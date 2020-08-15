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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 728729730731
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 20:22

Не чув ніколи про "падіння банків", але турки мені говорили, що в них на побутовому рівні є поняття "більш надійні банки".
Є також віртуальний банк - приносять картку додому, якшо є ВНП. Мені принесли, але не вручили: вимога - володіння турецькою мовою. Є деякі приємні фішки у цього віртуального банку.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 08:27

ПРЕВРАЩАЕМ Ж/Б ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД В КВАРТИРУ

В эти дни народ, уставший от "зубожіння" и безденежья стоит в очередях для покупки ж/б параллелепипедов, которые иногда называют квартирами. Во Львове строительство домов, содержащих ж/б параллелепипеды, превышает всякие разумные пределы и народ уже начинает думать "А под кого все это строится? Где взять столько арендаторов?"
На ловца и зверь бежит. Приятель купил такую прелесть площадью в 100 квадратов и затеял преобразование такого ж/б параллелепипеда в квартиру.
Вот сметы расходов.

Часть 2. Электрическая часть.
Все цены в любимых в Украине денежных знаках - то есть в долларах США.
Единицы измерения - метр погонный или штука/точка.

1. Монтаж провода без гофры (м.п.) - 1
2. Протяжка провода в гофру +монтаж 1,5
3. Штроба + заделка в бетоне 4
4. Штроба + заделка в штукатурке 3
5. Подготовка отверстий под коробку в бетоне 5
6. То же в гипсокартоне 2,5
7. Распайка распред. коробок (шт.) - 10
8. Монтаж коробки 2
9. Подготовка проходных отверстии в бетоне (шт.) - 10
10. То же в кирпиче - 5
11. Подготовка ниши + монтаж щита в бетоне - 50
12. То же в ГК - 30
13. Подготовка и подключение АВ (1 позиция) - 4
14. Установка трансформатора под диодную ленту - 5
15. Монтаж розетки/выключателя - 4 (!!!)
16. Монтаж точечных светильников (шт.) - 3
17. Монтаж люстры - от 10
18. Акт скрытых работ - 25 (!!!)
19. Схема проводки квартиры - 25
20. Работа с напряжением 380 В (коэффициент) - 1.5

Have a nice day!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 09:10

Приємно відмітити, що пана akurt'a інколи згадують незлим, тихим словом на інших гілках.
  stryzhko написав:Шановне панство, давайте краще поофтопимо у вихідний за курс ліри і підготовку до бархатного сезону))
Маємо рекордну девальвацію відносно долара 7.38 і рекордну ревальвацію відносно гривні 3.71.
Оскільки Акурт десь пропав, мабуть рахує прибутки від лірадепо, то в кого які прогнози на вересень-жовтень? Зображення


По-перше, дякуючи Богу, akurt на сьогодні ніде не пропав, а що буде завтра - ніхто не знає...
По-друге, akurt не має в жодному банку світу депозитів. Він не живе на прибуток від депозитів. Останній раз мав депозити у валюті в Україні ДО грудня 2013 року, в Туреччині - в 2018/2019 роках.
По-третє, трохи цікаво, який буде курс долар-ліра в вересні-жовтні, але і НЕ дуже цікаво з простої причини: Я МАЮ ПРИБУТКИ В ГРИВНІ (Ро́ялті) ТА В ДОЛАРАХ США. Тому для akurt'a, який думав головом, а не ногом, де жити, ця ситуація ЗАВЖДИ позитивна: він витрачає виключно турецьку ліру (за мізерним виключенням), яку отримує в обмін або на гривню, яка З НЕВІДОМИХ ПРИЧИН УКРІПЛЮЄТЬСЯ та укріплюється (це суперово!), або на долар, ціна на який в Туреччині зростає та зростає, від чого єдине, що треба робити - це потирати долоні від задоволення.
В-четвертих: Приват насправді списує гривню вже по просто чудовому курсу 3,75 гривні за 1 ліру, я аплодую. І не мріяв...
В-п"ятих: перехрещуся....

P.S. Пан stryzhko має рацію: при такому курсі ліра-долар бархатний сезон в Туреччині - то просто іменини серця: все якщо не безоплатно, то просто даром!
Турецькі аналітики прогнозують курс ліра-долар на рівні 8,00 ліри за долар.
Громадяни Туреччини все зубожіють та зубожіють: вчора по дорозі заради екскурсії відвідав автосалони Тойота та Хонда - думаєте можна встигнути купити хоч якесь авто??? Ага... Ага! В чергу!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 09:32

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

В общем как и ожидалось турки сливают все и бегут в золото. Удачи тем, кто влошился, послушав акурта.
ПС Скоро будут за квартиру в Турции давать... хм... давать по морде :mrgreen:


https://www.zerohedge.com/markets/turkey-hit-bank-runs-currency-panic-locals-sell-their-cars-and-houses-buy-gold-while-lira


Банки лопаются, лира падает. Турки сливают все имущество , включая жильё. Как хорошо, что акурт многим продал жильё в этом раю :)
ППС октябрь добьёт экономику Турции. Она будет в попе на десятилетия... сливайте все пока можно :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 09:55

  Понаехал написав:В общем как и ожидалось турки сливают все и бегут в золото. Удачи тем, кто влошился, послушав акурта.
ПС Скоро будут за квартиру в Турции давать... хм... давать по морде :mrgreen:


https://www.zerohedge.com/markets/turkey-hit-bank-runs-currency-panic-locals-sell-their-cars-and-houses-buy-gold-while-lira


Банки лопаются, лира падает. Турки сливают все имущество , включая жильё. Как хорошо, что акурт многим продал жильё в этом раю :)
ППС октябрь добьёт экономику Турции. Она будет в попе на десятилетия... сливайте все пока можно :)

Шкода бачити, як йододефіцит добиває людину ((((
Від такого інтерпетування статті, і мені аж страшно за акурта стало! :twisted:
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 16 сер, 2020 10:27, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 12:54

Повторно:
Лежимо з приятелями на пляжі, читаю їм про дописи деяких форумчан, що Болгарію треба проїжджати без зупинки.
Всі в голос регочуть з цього письменника :D :D
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 14:25

  ib_investor написав:Повторно:
Лежимо з приятелями на пляжі, читаю їм про дописи деяких форумчан, що Болгарію треба проїжджати без зупинки.
Всі в голос регочуть з цього письменника :D :D

а зря, может он ездит теми дорогами, которые действительно нужно проезжать без остановки, уверен и в Турции (да, наверное, в любой стране) есть такие дороги, проезжая по которым, создается впечатление, что в стране бедность и разруха...
ol_zy
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  #<1 ... 728729730731
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