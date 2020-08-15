Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не чув ніколи про "падіння банків", але турки мені говорили, що в них на побутовому рівні є поняття "більш надійні банки". Є також віртуальний банк - приносять картку додому, якшо є ВНП. Мені принесли, але не вручили: вимога - володіння турецькою мовою. Є деякі приємні фішки у цього віртуального банку.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
В эти дни народ, уставший от "зубожіння" и безденежья стоит в очередях для покупки ж/б параллелепипедов, которые иногда называют квартирами. Во Львове строительство домов, содержащих ж/б параллелепипеды, превышает всякие разумные пределы и народ уже начинает думать "А под кого все это строится? Где взять столько арендаторов?" На ловца и зверь бежит. Приятель купил такую прелесть площадью в 100 квадратов и затеял преобразование такого ж/б параллелепипеда в квартиру. Вот сметы расходов.
Часть 2. Электрическая часть. Все цены в любимых в Украине денежных знаках - то есть в долларах США. Единицы измерения - метр погонный или штука/точка.
1. Монтаж провода без гофры (м.п.) - 1 2. Протяжка провода в гофру +монтаж 1,5 3. Штроба + заделка в бетоне 4 4. Штроба + заделка в штукатурке 3 5. Подготовка отверстий под коробку в бетоне 5 6. То же в гипсокартоне 2,5 7. Распайка распред. коробок (шт.) - 10 8. Монтаж коробки 2 9. Подготовка проходных отверстии в бетоне (шт.) - 10 10. То же в кирпиче - 5 11. Подготовка ниши + монтаж щита в бетоне - 50 12. То же в ГК - 30 13. Подготовка и подключение АВ (1 позиция) - 4 14. Установка трансформатора под диодную ленту - 5 15. Монтаж розетки/выключателя - 4 (!!!) 16. Монтаж точечных светильников (шт.) - 3 17. Монтаж люстры - от 10 18. Акт скрытых работ - 25 (!!!) 19. Схема проводки квартиры - 25 20. Работа с напряжением 380 В (коэффициент) - 1.5
Have a nice day!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
Приємно відмітити, що пана akurt'a інколи згадують незлим, тихим словом на інших гілках.
stryzhko написав:Шановне панство, давайте краще поофтопимо у вихідний за курс ліри і підготовку до бархатного сезону)) Маємо рекордну девальвацію відносно долара 7.38 і рекордну ревальвацію відносно гривні 3.71. Оскільки Акурт десь пропав, мабуть рахує прибутки від лірадепо, то в кого які прогнози на вересень-жовтень?
По-перше, дякуючи Богу, akurt на сьогодні ніде не пропав, а що буде завтра - ніхто не знає... По-друге,akurt не має в жодному банку світу депозитів. Він не живе на прибуток від депозитів. Останній раз мав депозити у валюті в Україні ДО грудня 2013 року, в Туреччині - в 2018/2019 роках. По-третє, трохи цікаво, який буде курс долар-ліра в вересні-жовтні, але і НЕ дуже цікаво з простої причини: Я МАЮ ПРИБУТКИ В ГРИВНІ (Ро́ялті) ТА В ДОЛАРАХ США. Тому для akurt'a, який думав головом, а не ногом, де жити, ця ситуація ЗАВЖДИ позитивна: він витрачає виключно турецьку ліру (за мізерним виключенням), яку отримує в обмін або на гривню, яка З НЕВІДОМИХ ПРИЧИН УКРІПЛЮЄТЬСЯ та укріплюється (це суперово!), або на долар, ціна на який в Туреччині зростає та зростає, від чого єдине, що треба робити - це потирати долоні від задоволення. В-четвертих: Приват насправді списує гривню вже по просто чудовому курсу 3,75 гривні за 1 ліру, я аплодую. І не мріяв... В-п"ятих: перехрещуся....
P.S. Пан stryzhko має рацію: при такому курсі ліра-долар бархатний сезон в Туреччині - то просто іменини серця: все якщо не безоплатно, то просто даром! Турецькі аналітики прогнозують курс ліра-долар на рівні 8,00 ліри за долар. Громадяни Туреччини все зубожіють та зубожіють: вчора по дорозі заради екскурсії відвідав автосалони Тойота та Хонда - думаєте можна встигнути купити хоч якесь авто??? Ага... Ага! В чергу!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
Банки лопаются, лира падает. Турки сливают все имущество , включая жильё. Как хорошо, что акурт многим продал жильё в этом раю ППС октябрь добьёт экономику Турции. Она будет в попе на десятилетия... сливайте все пока можно
Банки лопаются, лира падает. Турки сливают все имущество , включая жильё. Как хорошо, что акурт многим продал жильё в этом раю ППС октябрь добьёт экономику Турции. Она будет в попе на десятилетия... сливайте все пока можно
Шкода бачити, як йододефіцит добиває людину (((( Від такого інтерпетування статті, і мені аж страшно за акурта стало!
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 16 сер, 2020 10:27, всього редагувалось 1 раз.
ib_investor написав:Повторно: Лежимо з приятелями на пляжі, читаю їм про дописи деяких форумчан, що Болгарію треба проїжджати без зупинки. Всі в голос регочуть з цього письменника
а зря, может он ездит теми дорогами, которые действительно нужно проезжать без остановки, уверен и в Турции (да, наверное, в любой стране) есть такие дороги, проезжая по которым, создается впечатление, что в стране бедность и разруха...