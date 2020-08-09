Додано: Пон 10 сер, 2020 07:55

Выходные прошли просто замечательно:

- мы узнали, что лучше всего пить зеленый чаи и для лучшего извлечения экстрактивных веществ нужно заваривать один и тот же пакетик чая ровно каждый день в течение 7-ми дней.

- мы узнали, что при плавании в море нужно надевать медицинскую маску, которую стыдимся надевать дома;

- мы узнали, что маска на лице оставляет белый прямоугольник, придающий отдыхающему импозантный вид;

- мы узнали, что люди не знают, что есть крем от загара/для загара, которым стоит обрабатывать лицо для исключения солнечных ожогов;

- мы узнали, что Украина полна качественных дешёвых продуктов, о существовании которых правда никто не подозревает;

- мы узнали, что даже можно купить арбуз и насладиться его вкусом...



Давно это было, но однажды мне удалось поменять 1-к кооперативную квартиру БЕЗ доплаты на 2-х комнатную государственную. Мой выигрыш был в расширении жилой площади - я стал совершенно без доплаты владельцем двушки, а мои контрагенты получили "спасательный" круг - пусть 1-к, но зато квартиру, которую можно продать/завещать/дарить.

Это был очень важный вопрос, ибо в в двушке жили муж и жена, а дочка их с мужем жили отдельно. Муж - папа этой дочки - пошел на рынок и купил простой замечательный арбуз - такой же, как описан на предыдущей странице.

Он с удовольствием съел замечательный арбуз и - вот не поверите - на утро умер.

Жена его - слава Богу и на радость мне - арбуз не ела - не умерла (Слава тебе, Господи) и именно потому я стал владельцем первой в своей жизни двушки...

А еще я с тех пор не ем арбузы в Украине.



Таким образом мы узнали ГЛАВНОЕ: есть люди, которых НЕ интересует КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.

По-своему это хорошо.

А если люди, которых КАЧЕСТВО ЖИЗНИ интересует.



Для тех, кто живет в Анталии есть уникальная возможность провести целый день в Канаде.

Мы с моими гостями из Запорожья, за забором дачи которых огромные плантации арбузов - ну или того, что называется "арбуз" (как правило все поля так густо засыпаны белым порошком, от которого арбуз в ужасе разувается и спеет в три раза быстрее) проведем весь день именно в Канаде!



Ну и пока я весь день буду наслаждаться видами Канады, для Вас - как сказал бы Воланд - "очень важная информация". И это - о недвижимости.

Вчера по Вайберу мне был произнесен комплимент:

- А ведь вы были правы в 2015 - надо было отдавать, пока берут. Я понял ценность совета только сейчас...

Итак: я в Канаде - а Вам интересная информация.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...