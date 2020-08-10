Ого цінник! То є імхо Махмутлар, щось я не почув у відео?
Хата - 75 к йоро, айдат - 75 ойро, 8 к йоро в меблі+техніку.
зі. Бачу, що у афтора відео був гарний "казахський" ріелтор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 сер, 2020 11:38
Додано: Пон 10 сер, 2020 14:58
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
7,324
Можна було почекати покупцям , а може ПА8 скоро.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 19:04
Я видео не смотрел - как то меня Алания - село в провинции Анталия - как-то совсем НЕ интересует.
Но:
- в Махумутларе (Алания) уже месяца три идет массовый "сброс" квартир, купленных под краткосрочную аренду. Моим приятелям из Днепра риэлтор пытался всучить на этапе фундамента "1+1" за 51 500 евро со сроком сдачи в 2021 году. Через месяц после этого были предложения там квартир по 45 000 евро - я написал приятелю, что его хотели развести на 51500-45000=6500 евро.
- айдат 75 лир это нормально и даже хорошо (примерно 300 гривен в месяц).
- а вот 8 000 евро мебель+техника - надо подумать...
В прошлом сентябре мы взяли комплект НОВОЙ мебели в самом приличном мебельном салоне на трешку "2+1" - приятелю за 16000 лир - дали скидку - 14 000 лир - это было 2400 долларов.
Это на "2+1" - по мебели или "развод" или мебель с позолотой.
Техника:
- большой холодильник Самсунг или LG - примерно 800 долларов - между прочим цены на холодильники как в Украине.
- стиралка и посудомойка в сумме примерно 3500 лир - это тоже Самсунг или LG - это примерно
650 долларов в сумме.
- кондиционеры - давно цену не смотрел - но примерно по 2500-3000 лир - это по 10000-12000 гривен - примерно 400 долларов. На квартиру надо 2 минимум.
Что-это не получается "8 000 евро мебель и техника".
Точно "казахский риэлтор"...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 10 сер, 2020 19:13, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
Додано: Пон 10 сер, 2020 19:10
Акурт, той чорт сказав, що айдат 75 ойро, а не лір у місяць, не в рік!
Додано: Пон 10 сер, 2020 19:14
Ну, блин, я этот РАЗВОД не заметил, так как и подумать не мог...
Обычная квартплата в ОСББ 50-100-150-170 лир в месяц.
(у меня 100 лир).
Может быть в КРУТОМ комплексе где есть Бог знает что - хамам, сауна, подземный паркинг и так далее - 250 лир - это примерно 40 евро в месяц - но это считается ОЧЕЕЕЕЕНЬ дорого...
Это в месяц.
Риэлтор суперказахский...
P.S. Я этот развод на бабки не заметил - так как и в голову не пришло, что могут на айдате (квартплате) разводить...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
Додано: Пон 10 сер, 2020 19:28
Вже все?
І в Туреччині найо, нашого хлопа?о
В Бучі айдат 250 грн., В Києві з кавалірки 270 грн.
В місяць.
Грн., Не євро, не долари США, не ліри!!
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Додано: Пон 10 сер, 2020 19:37
А басейн є? Спортзал? Хамам? Море далеко?
Отож бо й воно!
Який айдат, такі і послуги
Додано: Пон 10 сер, 2020 20:01
"Економісти" є всюди...
Я вам розкажу тему курсової роботи вашої спеціальності на конкретному прикладі.
В минулому році я допоміг приятелям забрати останню квартиру в реально чудовому будинку, там 20 кваратир, з них 4 - двушки, 12 - трьошки і 4 - дворівневі квартири.
Склад мешканців:
- Україна - 2
- РФ - 1
- Велика Британія - 2
- інших не знаю.
Дуже різна публіка і за моїми спостереженянми - половина - не живуть (можливо із-за коронавірусу просто не змогли прилетіти/приїхати).
Створюється ЗАБУДОВНИКОМ ОСББ.
Призначають айдат (квартплату) 170 лір.
Питаю я: а чому 170 (забагато)?
Відповідь:
- Ну, ми так подумали (!!!!!!!!!!) 150 (25 доларів) мало, а 200 (30 доларів) - багато.
То придумали цифру 170...
Який тут вихід: треба щоби були реальні збори ОСББ і вимоги:
- Голова ОСББ - із мешканців будинка.
- Таблиця видатків.
Все просто.
Але забудовника я розумію: чого би і не заробити трохи грошей (Голова ОСББ - штатний співробітник Забудовника).
Це - економіка - пане Флаймане...
Почитайте книжки/матеріали на тему:
Ціноутворювання для бизнесу
Очі розкриються...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
Додано: Пон 10 сер, 2020 20:37
Пан change_pm!
Диявол криється в деталях.
1. Нежитловий напівпідвал в Бучі, де "мешкає" пан Флайман, має площу 30 квадратів - і пан Флайман платить - починаючи з вересня 2015 - 250 гривень, тобто 250/30=8,33 гривні за квадрат.
Я у Львові плачу за повноцінну двушку 4.97 гривні за квадрат - тобто пана Флаймана наКолують в 8,33/4.97=в 1,67 разів. Правда, у нього є і басейн, і сауна...
2. "Кавалірку" наш економіст ЩЕ НЕ КУПИВ - в Реєстрі нерухомого майна за ним його "кавалірки" немає - він НЕ є власником (!!!), те приміщення в 15 квадратів у НЕДОБУДОВАНОМУ будинку із невідомим терміном здачі - але вже він платить 270 гривень, тобто 270/15=18 гривень за квадрат.
Нє, ну арабський шейх просто заздрить таким витратам...
Класна у нас гілка - хоч навчимо панів рахувати гроші...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...
Додано: Пон 10 сер, 2020 22:16
Дуже цікаво знати, що акурт як завжди ні в чому не помиляється.
Як цього разу з точністю до сантиметра і до копійки вирахував.
Таке враження, що ціла команда веде копає.
О_о
Акурт, а ще наколУють на електриці, помідорах, йогуртах і рибі.
Навіть не знаю, як з цим наколУванням бути, писати в ОНН?
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