RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 722723724725
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 11:38

  Долярчик написав:Я сам ще це не дивився, але закину сюди.


Ого цінник! То є імхо Махмутлар, щось я не почув у відео?

Хата - 75 к йоро, айдат - 75 ойро, 8 к йоро в меблі+техніку.

зі. Бачу, що у афтора відео був гарний "казахський" ріелтор :)
change_pm
 
Повідомлень: 1771
З нами з: 03.02.16
Подякував: 52 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:58

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://stooq.pl/q/?s=usdtry
7,324
Можна було почекати покупцям , а може ПА8 скоро.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20923
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 1499 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:04

  change_pm написав:Ого цінник! То є імхо Махмутлар, щось я не почув у відео?
Хата - 75 к йоро, айдат - 75 ойро, 8 к йоро в меблі+техніку.
зі. Бачу, що у афтора відео був гарний "казахський" ріелтор :)


Я видео не смотрел - как то меня Алания - село в провинции Анталия - как-то совсем НЕ интересует.
Но:
- в Махумутларе (Алания) уже месяца три идет массовый "сброс" квартир, купленных под краткосрочную аренду. Моим приятелям из Днепра риэлтор пытался всучить на этапе фундамента "1+1" за 51 500 евро со сроком сдачи в 2021 году. Через месяц после этого были предложения там квартир по 45 000 евро - я написал приятелю, что его хотели развести на 51500-45000=6500 евро.
- айдат 75 лир это нормально и даже хорошо (примерно 300 гривен в месяц).
- а вот 8 000 евро мебель+техника - надо подумать...
В прошлом сентябре мы взяли комплект НОВОЙ мебели в самом приличном мебельном салоне на трешку "2+1" - приятелю за 16000 лир - дали скидку - 14 000 лир - это было 2400 долларов.
Это на "2+1" - по мебели или "развод" или мебель с позолотой.
Техника:
- большой холодильник Самсунг или LG - примерно 800 долларов - между прочим цены на холодильники как в Украине.
- стиралка и посудомойка в сумме примерно 3500 лир - это тоже Самсунг или LG - это примерно
650 долларов в сумме.
- кондиционеры - давно цену не смотрел - но примерно по 2500-3000 лир - это по 10000-12000 гривен - примерно 400 долларов. На квартиру надо 2 минимум.
Что-это не получается "8 000 евро мебель и техника".
Точно "казахский риэлтор"...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 10 сер, 2020 19:13, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4615
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1446 раз.
Подякували: 691 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:10

  akurt написав:
  change_pm написав:Ого цінник! То є імхо Махмутлар, щось я не почув у відео?
Хата - 75 к йоро, айдат - 75 ойро, 8 к йоро в меблі+техніку.
зі. Бачу, що у афтора відео був гарний "казахський" ріелтор :)


Я видео не смотрел - как то меня Алания - село в провинции Анталия - как-то совсем НЕ интересует.
Но:
- в Махумутларе (Алания) уже месяца три идет массовый "сброс" квартир, купленных под краткосрочную аренду. Моим приятелям из Днепра риэлтор пытался всучить на этапе фундамента "1+1" за 51 500 евро со сроком сдачи в 2021 году. Через месяц после этого были предложения там квартир по 45 000 евро - я написал приятелю, что его хотели развести на 51500-45000=6500 евро.
- айдат 75 лир это нормально и даже хорошо (примерно 300 гривен в месяц).
- а вот 8 ойро мебель+техника - надо подумать...
В прошлом сентябре мы взяли комплект НОВОЙ мебели в самом приличном мебельном салоне на трешку "2+1" - приятелю за 16000 лир - дали скидку - 14 000 лир - это было 2400 долларов.
Это на "2+1" - по мебели или "развод" или мебель с позолотой.
Техника:
- большой холодильник Самсунг или LG - примерно 800 долларов - между прочим цены на холодильники как в Украине.
- стиралка и посудомойка в сумме примерно 3500 лир - это тоже Самсунг или LG - это примерно
650 долларов в сумме.
- кондиционеры - давно цену не смотрел - но примерно по 2500-3000 лир - это по 10000-12000 гривен - примерно 400 долларов. На квартиру надо 2 минимум.
Что-это не получается "8 000 евро мебель и техника".
Точно "казахский риэлтор"...

Акурт, той чорт сказав, що айдат 75 ойро, а не лір :) у місяць, не в рік!
change_pm
 
Повідомлень: 1771
З нами з: 03.02.16
Подякував: 52 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:14

Ну, блин, я этот РАЗВОД не заметил, так как и подумать не мог...
Обычная квартплата в ОСББ 50-100-150-170 лир в месяц.
(у меня 100 лир).
Может быть в КРУТОМ комплексе где есть Бог знает что - хамам, сауна, подземный паркинг и так далее - 250 лир - это примерно 40 евро в месяц - но это считается ОЧЕЕЕЕЕНЬ дорого...
Это в месяц.
Риэлтор суперказахский...

P.S. Я этот развод на бабки не заметил - так как и в голову не пришло, что могут на айдате (квартплате) разводить...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4615
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1446 раз.
Подякували: 691 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:28

  akurt написав:Ну, блин, я этот РАЗВОД не заметил, так как и подумать не мог...
Обычная квартплата в ОСББ 50-100-150-170 лир в месяц.
(у меня 100 лир).
Может быть в КРУТОМ комплексе где есть Бог знает что - хамам, сауна, подземный паркинг и так далее - 250 лир - это примерно 40 евро в месяц - но это считается ОЧЕЕЕЕЕНЬ дорого...
Это в месяц.
Риэлтор суперказахский...

P.S. Я этот развод на бабки не заметил - так как и в голову не пришло, что могут на айдате (квартплате) разводить...

Вже все?
І в Туреччині найо, нашого хлопа?о


В Бучі айдат 250 грн., В Києві з кавалірки 270 грн.
В місяць.
Грн., Не євро, не долари США, не ліри!!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20923
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 1499 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:37

  flyman написав:
  akurt написав:Ну, блин, я этот РАЗВОД не заметил, так как и подумать не мог...
Обычная квартплата в ОСББ 50-100-150-170 лир в месяц.
(у меня 100 лир).
Может быть в КРУТОМ комплексе где есть Бог знает что - хамам, сауна, подземный паркинг и так далее - 250 лир - это примерно 40 евро в месяц - но это считается ОЧЕЕЕЕЕНЬ дорого...
Это в месяц.
Риэлтор суперказахский...

P.S. Я этот развод на бабки не заметил - так как и в голову не пришло, что могут на айдате (квартплате) разводить...

Вже все?
І в Туреччині найо, нашого хлопа?о


В Бучі айдат 250 грн., В Києві з кавалірки 270 грн.
В місяць.
Грн., Не євро, не долари США, не ліри!!

А басейн є? Спортзал? Хамам? Море далеко?

Отож бо й воно! 8)

Який айдат, такі і послуги :)
change_pm
 
Повідомлень: 1771
З нами з: 03.02.16
Подякував: 52 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 20:01

"Економісти" є всюди...

Я вам розкажу тему курсової роботи вашої спеціальності на конкретному прикладі.
В минулому році я допоміг приятелям забрати останню квартиру в реально чудовому будинку, там 20 кваратир, з них 4 - двушки, 12 - трьошки і 4 - дворівневі квартири.
Склад мешканців:
- Україна - 2
- РФ - 1
- Велика Британія - 2
- інших не знаю.

Дуже різна публіка і за моїми спостереженянми - половина - не живуть (можливо із-за коронавірусу просто не змогли прилетіти/приїхати).
Створюється ЗАБУДОВНИКОМ ОСББ.
Призначають айдат (квартплату) 170 лір.
Питаю я: а чому 170 (забагато)?
Відповідь:
- Ну, ми так подумали (!!!!!!!!!!) 150 (25 доларів) мало, а 200 (30 доларів) - багато.
То придумали цифру 170...
Який тут вихід: треба щоби були реальні збори ОСББ і вимоги:
- Голова ОСББ - із мешканців будинка.
- Таблиця видатків.
Все просто.

Але забудовника я розумію: чого би і не заробити трохи грошей (Голова ОСББ - штатний співробітник Забудовника).
Це - економіка - пане Флаймане...

Почитайте книжки/матеріали на тему:
Ціноутворювання для бизнесу
Очі розкриються...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4615
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1446 раз.
Подякували: 691 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 722723724725
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, remark і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
996 114759
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 19:14
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 534, 535, 536
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5358 588399
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 11:05
Долярчик
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
5 4256
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 21:34
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25365)
10.08.2020 20:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.