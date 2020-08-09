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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 722723724725
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

акурт, ответишь мне по поводу американэнспресс и карт мир? Может я решу купить надвину в Турции:)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:21

  akurt написав:ol_zy прикольно пытается доказать недоказуемое.
Ну вот не нравится ему жить за пределами Украины - не вопрос.
Не живи.

"Всякому городу нрав и права;
Всяка имеет свой ум голова..."

Меня вообще забавляет реально то, что постоянно пытаются доказать что akurt'y плохо ТАМ, ГДЕ ОН САМ СЕБЕ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ, И ГДЕ ЕМУ НРАВИТСЯ, и НЕ нравится там, где он НЕ живет...
Вот никто не поверит: лично я НЕ считаю, что ol_zy/неol_zy НЕ должен жить там, где ОН САМ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ.
Вот не поверите: Я НЕ ВОЗРАЖАЮ.
Ветка то о другом...
Ветка для тех, кто хочет/может поменять свою жизнь или выгодно/удачно вложить припрятанные под грушей бабулеты.
Куда собрались? В Испанию - так уже и король сбежал. Куда собрались? В Албанию - ветер в паруса!
Куда собрались: в США? Удачи!

Если бы беседа была в "Красном уголке" Металлургического завода или колхоза "Заповіт Ілліча" - и на всех смотрел бы грозно тов. Ленин, который из своих 54-х лет прожил 15 лет во Франции, Польше и так далее - то было бы понятно. Тов. Ленин одобрил бы и сказал то, что написал в работе "Что делать?": "«От пропагандиста требуются не те качества, что от агитатора».

А так просто забавно...

вы просто все с ног на голову перевернули. Это вы пытаетесь доказать, что в Украине жить хуже чем в Турции. А я всего лишь говорю, что и в Украине не так плохо как вы пытаететесь это преподать. Где я писал, что вне Украины хуже? Поверьте я был в нескольких десятках стран и по работе и в качестве туриста и прекрасно себе представляю и уровень цен и условия жизни.
Не пишите что в Украине все плохо при этом приводя цены на продукты для сравнения насколько все дешевле в Турции, а если начали сравнивать, то уважайте и обратное мнение, что цены в Украине не на все настолько выше, а на что-то выше, а на что-то ниже.
Это как раз вы пытаетесь убедить насколько в Украине все плохо и как только кто-то говорит, что это не так, то сразу воспринимаете это в штыки - не стоит.
+ и - есть в каждой стране вы для себя выбрали Турцию и рассказываете о плюсах для вас, но некоторые плюсы не совсем и плюсы для других. И не стоит сразу всех вокруг критиковать почем зря, если кто-то указывает, что ваш плюс он для него и не плюс вовсе.
Если вы не хотите, чтобы мы тут уточняли по поводу Украины, то и не сравнивайте с Украиной в таком ключе - просто пишите стоимость продуктов в Турции. А дороже это или дешевле каждый решит себе сам.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 23:46

Re: Купуємо для себе квартиру, а НЕ підвал у Бучі)))

Я сам ще це не дивився, але закину сюди.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 11:38

  Долярчик написав:Я сам ще це не дивився, але закину сюди.


Ого цінник! То є імхо Махмутлар, щось я не почув у відео?

Хата - 75 к йоро, айдат - 75 ойро, 8 к йоро в меблі+техніку.

зі. Бачу, що у афтора відео був гарний "казахський" ріелтор :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:58

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://stooq.pl/q/?s=usdtry
7,324
Можна було почекати покупцям , а може ПА8 скоро.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 722723724725
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