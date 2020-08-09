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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 723724725726
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 05:58

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Заценили какую рекламную компанию замутил акурт что б новости говорили что Лукашенко свалил в Турцию? :) акурт- рекламщик от Аллаха:)
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