Додано: Вів 11 сер, 2020 16:45

Ящо Ви купили для себе нерухомість в Анталії...



Оголошення про початок навчального року:



УКРАЇНСЬКА СУБОТНЯ / НЕДІЛЬНА ШКОЛА, що діє при СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОМУ ОБ'ЄДНАННІ УКРАЇНЦІВ в м. Анталья за програмою Міжнародної Української школи, оголошує набір учнів у перший клас.

Навчаючись в нашій школі, діти отримують ДОКУМЕНТ ПРО УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНУ ОСВІТУ.

Діти навчаються по суботах та неділях по 4 години. В кінці кожного півріччя учні здають іспити-співбесіди. Іспити-співбесіди приймають вчителі МУШ онлайн. По закінченню навчального року учні отримують сертифікати успішності/табеля державного зразкa.

В нашій школі працюють кваліфіковані вчителі з величезним досвідом!

Кількість місць обмежена!

Контактні телефони: (видалено).



Ремарка: паралельно діти українців навчаються безкоштовно в державних школах, де вивчають англійську та турецьку мови.

Початок занять у приватних школах 17 серпня в он-лайн режимі, у державних школах - з 31 серпня також в он-лайн режимі, з 21 вересня - у всіх школах в повному обсязі.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.