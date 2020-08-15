Додано: Нед 16 сер, 2020 09:10

stryzhko написав: Шановне панство, давайте краще поофтопимо у вихідний за курс ліри і підготовку до бархатного сезону))

Маємо рекордну девальвацію відносно долара 7.38 і рекордну ревальвацію відносно гривні 3.71.

Оскільки Акурт десь пропав, мабуть рахує прибутки від лірадепо, то в кого які прогнози на вересень-жовтень? Шановне панство, давайте краще поофтопимо у вихідний за курс ліри і підготовку до бархатного сезону))Маємо рекордну девальвацію відносно долара 7.38 і рекордну ревальвацію відносно гривні 3.71., то в кого які прогнози на вересень-жовтень?

ЗАВЖДИ позитивна

це потирати долоні від задоволення.

Приємно відмітити, що пана'a інколи згадують незлим, тихим словом на інших гілках.По-перше, дякуючи Богу,на сьогодні ніде не пропав, а що буде завтра - ніхто не знає...По-друге,не має в жодному банку світу депозитів. Він не живе на прибуток від депозитів. Останній раз мав депозити у валюті в Україні ДО грудня 2013 року, в Туреччині - в 2018/2019 роках.По-третє, трохи цікаво, який буде курс долар-ліра в вересні-жовтні, але і НЕ дуже цікаво з простої причини: Я МАЮ ПРИБУТКИ В ГРИВНІ (Ро́ялті) ТА В ДОЛАРАХ США. Тому дляa, якийця ситуація: він витрачає виключно турецьку ліру (за мізерним виключенням), яку отримує в обмін або на гривню, яка З НЕВІДОМИХ ПРИЧИН УКРІПЛЮЄТЬСЯ та укріплюється (це суперово!), або на долар, ціна на який в Туреччині зростає та зростає, від чого єдине, що треба робити -В-четвертих: Приват насправді списує гривню вже по просто чудовому курсу 3,75 гривні за 1 ліру, я аплодую. І не мріяв...В-п"ятих: перехрещуся....Панмає рацію: при такому курсі ліра-долар бархатний сезон в Туреччині - то просто іменини серця: все якщо не безоплатно, то просто даром!Турецькі аналітики прогнозують курс ліра-долар на рівніліри за долар.Громадяни Туреччини все зубожіють та зубожіють: вчора по дорозі заради екскурсії відвідав автосалони Тойота та Хонда - думаєте можна встигнути купити хоч якесь авто??? Ага... Ага! В чергу!