И не стоит сразу всех вокруг критиковать почем зря, если кто-то указывает, что ваш плюс он для него и не плюс вовсе. Если вы не хотите, чтобы мы тут уточняли по поводу Украины, то и не сравнивайте с Украиной в таком ключе - просто пишите стоимость продуктов в Турции. А дороже это или дешевле каждый решит себе сам.