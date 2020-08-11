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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 723724725726
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 22:50

  flyman написав:Як цього разу з точністю до сантиметра і до копійки вирахував.
Таке враження, що ціла команда веде копає.
О_о :shock:



Конечно комманда копає,чтоб в час Х,слить копромат в ЧК на "заводчиков Киевских кавалирок" :lol: а потом вот так-

osafly
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:43

халява в транспорті Кракова

ох і наКолують турустів поляки:
http://www.mpk.krakow.pl/pl/bilety2/cenniki-biletow-jedno-i-wieloprzejazdowych/


якщо маєш карту мешканця
https://www.kk.krakow.pl/jak-wyrobic-karte-krakowska
то халява така, що акуртові не снилося
http://www.mpk.krakow.pl/pl/bilety2/cenniki-biletow-okresowych/

А в Анталії, як наКолують нашого хлопа?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:45

Ящо Ви купили для себе нерухомість в Анталії...

Оголошення про початок навчального року:

УКРАЇНСЬКА СУБОТНЯ / НЕДІЛЬНА ШКОЛА, що діє при СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОМУ ОБ'ЄДНАННІ УКРАЇНЦІВ в м. Анталья за програмою Міжнародної Української школи, оголошує набір учнів у перший клас.
Навчаючись в нашій школі, діти отримують ДОКУМЕНТ ПРО УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНУ ОСВІТУ.
Діти навчаються по суботах та неділях по 4 години. В кінці кожного півріччя учні здають іспити-співбесіди. Іспити-співбесіди приймають вчителі МУШ онлайн. По закінченню навчального року учні отримують сертифікати успішності/табеля державного зразкa.
В нашій школі працюють кваліфіковані вчителі з величезним досвідом!
Кількість місць обмежена!
Контактні телефони: (видалено).

Ремарка: паралельно діти українців навчаються безкоштовно в державних школах, де вивчають англійську та турецьку мови.
Початок занять у приватних школах 17 серпня в он-лайн режимі, у державних школах - з 31 серпня також в он-лайн режимі, з 21 вересня - у всіх школах в повному обсязі.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://biz.censor.net.ua/news/3213023/ ... _v_ukrainu

Отличные новости,по приходу еще одного нормального лоукоста на Украинский рынок.Быстрее бы уже вакцину сделали,провакцинироваться-открытие границ и снова в бескрайние дали путешествий.А там глядищь кроме Италии,запустят какие другие напрвления,это только гуд для страны и Украины.Конкуренции быть,а значит более низким ценам и широкому выбору.Нам бы еще дальнемагистральных бы компаний запустить, на Азию...Как из Московского хаба..с нормальными ценами,типа китайских Air China,China Southern..Эти недоделанные Эмираты с их дочкой лоукостом Флай Дубай-худшие дальнемагистральные компании,какими вообще летал(ну МАУ в расчет не беру...курица не птица,Турция не заграница,Мау-не авиакомпания),а летал я штук 20 разными.
osafly
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