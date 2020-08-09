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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 сер, 2020 21:57
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
акурт, ответишь мне по поводу американэнспресс и карт мир? Может я решу купить надвину в Турции:)
Додано: Нед 09 сер, 2020 22:21
вы просто все с ног на голову перевернули. Это вы пытаетесь доказать, что в Украине жить хуже чем в Турции. А я всего лишь говорю, что и в Украине не так плохо как вы пытаететесь это преподать. Где я писал, что вне Украины хуже? Поверьте я был в нескольких десятках стран и по работе и в качестве туриста и прекрасно себе представляю и уровень цен и условия жизни.
Не пишите что в Украине все плохо при этом приводя цены на продукты для сравнения насколько все дешевле в Турции, а если начали сравнивать, то уважайте и обратное мнение, что цены в Украине не на все настолько выше, а на что-то выше, а на что-то ниже.
Это как раз вы пытаетесь убедить насколько в Украине все плохо и как только кто-то говорит, что это не так, то сразу воспринимаете это в штыки - не стоит.
+ и - есть в каждой стране вы для себя выбрали Турцию и рассказываете о плюсах для вас, но некоторые плюсы не совсем и плюсы для других. И не стоит сразу всех вокруг критиковать почем зря, если кто-то указывает, что ваш плюс он для него и не плюс вовсе.
Если вы не хотите, чтобы мы тут уточняли по поводу Украины, то и не сравнивайте с Украиной в таком ключе - просто пишите стоимость продуктов в Турции. А дороже это или дешевле каждый решит себе сам.
Додано: Нед 09 сер, 2020 23:46
Re: Купуємо для себе квартиру, а НЕ підвал у Бучі)))
Я сам ще це не дивився, але закину сюди.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 10 сер, 2020 07:55
Выходные прошли просто замечательно:
- мы узнали, что лучше всего пить зеленый чаи и для лучшего извлечения экстрактивных веществ нужно заваривать один и тот же пакетик чая ровно каждый день в течение 7-ми дней.
- мы узнали, что при плавании в море нужно надевать медицинскую маску, которую стыдимся надевать дома;
- мы узнали, что маска на лице оставляет белый прямоугольник, придающий отдыхающему импозантный вид;
- мы узнали, что люди не знают, что есть крем от загара/для загара, которым стоит обрабатывать лицо для исключения солнечных ожогов;
- мы узнали, что Украина полна качественных дешёвых продуктов, о существовании которых правда никто не подозревает;
- мы узнали, что даже можно купить арбуз и насладиться его вкусом...
Давно это было, но однажды мне удалось поменять 1-к кооперативную квартиру БЕЗ доплаты на 2-х комнатную государственную. Мой выигрыш был в расширении жилой площади - я стал совершенно без доплаты владельцем двушки, а мои контрагенты получили "спасательный" круг - пусть 1-к, но зато квартиру, которую можно продать/завещать/дарить.
Это был очень важный вопрос, ибо в в двушке жили муж и жена, а дочка их с мужем жили отдельно. Муж - папа этой дочки - пошел на рынок и купил простой замечательный арбуз - такой же, как описан на предыдущей странице.
Он с удовольствием съел замечательный арбуз и - вот не поверите - на утро умер.
Жена его - слава Богу и на радость мне - арбуз не ела - не умерла (Слава тебе, Господи) и именно потому я стал владельцем первой в своей жизни двушки...
А еще я с тех пор не ем арбузы в Украине.
Таким образом мы узнали ГЛАВНОЕ: есть люди, которых НЕ интересует КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.
По-своему это хорошо.
А если люди, которых КАЧЕСТВО ЖИЗНИ интересует.
Для тех, кто живет в Анталии есть уникальная возможность провести целый день в Канаде.
Мы с моими гостями из Запорожья, за забором дачи которых огромные плантации арбузов - ну или того, что называется "арбуз" (как правило все поля так густо засыпаны белым порошком, от которого арбуз в ужасе разувается и спеет в три раза быстрее) проведем весь день именно в Канаде!
Ну и пока я весь день буду наслаждаться видами Канады, для Вас - как сказал бы Воланд - "очень важная информация". И это - о недвижимости.
Вчера по Вайберу мне был произнесен комплимент:
- А ведь вы были правы в 2015 - надо было отдавать, пока берут. Я понял ценность совета только сейчас...
Итак: я в Канаде - а Вам интересная информация.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
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