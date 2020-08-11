Конечно комманда копає,чтоб в час Х,слить копромат в ЧК на "заводчиков Киевских кавалирок" а потом вот так-
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 сер, 2020 22:50
Додано: Пон 10 сер, 2020 23:43
халява в транспорті Кракова
ох і наКолують турустів поляки:
якщо маєш карту мешканця
то халява така, що акуртові не снилося
А в Анталії, як наКолують нашого хлопа?
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Додано: Вів 11 сер, 2020 16:45
Ящо Ви купили для себе нерухомість в Анталії...
Оголошення про початок навчального року:
УКРАЇНСЬКА СУБОТНЯ / НЕДІЛЬНА ШКОЛА, що діє при СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОМУ ОБ'ЄДНАННІ УКРАЇНЦІВ в м. Анталья за програмою Міжнародної Української школи, оголошує набір учнів у перший клас.
Навчаючись в нашій школі, діти отримують ДОКУМЕНТ ПРО УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНУ ОСВІТУ.
Діти навчаються по суботах та неділях по 4 години. В кінці кожного півріччя учні здають іспити-співбесіди. Іспити-співбесіди приймають вчителі МУШ онлайн. По закінченню навчального року учні отримують сертифікати успішності/табеля державного зразкa.
В нашій школі працюють кваліфіковані вчителі з величезним досвідом!
Кількість місць обмежена!
Контактні телефони: (видалено).
Ремарка: паралельно діти українців навчаються безкоштовно в державних школах, де вивчають англійську та турецьку мови.
Початок занять у приватних школах 17 серпня в он-лайн режимі, у державних школах - з 31 серпня також в он-лайн режимі, з 21 вересня - у всіх школах в повному обсязі.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
Додано: Вів 11 сер, 2020 21:39
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Отличные новости,по приходу еще одного нормального лоукоста на Украинский рынок.Быстрее бы уже вакцину сделали,провакцинироваться-открытие границ и снова в бескрайние дали путешествий.А там глядищь кроме Италии,запустят какие другие напрвления,это только гуд для страны и Украины.Конкуренции быть,а значит более низким ценам и широкому выбору.Нам бы еще дальнемагистральных бы компаний запустить, на Азию...Как из Московского хаба..с нормальными ценами,типа китайских Air China,China Southern..Эти недоделанные Эмираты с их дочкой лоукостом Флай Дубай-худшие дальнемагистральные компании,какими вообще летал(ну МАУ в расчет не беру...курица не птица,Турция не заграница,Мау-не авиакомпания),а летал я штук 20 разными.
Додано: Сер 12 сер, 2020 01:37
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Меня насколько вдохновили такие хорошие новости из Минска, что я думаю взять себе квартиру. Правда не для жизни, а для оренды. Начинаю смотреть. Отписывать сюда наблюдения?
Додано: Сер 12 сер, 2020 07:49
Цікаво, пиши.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5034161#p5034161
Але не забувай, що Лукашенко - диктатор, а Ердоган - демократ.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 07:56
Эрдоген- редкостный диктатор. Лукашенко- демократически избранный президент. Его избрало 80% народа. 10% радиКАЛов не смогут поколебать веру людей в великого лидера!
Новости! Мой троюродный брат взял квариру себе трехкомнатную недавно в Минске. Он переехал с Махачкалы на заработки да так и остался.
Можем видеть что муслим выбрал Минск, а не туфтотурцию!
Додано: Сер 12 сер, 2020 08:04
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Он выбрал первое, что увидел после Махачкалы.
Додано: Сер 12 сер, 2020 08:05
Додано: Сер 12 сер, 2020 08:26
Не пожив в Туреччині ...
Наскирдує 100куе, відкриє Анталію, пойме ошибку жизні.
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