|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 сер, 2020 05:58
Заценили какую рекламную компанию замутил акурт что б новости говорили что Лукашенко свалил в Турцию?
акурт- рекламщик от Аллаха:)
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3851
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|5357
|587819
|
|
|988
|114100
|
|
|5
|4248
|
|