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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 723724725726
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 22:50

  flyman написав:Як цього разу з точністю до сантиметра і до копійки вирахував.
Таке враження, що ціла команда веде копає.
О_о :shock:



Конечно комманда копає,чтоб в час Х,слить копромат в ЧК на "заводчиков Киевских кавалирок" :lol: а потом вот так-

osafly
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:43

халява в транспорті Кракова

ох і наКолують турустів поляки:
http://www.mpk.krakow.pl/pl/bilety2/cenniki-biletow-jedno-i-wieloprzejazdowych/


якщо маєш карту мешканця
https://www.kk.krakow.pl/jak-wyrobic-karte-krakowska
то халява така, що акуртові не снилося
http://www.mpk.krakow.pl/pl/bilety2/cenniki-biletow-okresowych/

А в Анталії, як наКолують нашого хлопа?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 723724725726
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