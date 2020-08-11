Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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"Я приехал в Турцию с семьей, обрел здесь покой, жизнь начала налаживаться, дети пошли в школу, но после серии терактов в Турции начались гонения и здесь. Ситуация изменилась после попытки вооруженного переворота. Сейчас если ты не турок - на тебя автоматически спецслужбы смотрят с подозрением. Несмотря на то, что во время путча мы были вместе с ними, охраняли муниципалитеты и полицейские участки, весь месяц участвовали в митингах в поддержку Эрдогана, сегодня присваивают нам коды, означающие, что мы представляем угрозу безопасности Турции. Это заставило меня принять решение покинуть страну, сейчас я в Украине», - рассказал Мурад.
«Когда я уезжал из дома у меня был выбор - уехать в Европу и попросить там убежище или уехать в Турцию, куда к тому моменту переехало много моих друзей. Я выбрал Турцию, хотя у меня были все основания на получение убежища в Европе. Я хотел жить в мусульманской стране, где смогу свободно исповедовать свою религию, а с моих дочерей не будут срывать головные платки в школе. Сейчас я понимаю, что это была ошибка, но изменить ничего не могу» Тамерлан.
Хочешь получить код и почувствовать себя как в концлагере- ехай в Тукрцию
osafly написав: Отличные новости, по приходу еще одного нормального лоукоста на Украинский рынок.
Есть еще отличные новости для украинцев: вчера запустили паромную переправу из Украины в Румынию (Орлівка-Isaccea, недалеко от Измаила). Экономит не только лишних 200 км через Молдову, не только время, но и доставляет удовольствие: переправа через Дунай - 900 м - 7 минут. Пассажир - 1 евро, авто 15 евро. Сказка. Пока только для грузового транспорта: в Румынии продлено Чрезвычайное положение по Коронавирусу до 16 августа, дальше посмотрим...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.