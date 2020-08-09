RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 722723724725
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

акурт, ответишь мне по поводу американэнспресс и карт мир? Может я решу купить надвину в Турции:)
Понаехал
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3811
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:21

  akurt написав:ol_zy прикольно пытается доказать недоказуемое.
Ну вот не нравится ему жить за пределами Украины - не вопрос.
Не живи.

"Всякому городу нрав и права;
Всяка имеет свой ум голова..."

Меня вообще забавляет реально то, что постоянно пытаются доказать что akurt'y плохо ТАМ, ГДЕ ОН САМ СЕБЕ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ, И ГДЕ ЕМУ НРАВИТСЯ, и НЕ нравится там, где он НЕ живет...
Вот никто не поверит: лично я НЕ считаю, что ol_zy/неol_zy НЕ должен жить там, где ОН САМ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ.
Вот не поверите: Я НЕ ВОЗРАЖАЮ.
Ветка то о другом...
Ветка для тех, кто хочет/может поменять свою жизнь или выгодно/удачно вложить припрятанные под грушей бабулеты.
Куда собрались? В Испанию - так уже и король сбежал. Куда собрались? В Албанию - ветер в паруса!
Куда собрались: в США? Удачи!

Если бы беседа была в "Красном уголке" Металлургического завода или колхоза "Заповіт Ілліча" - и на всех смотрел бы грозно тов. Ленин, который из своих 54-х лет прожил 15 лет во Франции, Польше и так далее - то было бы понятно. Тов. Ленин одобрил бы и сказал то, что написал в работе "Что делать?": "«От пропагандиста требуются не те качества, что от агитатора».

А так просто забавно...

вы просто все с ног на голову перевернули. Это вы пытаетесь доказать, что в Украине жить хуже чем в Турции. А я всего лишь говорю, что и в Украине не так плохо как вы пытаететесь это преподать. Где я писал, что вне Украины хуже? Поверьте я был в нескольких десятках стран и по работе и в качестве туриста и прекрасно себе представляю и уровень цен и условия жизни.
Не пишите что в Украине все плохо при этом приводя цены на продукты для сравнения насколько все дешевле в Турции, а если начали сравнивать, то уважайте и обратное мнение, что цены в Украине не на все настолько выше, а на что-то выше, а на что-то ниже.
Это как раз вы пытаетесь убедить насколько в Украине все плохо и как только кто-то говорит, что это не так, то сразу воспринимаете это в штыки - не стоит.
+ и - есть в каждой стране вы для себя выбрали Турцию и рассказываете о плюсах для вас, но некоторые плюсы не совсем и плюсы для других. И не стоит сразу всех вокруг критиковать почем зря, если кто-то указывает, что ваш плюс он для него и не плюс вовсе.
Если вы не хотите, чтобы мы тут уточняли по поводу Украины, то и не сравнивайте с Украиной в таком ключе - просто пишите стоимость продуктов в Турции. А дороже это или дешевле каждый решит себе сам.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6080
З нами з: 20.01.15
Подякував: 383 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 23:46

Re: Купуємо для себе квартиру, а НЕ підвал у Бучі)))

Я сам ще це не дивився, але закину сюди.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8393
З нами з: 19.10.15
Подякував: 526 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 07:55

Выходные прошли просто замечательно:
- мы узнали, что лучше всего пить зеленый чаи и для лучшего извлечения экстрактивных веществ нужно заваривать один и тот же пакетик чая ровно каждый день в течение 7-ми дней.
- мы узнали, что при плавании в море нужно надевать медицинскую маску, которую стыдимся надевать дома;
- мы узнали, что маска на лице оставляет белый прямоугольник, придающий отдыхающему импозантный вид;
- мы узнали, что люди не знают, что есть крем от загара/для загара, которым стоит обрабатывать лицо для исключения солнечных ожогов;
- мы узнали, что Украина полна качественных дешёвых продуктов, о существовании которых правда никто не подозревает;
- мы узнали, что даже можно купить арбуз и насладиться его вкусом...

Давно это было, но однажды мне удалось поменять 1-к кооперативную квартиру БЕЗ доплаты на 2-х комнатную государственную. Мой выигрыш был в расширении жилой площади - я стал совершенно без доплаты владельцем двушки, а мои контрагенты получили "спасательный" круг - пусть 1-к, но зато квартиру, которую можно продать/завещать/дарить.
Это был очень важный вопрос, ибо в в двушке жили муж и жена, а дочка их с мужем жили отдельно. Муж - папа этой дочки - пошел на рынок и купил простой замечательный арбуз - такой же, как описан на предыдущей странице.
Он с удовольствием съел замечательный арбуз и - вот не поверите - на утро умер.
Жена его - слава Богу и на радость мне - арбуз не ела - не умерла (Слава тебе, Господи) и именно потому я стал владельцем первой в своей жизни двушки...
А еще я с тех пор не ем арбузы в Украине.

Таким образом мы узнали ГЛАВНОЕ: есть люди, которых НЕ интересует КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.
По-своему это хорошо.
А если люди, которых КАЧЕСТВО ЖИЗНИ интересует.

Для тех, кто живет в Анталии есть уникальная возможность провести целый день в Канаде.
Мы с моими гостями из Запорожья, за забором дачи которых огромные плантации арбузов - ну или того, что называется "арбуз" (как правило все поля так густо засыпаны белым порошком, от которого арбуз в ужасе разувается и спеет в три раза быстрее) проведем весь день именно в Канаде!

Ну и пока я весь день буду наслаждаться видами Канады, для Вас - как сказал бы Воланд - "очень важная информация". И это - о недвижимости.
Вчера по Вайберу мне был произнесен комплимент:
- А ведь вы были правы в 2015 - надо было отдавать, пока берут. Я понял ценность совета только сейчас...
Итак: я в Канаде - а Вам интересная информация.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4615
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1446 раз.
Подякували: 691 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 722723724725
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 534, 535, 536
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5357 587868
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 сер, 2020 23:12
Львівський БатяР
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 97, 98, 99
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
988 114113
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 сер, 2020 20:16
change_pm
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
5 4248
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 21:34
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17345)
10.08.2020 07:51
Золото XAU/USD (2930)
10.08.2020 07:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.