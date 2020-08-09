Додано: Пон 10 сер, 2020 19:04

change_pm написав: Ого цінник! То є імхо Махмутлар, щось я не почув у відео?

Хата - 75 к йоро, айдат - 75 ойро, 8 к йоро в меблі+техніку.

зі. Бачу, що у афтора відео був гарний "казахський" ріелтор Ого цінник! То є імхо Махмутлар, щось я не почув у відео?Хата - 75 к йоро, айдат - 75 ойро, 8 к йоро в меблі+техніку.зі. Бачу, що у афтора відео був гарний "казахський" ріелтор

надо подумать...

мебель с позолотой.

Я видео не смотрел - как то меня Алания -- как-то совсем НЕ интересует.Но:- в Махумутларе (Алания) уже месяца три идет массовый "сброс" квартир, купленных под краткосрочную аренду. Моим приятелям из Днепра риэлтор пытался всучить на этапе фундамента "1+1" за 51 500 евро со сроком сдачи в 2021 году. Через месяц после этого были предложения там квартир по 45 000 евро - я написал приятелю, что его хотели развести на 51500-45000=6500 евро.- айдат 75 лир это нормально и даже хорошо (примерно 300 гривен в месяц).- а вот 8 000 евро мебель+техника -В прошлом сентябре мы взяли комплект НОВОЙ мебели в самом приличном мебельном салоне на трешку "2+1" - приятелю за 16000 лир - дали скидку - 14 000 лир - это было 2400 долларов.Это на "2+1" - по мебели или "развод" илиТехника:- большой холодильник Самсунг или LG - примерно 800 долларов - между прочим цены на холодильники как в Украине.- стиралка и посудомойка в сумме примерно 3500 лир - это тоже Самсунг или LG - это примерно650 долларов в сумме.- кондиционеры - давно цену не смотрел - но примерно по 2500-3000 лир - это по 10000-12000 гривен - примерно 400 долларов. На квартиру надо 2 минимум.Что-это не получается "8 000 евро мебель и техника".