Конечно комманда копає,чтоб в час Х,слить копромат в ЧК на "заводчиков Киевских кавалирок" а потом вот так-
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 сер, 2020 22:50
Додано: Пон 10 сер, 2020 23:43
халява в транспорті Кракова
ох і наКолують турустів поляки:
якщо маєш карту мешканця
то халява така, що акуртові не снилося
А в Анталії, як наКолують нашого хлопа?
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