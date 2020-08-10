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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 сер, 2020 22:50
flyman написав:
Як цього разу з точністю до сантиметра і до копійки вирахував.
Таке враження, що ціла команда веде копає.
О_о
Конечно комманда копає,чтоб в час Х,слить копромат в ЧК на "заводчиков Киевских кавалирок"
а потом вот так-
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osafly
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