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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 724725726727
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:47

  flyman написав:Не пожив в Туреччині ...
Наскирдує 100куе, відкриє Анталію, пойме ошибку жизні.

Я думаю, что адекватный человек уже не поедет в Турцию.
Сколько уже было проблем у нащих с тему эрдогенцами
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/311739/

"Я приехал в Турцию с семьей, обрел здесь покой, жизнь начала налаживаться, дети пошли в школу, но после серии терактов в Турции начались гонения и здесь. Ситуация изменилась после попытки вооруженного переворота. Сейчас если ты не турок - на тебя автоматически спецслужбы смотрят с подозрением. Несмотря на то, что во время путча мы были вместе с ними, охраняли муниципалитеты и полицейские участки, весь месяц участвовали в митингах в поддержку Эрдогана, сегодня присваивают нам коды, означающие, что мы представляем угрозу безопасности Турции. Это заставило меня принять решение покинуть страну, сейчас я в Украине», - рассказал Мурад.


«Когда я уезжал из дома у меня был выбор - уехать в Европу и попросить там убежище или уехать в Турцию, куда к тому моменту переехало много моих друзей. Я выбрал Турцию, хотя у меня были все основания на получение убежища в Европе. Я хотел жить в мусульманской стране, где смогу свободно исповедовать свою религию, а с моих дочерей не будут срывать головные платки в школе. Сейчас я понимаю, что это была ошибка, но изменить ничего не могу» Тамерлан.

Хочешь получить код и почувствовать себя как в концлагере- ехай в Тукрцию
Понаехал
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